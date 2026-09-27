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Los tres goles de Enner Valencia en 23 minutos que le dieron la clasificación a Boca ante Racing: “Es inolvidable”

El Xeneize estaba abajo 2-0, pero el ecuatoriano firmó una actuación brillante y selló el pase a las semifinales de la Copa Argentina

El ecuatoriano convirtió de cabeza para recortar distancias en los cuartos de la Copa Argentina
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Boca Juniors consumó una remontada agónica ante Racing Club y se impuso 3-2 en el Gigante de Arroyito, en un partido que definió a uno de los semifinalistas de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena revirtió una desventaja de dos goles gracias a un hat-trick de Enner Valencia, quien marcó sus tantos con el mismo recurso: el juego aéreo.

Racing, conducido por Juan Pablo Vojvoda, había tomado ventaja con goles de Gastón Lodico y Adrián Martínez, que colocaron el resultado 2-0 a favor de la Academia. Con ese marcador parcial, el equipo de Avellaneda se encaminaba a la clasificación, hasta que la segunda mitad cambió por completo el desarrollo del encuentro.

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El complemento arrancó con Boca en busca de descuento y sin claridad para generar peligro por las vías habituales de juego. Ante esa dificultad, el equipo recurrió a una pelota parada: Lautaro Blanco ejecutó un córner con precisión hacia el área de Racing, donde Enner Valencia se elevó por encima de la defensa y conectó de cabeza para marcar el 2-1, a los 72 minutos. Ese primer gol del ecuatoriano reabrió las expectativas del Xeneize en un partido que hasta entonces dominaba el conjunto de Avellaneda.

El ecuatoriano convirtió de cabeza para igualar la llave de los cuartos por Copa Argentina

Boca redobló la presión tras el primer descuento y mantuvo al equipo de Avellaneda replegado en su propio campo. A los 79 minutos, luego de una serie de rebotes dentro del área, Valencia volvió a ganar la posición en el juego aéreo y estableció el 2-2 en el marcador. El gol del delantero completó la reacción y dejó el resultado en igualdad poco antes del final del tiempo reglamentario. Racing reclamó falta del ecuatoriano sobre Marcos Rojo, pero el reclamo no fue considerado.

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El encuentro llegó a los minutos finales con el resultado igualado y ambos equipos con opciones de resolverlo antes de una eventual definición por penales. En el minuto 95, dentro del tiempo adicionado, Valencia completó su hat-trick con un nuevo remate de cabeza que le dio a Boca el 3-2 definitivo. El gol llegó de manera agónica y selló la clasificación del equipo del Vasco Arruabarrena a las semifinales de la Copa Argentina.

El ecuatoriano se lució con un hat-trick de cabeza para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina

Con este resultado, Boca Juniors avanzó de ronda y se medirá con Banfield en la próxima instancia del torneo, con la final como objetivo. Racing, en cambio, quedó eliminado de la competencia pese a la ventaja de dos goles que había conseguido en la primera parte del partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito.

“Le agradezco a Dios por todo esto. He pasado momentos difíciles, pero yo sabía que viniendo a Boca iba a ser así. Sé lo que es jugar en un equipo grande y la exigencia que eso conlleva. Acá siempre tenés que ganar y nos preparamos para ganar”, indicó Valencia tras el partido en diálogo con TyC Sports.

“Sabía que llegar acá iba a ser difícil, por cómo estaba el plantel que ya estaba formado, yo venía de mucho tiempo parado después del Mundial. Sabía que me iba a costar los primeros partidos. Después me fui poniendo bien físicamente. Ahora, se dio para entrar y ayudar al equipo”, agregó.

Luego, lo consultaron sobre en qué lugar de su carrera ubicaba este momento y explicó: “En los primeros lugares, sin lugar a duda. Esto es inolvidable. Mirá todo lo que se vive acá, ya terminó el partido y la gente sigue cantando, es impresionante”.

Leandro Paredes fue elegido por la televisión como la figura del encuentro, pero decidió darle el premio a Valencia y el ecuatoriano agradeció el gesto: “Sabemos la grandeza que tiene Lea, es un capitán para nosotros que siempre está atrás de cada uno para que estemos bien a cada momento y hoy con el gesto que hace te das cuenta la personalidad que tiene”.

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