Cayó una avioneta en el sur de Córdoba con cinco personas a bordo: hay dos menores heridos

La avioneta cayó en un sector boscoso de difícil acceso en el sur de Córdoba, con un pasajero más de su capacidad oficial

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Este domingo, pasadas las 13.30, cinco personas —tres adultos y dos menores de edad— quedaron atrapadas en los restos de una avioneta que se precipitó sobre un monte en el sur de la ciudad de Córdoba. La aeronave, una Piper Comanche 250 matrícula LV-GSG, cayó en una zona de vegetación densa próxima a la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9 y medio, en las inmediaciones del aeródromo de barrio Coronel Olmedo. Todos los ocupantes sobrevivieron, pero varios resultaron heridos y debieron ser trasladados a distintos hospitales de la capital provincial.

Según informaron fuentes del caso, el primer indicio de lo ocurrido llegó por los vecinos del área, que alertaron a la Policía sobre una avioneta caída sobre el monte. Entre quienes respondieron antes que cualquier equipo oficial estuvieron Ezequiel y Lucas Asoli, dos jóvenes que circulaban por la zona cuando sus familiares les avisaron de la caída. Sin demora, se internaron en la vegetación y se orientaron por los gritos de uno de los niños.

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“Nos metimos en el medio del monte, un nene nos contestó gritando y nos guiamos por eso. Cuando llegamos, encontramos a un nene arriba de un ala, con la cabeza cortada”, relataron los Asoli en declaraciones a Cadena 3.

El acceso al lugar presentaba dificultades considerables: el terreno boscoso y la tupida vegetación autóctona hicieron que tanto los vecinos como los equipos de emergencia tardaran en llegar hasta el fuselaje. Según los testigos, la aeronave arrastró unos 50 metros entre las plantas antes de detenerse contra un árbol. Para poder sacar al piloto, debieron retirarle el techo a la cabina. “Era una avioneta chiquita, para tres, y venían cinco”, precisaron los Asoli ante el mismo medio.

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Dos jóvenes de la zona llegaron antes que los equipos de emergencia y guiaron el rescate de los ocupantes atrapados entre la vegetación

El operativo de rescate involucró a personal policial, efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Provincia y equipos del servicio de emergencias 107. Una vez asistidos en el lugar, los dos menores fueron trasladados conscientes al Hospital de Niños, donde quedaron internados.

Los tres adultos, con heridas que incluían un brazo presuntamente fracturado, cortes en la cabeza y golpes varios, fueron derivados a los hospitales San Roque y de Urgencias. Hasta el momento, no hay información oficial sobre el estado de salud de ninguno de los involucrados.

La Piper Comanche 250 es un monomotor de ala baja con tren de aterrizaje retráctil y capacidad oficial para cuatro pasajeros. Que viajaran cinco personas a bordo es uno de los puntos centrales que la investigación deberá determinar.

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La hipótesis de una falla mecánica circuló desde el primer momento entre los vecinos, aunque las causas del siniestro siguen sin confirmación oficial.

Los dos menores fueron trasladados conscientes al Hospital de Niños, donde quedaron internados tras el accidente

En cuanto al marco judicial, la causa se radicó inicialmente en una fiscalía provincial de turno. Sin embargo, al tratarse de un accidente aéreo, las actuaciones deberán ser giradas a la fiscalía federal competente.

La investigación técnica quedará en manos de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST). La zona del siniestro permanece acordonada bajo custodia de la Policía de la Provincia, mientras se aguarda el inicio de las tareas periciales.