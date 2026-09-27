El conmovedor mensaje que Pedro Rosemblat le dedicó a Lali Espósito: “Te amo y te admiro, enana faquera”

Pedro Rosemblat publicó un mensaje de admiración para Lali Espósito tras el cierre de la gira en el estadio de River Plate (Video: Instagram)

Guardar

Pedro Rosemblat compartió un mensaje cargado de emoción para Lali Espósito tras el cierre de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, que la cantante concluyó el sábado 26 de septiembre con su tercera presentación en el estadio de River Plate. El conductor de Gelatina, que no faltó a ninguna de las fechas realizadas en el estadio, publicó en sus historias de Instagram un video del show acompañado de un extenso texto en el que repasó el recorrido artístico de su pareja y expresó su admiración por el trabajo desplegado sobre el escenario.

“Este video malísimo es el único registro que tengo de anoche. Y aunque tuviera uno mejor, es imposible reflejar el despliegue que tiene Mariana arriba del escenario”, escribió Rosemblat, en referencia al nombre real de la artista. El periodista destacó la entrega física y la precisión con la que la cantante encara cada presentación: “Se lo devora como si fuera un caramelo. Y maneja cada detalle, cada rincón de su ritual con una precisión y un talento que no conoce límites”.

PUBLICIDAD

El periodista remarcó la labor del equipo de producción y la asistencia de 80.000 personas en la función final

En el mismo posteo, el conductor sumó un párrafo dedicado al equipo de trabajo que acompaña a la artista y a la magnitud de la convocatoria lograda durante esta etapa. “Todo su equipo de trabajo la admira, la quiere y la cuida como las 80.000 personas que fuimos a verla. 34 años de vida y 25 de carrera. Ocho estadios de fútbol, más de 500.000 entradas y algo más que no se explica ni con números ni con palabras”, detalló, en un resumen que sintetizó los números de la gira que Lali cerró esa noche en el Monumental.

El tramo final del mensaje giró hacia una reflexión personal sobre su propio vínculo con la carrera de la cantante. “Qué tarde llegué a la obra de Lali, cuántos shows me perdí. Pero qué alegría pensar en todos los que quedan por delante”, escribió el conductor, antes de cerrar con una frase dirigida directamente a su pareja: “Te amo y te admiro, enana faquera”.

PUBLICIDAD

El conducor de Gelatina estuvo presente en el Estadio Monumental y gozó junto a los fans de su pareja (Video: TikTok)

La publicación de Rosemblat se dio en el marco de una noche que la propia cantante definió como el cierre de una etapa central en su carrera. El show del 26 de septiembre fue la última fecha de la gira, que a lo largo de poco más de un año reunió ocho estadios agotados, tres de ellos en el Más Monumental. Antes de comenzar el recital, Lali había señalado ante el público la magnitud de esa marca: “¿Cómo explicamos ocho estadios en un poquito más de un año? ¿Cómo explicamos tres River en un mismo año? Solo la incondicionalidad, el sentido de amor, de lo colectivo, puede hacer algo así. Yo no lo entiendo, lo vivo, pero no lo entiendo del todo”.

Pedro asistió al recital desde el campo del estadio, mezclado entre el público y sin resguardarse detrás de escena, lo que permitió que distintos asistentes registraran sus reacciones a lo largo de la noche. Uno de los momentos que generó mayor repercusión en redes sociales fue su participación durante la interpretación de “Mejor que vos”, el tema que Lali escribió y le dedicó, y que la cantante compartió esa noche junto a Miranda!. Un video difundido en TikTok mostró al conductor con los brazos en alto y una sonrisa marcada mientras acompañaba la canción rodeado de la multitud.

PUBLICIDAD

La gira que Rosemblat celebró en su mensaje incluyó, además, uno de los pasajes más comentados de la noche: la aparición de Tini Stoessel, quien aceptó la invitación de Lali para subir al escenario vestida de novia, en una puesta que recreó la histórica actuación de Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003. A la escena se sumó también la artista Marilina Bertoldi con su guitarra, en un cierre que las tres protagonistas coronaron con un abrazo conjunto sobre el escenario.