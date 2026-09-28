Milei afirmó que su relación con Patricia Bullrich es “excelente” y resaltó que “forma parte de la mesa política”

Javier Milei descartó que las diferencias con la ex ministra Patricia Bullrich representen una crisis dentro del Gobierno.

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El presidente Javier Milei descartó hoy que las diferencias públicas con la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, expresen una crisis dentro del Gobierno y sostuvo que la existencia de posiciones distintas ayuda a mejorar la estrategia oficial. “Excelente”, definió su vínculo con la referente del oficialismo, al ser consultado en LN+ por sus desacuerdos en temas legislativos y políticos.

El mandatario afirmó que dentro de su administración hay diversidad de criterios y defendió esa dinámica frente a las lecturas sobre una eventual competencia interna. “Los liberales no somos monada”, planteó, y agregó que las distintas miradas permiten construir una estrategia mejor.

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Bullrich se había diferenciado en las últimas semanas de posiciones del oficialismo en asuntos como el juicio político a jueces, la relación con la prensa y la discusión legislativa sobre discapacidad. Milei consideró que esas posturas no representan un problema para la coalición gobernante.

Ante la hipótesis de que la ex ministra de Seguridad pueda estar construyendo una candidatura presidencial propia, Milei evitó anticipar definiciones electorales y señaló que Bullrich respalda el objetivo de la reelección del proyecto libertario.

“Patricia juega a la mancha con los aviones, así que no la subestimen”, respondió el Presidente. También pidió no minimizar el trabajo de la mesa política del Gobierno, que reúne a dirigentes de distintos sectores de La Libertad Avanza y sus aliados.

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Consultado sobre una posible fórmula presidencial junto a Bullrich, Milei sostuvo que no corresponde adelantar nombres. Explicó que el Ejecutivo divide sus tareas en tres áreas: gestión, batalla cultural y política. En este último plano, ubicó a la mesa política, de la que participan la senadora, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El Presidente sostuvo que la diversidad de opiniones entre los funcionarios ayuda a construir una mejor estrategia oficial.

“Lo que está trabajando la mesa política, de la cual Patricia es parte”, remarcó Milei al explicar que Bullrich integra el espacio que conduce las negociaciones políticas del oficialismo.

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“Déjelos trabajar tranquilos”, expresó al referirse a las negociaciones electorales. El jefe de Estado indicó que una definición de su parte sobre eventuales candidaturas podría imponer límites al trabajo de ese espacio.

“Lo que surja de las negociaciones políticas dependerá de lo que está trabajando la mesa política, de la cual Patricia es parte. Digo, mi hermana es parte, Santi Caputo es parte, Diego Santilli es parte, Martín Menem es parte. Son ellos los que están haciendo la política. (Si respondo sobre la fórmula presidencial) yo les estaría poniendo una restricción. Entonces, así como a mí no me gusta que me pongan restricciones en las palancas que tengo que manejar yo, que la política haga su trabajo”, agregó.

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El debate dentro de la mesa política

Milei también negó que exista una interna grave entre los integrantes de la conducción política del Gobierno. Frente a una pregunta sobre posibles tensiones entre Bullrich, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que la coincidencia total sería contraproducente.

“Si todos opinan lo mismo, no hay nadie pensando”, afirmó. Para el mandatario, el debate entre funcionarios forma parte de la dinámica de una fuerza de gobierno y no debe confundirse con una disputa que ponga en riesgo la coordinación oficial.

En ese tramo de la entrevista, cuestionó a los analistas políticos que, según su visión, presentan esos debates como conflictos internos. Milei los acusó de buscar controversias para publicar “notas” que describió con términos descalificadores y equiparó su tarea a la del periodismo de espectáculos.

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Bullrich, al salir de una cena del bloque convocada por Karina Milei (RS Fotos)

La conductora le señaló que los intercambios de ideas son distintos de las descoordinaciones en la gestión. Como ejemplo, mencionó las idas y vueltas sobre una iniciativa vinculada con el área de discapacidad.

Milei admitió que puede haber desinteligencias en la gestión

El Presidente aceptó que, ante el volumen de medidas que impulsa su administración, pueden ocurrir “algunas desinteligencias”. Sin embargo, les restó dramatismo y sostuvo que los únicos que no cometen errores son quienes no realizan ninguna acción.

“Los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada. Bueno, nosotros hacemos un montón de cosas y a veces puede haber algunas desinteligencias, puede pasar. Cuando usted está haciendo tantas cosas todo el tiempo, bueno, puede pasar, no es la culpa de nadie”, añadió durante el reportaje en LN+.

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Respecto de la discusión sobre discapacidad, evitó precisar el contenido final de la propuesta oficial. Señaló que el Poder Ejecutivo enviará su planteo y que el debate continuará en el Congreso, en el marco del tratamiento del Presupuesto.

“Va a haber una propuesta del Ejecutivo y el Congreso trabajará sobre esa propuesta”, indicó. Luego insistió en que la situación “no es tan dramática”.

La visita del Papa

Por último, Milei anticipó que recibirá “con mucha alegría” la visita de León XIV a la Argentina y la definió como un acontecimiento de relevancia religiosa e institucional. “Me parece un evento fenomenal estar recibiendo al Papa”, expresó, y añadió que valora que el evento se produzca durante su administración: “Tengo la dicha de que ocurra también en mi gobierno”.

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Al referirse a la gravitación de la Iglesia Católica, el Presidente señaló: “Usted lo puede mirar desde el punto de vista de la fe: 2026 años de historia de la Iglesia, desde el primer Papa, Pedro, hasta León XIV. O también lo puede mirar como jefe de Estado, un jefe de Estado que tiene más de 2000 millones de fieles”. “¿Usted se da cuenta de la magnitud?”, planteó.

Consultado por la posibilidad de que León XIV aborde cuestiones como la justicia social o la igualdad durante su paso por el país, Milei respondió: “El Papa hablará de lo que tenga que hablar y dirá lo que tiene que decir. ¿Y cuál es el problema?”. Además, desestimó las críticas por el retuit de una publicación de La Libertad Avanza sobre la agenda papal: “Es una estupidez. Era para que la gente vea la agenda del Papa”.

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