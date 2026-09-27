Gastón Lodico anota el primer gol para Racing Club frente a Boca Juniors durante el primer tiempo de un encuentro de la Copa Argentina

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Racing Club se puso en ventaja ante Boca Juniors con un gol olímpico de Gastón Lodico, marcado a los 18 minutos del primer tiempo en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El mediocampista ejecutó un tiro de esquina que se cerró directamente hacia el segundo palo y sorprendió al arquero Leandro Brey, en un partido disputado ante una multitud en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

La jugada se dio tras el primer córner que dispuso la Academia en el encuentro, luego de una llegada por el sector izquierdo del ataque. Lodico, ubicado como ejecutor habitual de los tiros de esquina de su equipo, decidió patear directamente al arco en lugar de buscar a un compañero dentro del área. En ese instante previo a la ejecución, se puede ver en las cámaras de la transmisión a un hincha de Racing hacerle el gesto al futbolista para que lo busqué “cerrado”.

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El golazo olímpico de Gastón Lodico con el que Racing se puso en ventaja ante Boca: el gesto previo de un hincha que se volvió viral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El remate fue así, tomó una comba pronunciada que dejó sin reacción a Brey, quien había ingresado al equipo titular de Boca en reemplazo de Álvaro Montero, convocado por la selección de Colombia para la fecha FIFA.

Minutos antes de convertir, Lodico ya había probado con un remate similar desde el mismo sector del campo, aunque en esa ocasión el balón no alcanzó a sorprender al arco de Boca. La segunda ejecución, con mayor precisión, se transformó en el primer gol del volante con la camiseta de Racing desde su llegada al club.

El árbitro Andrés Gariano, con Lucas Novelli en el VAR, convalidó la conquista sin necesidad de revisión, ya que la jugada no ofreció dudas sobre su validez reglamentaria. El gol llegó en un tramo del partido en el que Boca había manejado más la posesión del balón, aunque sin generar situaciones claras de peligro sobre el arco de Facundo Cambeses.

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Tras la conquista de Lodico, Boca buscó reaccionar con avances protagonizados por Alan Velasco y Miguel Merentiel, aunque sin lograr igualar el marcador antes del final del primer tiempo. Racing, conducido por Juan Pablo Vojvoda, sostuvo la ventaja mínima en el primer tiempo con el orden defensivo de Marcos Rojo y Gonzalo Escudero en el fondo.

El resultado le permite, por ahora, a la Academia avanzar a las semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que ya espera Banfield, equipo que había eliminado a Deportivo Riestra por penales en la ronda anterior. Boca, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, llega al encuentro con una racha de 14 partidos sin derrotas en todas las competencias, marca que quedó interrumpida por el golazo de Lodico.

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