El discurso más largo de la ONU: El día que Fidel Castro desafió a EE. UU. en su propio suelo

Fidel Castro durante su histórico discurso de 4 horas y 29 minutos ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 26 de septiembre de 1960 (Cortesía: ONU).

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El 26 de septiembre de 1960, Fidel Castro rompió todos los récords en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al pronunciar un discurso de 4 horas y 29 minutos, convirtiéndose en la intervención más larga registrada en la historia del organismo. Pero más allá de su duración, lo verdaderamente grave fue el impacto político y la dureza del mensaje: Cuba rompió frontalmente con Estados Unidos en su propia casa y ante los ojos de todo el planeta.

El líder cubano no guardó ningún decoro diplomático. Denunció con dureza los maltratos sufridos por la delegación cubana en Nueva York, justificando su tono directo desde el inicio: «Nosotros, los países subdesarrollados, no tenemos muchos recursos para gastarlos, si no es para hablar claro en esta reunión de representativos de casi todos los países del mundo».

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A partir de ese momento, desglosó la historia de Cuba para señalar que, tras independizarse de España, la isla solo había cambiado de dueño: «Allí no había una república independiente, allí había una colonia, donde el que mandaba era el embajador de Estados Unidos».

Fragmentos del discurso más largo en la historia de la Asamblea General de la ONU, pronunciado por Fidel Castro en 1960. En esta intervención, Castro cuestionó al gobierno de Estados Unidos y reafirmó el compromiso de su gobierno con el pueblo cubano.

Castro acusó a Washington de apoyar dictaduras, enviar aviones para quemar los campos de caña cubanos y sofocar la economía de la isla cada vez que se intentaban hacer reformas sociales. El momento de mayor tensión en el recinto ocurrió cuando vinculó la pobreza de los pueblos con las grandes guerras, lanzando la frase más emblemática y recordada de la jornada: «Las guerras, desde el principio de la humanidad, han surgido, fundamentalmente, por una razón: el deseo de unos de despojar a otros de sus riquezas. ¡Desaparezca la filosofía del despojo, y habrá desaparecido la filosofía de la guerra!».

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El discurso cerró con la lectura de la Primera Declaración de La Habana, reclamando «el derecho de los Estados a la nacionalización de los monopolios» y proclamando que Cuba se alineaba firmemente con las causas anticolonialistas del mundo: «Con todo lo justo estamos y estaremos siempre: contra el coloniaje, contra la explotación, contra los monopolios, contra el militarismo, contra la carrera armamentista, contra el juego a la guerra». Fue la declaración pública y definitiva de que Cuba abandonaba la órbita de Estados Unidos.

En este clip de archivo de las Naciones Unidas, el líder cubano Fidel Castro se dirige a la Asamblea General. Denuncia que las mejores tierras y las industrias más importantes de Cuba eran propiedad de compañías norteamericanas, una situación que, según él, era común en muchos de los países representados.

27 de septiembre de 1960: La respuesta en las calles de La Habana

El impacto de lo ocurrido en Nueva York se sintió de inmediato en la isla. Sin perder un solo minuto, tras regresar a La Habana el 27 de septiembre de 1960, Castro convocó a una multitud frente al Palacio Presidencial. Mientras hablaba ante el pueblo, se escucharon varias petardos y explosiones en las calles cercanas, lo que sirvió de detonante para anunciar una medida radical: la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

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La idea era organizar a la propia población barrio por barrio, cuadra por cuadra, para vigilar a los vecinos y delatar cualquier intento de sabotaje o conspiración contrarrevolucionaria. Con el paso de los años, los CDR se convirtieron en la organización de masas más grande de Cuba.

Hasta el día de hoy generan una profunda división: para los defensores del gobierno son una red comunitaria de apoyo y protección del país, mientras que para los críticos y defensores de derechos humanos representan un temible sistema de vigilancia estatal, espionaje entre vecinos y persecución a quienes piensan distinto.

Este choque dramático en septiembre de 1960 no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de una peligrosa espiral de acciones y castigos mutuos que comenzó apenas la Revolución tomó el poder en enero de 1959.

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Una infografía de Infobae detalla la cronología de las medidas económicas y geopolíticas que llevaron a la ruptura diplomática entre Cuba y Estados Unidos entre 1959 y 1961. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto de no retorno: El inicio de la Guerra Fría en el Caribe

El viaje de Fidel Castro a la ONU en septiembre de 1960 significó el punto de no retorno en la historia de la región. Antes de esa fecha, el conflicto entre ambos países podía parecer una disputa comercial o un problema diplomático pasajero. Después del 26 y 27 de septiembre, la ruptura se volvió pública, agresiva y definitiva.

Al desafiar a la potencia más grande del mundo en su propio suelo, Cuba declaró su alianza con el bloque soviético y se posicionó como el primer país socialista de América. Al día siguiente, con la fundación de los CDR, el gobierno preparó a toda la sociedad cubana para vivir en un estado de sospecha y guerra permanente contra EE.UU.

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A penas tres meses después, en enero de 1961, Washington cortó formalmente las relaciones diplomáticas con la isla; en abril se produjo la invasión armada por Bahía de Cochinos y, para febrero de 1962, se aprobó el embargo económico total contra Cuba, sellando décadas de aislamiento y tensión que perduran hasta hoy.