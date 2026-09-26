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Dura crítica de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el choque a Pierre Gasly: “Quiero tomarme un tiempo para reflexionar qué medidas se deben tomar”

El líder de la escudería Alpine afirmó que “fue una maniobra muy mala para un piloto con su experiencia”

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Flavio Briatore, jefe de Alpine, no anduvo con rodeos a la hora de hablar sobre el choque de Franco Colapinto que sacó de carrera a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris. Luego de que el corredor británico de McLaren haya pedido que el argentino sea sancionado con una “race ban”, el líder de la escudería en Enstone fue muy crítico públicamente por el doble abandono en el Gran Premio de Azerbaiyán.

En la gacetilla de prensa que difunde el equipo, el directivo italiano afirmó: “Obviamente, estoy sumamente decepcionado con el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el campeonato. Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, especialmente cuando íbamos bien con ambos autos en posiciones de puntos”.

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Lo siento mucho por el equipo y por Pierre, quien hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana, y también pido disculpas a Lando (Norris) y a McLaren por arruinarles la carrera”, expresó.

Briatore puso la lupa sobre el argentino y dejó un análisis resonante: “Sé que Franco ha asumido toda la responsabilidad por ello, como debe ser; de hecho, frenó demasiado tarde considerando el contexto de la carrera y la reanudación tras el auto de seguridad. Fue una maniobra muy mala para un piloto con su experiencia. Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre ello y considerar qué medidas se deben tomar, para que podamos aprender de esto y evitar una situación así en el futuro”.

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Flavio Briatore, con chaqueta azul y gafas, sentado frente a un piloto de espaldas en una sala con pantallas y monitores de ordenador
"Quiero tomarme un tiempo para reflexionar qué medidas se deben tomar, para que podamos aprender de esto y evitar una situación así en el futuro”, advirtió Briatore (Foto: @alpinef1team)

En ese mismo comunicado de prensa, el equipo dio a conocer las reflexiones de Gasly sobre la jornada: “Hoy estoy muy decepcionado por todo el equipo. Es un resultado decepcionante para todos, pero lo superaremos juntos y seguiremos adelante. Franco y yo hemos hablado después del incidente y él se ha disculpado, lo cual acepto, y discutiremos todo como equipo para mejorar en el futuro”.

El francés, que marchaba séptimo cuando la carrera se reinició tras el accidente de Alex Albon, planteó: “En cuanto a nuestra carrera hasta ese momento, el auto se sentía bien, teníamos un buen ritmo y estuve cerca de Lewis (Hamilton) y Lando (Norris) todo el tiempo, mientras controlaba con bastante facilidad la distancia con respecto al resto del pelotón medio. Me he sentido bien en el auto este fin de semana y tenemos que llevar este ritmo a Sepang el próximo fin de semana”.

El piloto francés ofreció una entrevista ante micrófonos de medios de comunicación como ESPN y DAZN

En ese mismo texto, el corredor argentino de 23 años volvió a pedir disculpas: “Estoy muy decepcionado con la carrera de hoy y lamento mucho lo ocurrido ante el equipo, ante todos en la fábrica, ante Pierre y Lando (Norris), por supuesto, y ante todos los que nos han estado apoyando. Fue un gran error de mi parte y no debería haber pasado. Me bloquearon las llantas con los neumáticos fríos, los frenos fríos, y perdí el control. Sé que el equipo ha hecho un buen trabajo todo el fin de semana con el rendimiento del auto, así que lamento mucho lo que pasó, ya que estábamos en una buena posición para sumar puntos dobles”.

Luego del evento, Norris planteó que en caso como estos se debería imponer “al menos una suspensión de una carrera”, pero del otro lado tanto George Russell como Max Verstappen consideraron demasiado excesivo ese pensamiento. “Una suspensión de carrera probablemente sea un poco exagerada”, dijo el neerlandés. “Personalmente creo que es demasiado severo. Creo que en las reanudaciones tras el auto de seguridad, con los neumáticos fríos, un error muy pequeño puede tener grandes consecuencias”, se unió el británico de Mercedes.

La Dirección de Carrera le dio una penalización de 10 segundos a Colapinto, pero no la pudo cumplir por el retiro del auto. En ese contexto, los comisarios decidieron trasladar el castigo al Gran Premio de Bahréin –que se realizará en Malasia el próximo fin de semana–: tendrá que cumplir una penalización de cinco puestos en la grilla de largada.

Más allá de las consecuencias directas del accidente, el detrás de escena se agravó porque la doble salida de Gasly y Colapinto de la carrera (estaban 7° y 10° respectivamente al momento del choque) le permitió a Arvid Lindblad meterse en la zona de puntos: el de Racing Bulls culminó séptimo tras ganar un puesto inclusive en la vuelta final y le dio puntos clave a su equipo. La escudería satélite del energizante estiró su distancia en la quinta posición con Alpine: suman 83 puntos contra los 68 del equipo de Enstone.

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