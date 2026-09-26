El tenso momento entre los jugadores de Estudiantes y Rosario Central en la conferencia previa a la final: “Fue una falta de respeto”

Guardar

Estudiantes de La Plata y Rosario Central jugarán esta tarde en Santiago del Estero la Supercopa Internacional, una final atravesada por el malestar que dejó el pasillo al campeón de noviembre de 2025, cuando el plantel platense le dio la espalda al equipo rosarino. El trofeo otorgará una nueva estrella y reavivó las diferencias entre ambos clubes. En la conferencia de prensa previa, a la que asistieron Leandro González Pirez e Ignacio Ovando, se vivió un momento de tensión tras los comentarios de los protagonistas.

El defensor canalla, quien ya había dicho que el de hoy era “el partido de su vida”, recordó el episodio del pasillo de espaldas del León: “Para nosotros, como bien dijo Marco (Ruben) antes de salir para acá, fue una falta de respeto. Lo tomamos así, nos dolió un montón, sobre todo para los que además somos hinchas de Rosario Central, como es Marquito”. Además, el futbolista de 19 años añadió al respecto: “Lo que pasó, ya pasó. Pero tuvo una falta de respeto para con nosotros que nos dolió muchísimo. Y mañana los vamos a enfrentar con eso en mente”.

PUBLICIDAD

Del lado del Pincha, González Pirez le bajó espuma al asunto: “Lo expliqué varias veces. Lo hablamos en su momento con los jugadores de Central, el día del partido. Lo hablamos con Fatura (Jorge Broun), con Fideo (Ángel Di María). Les avisamos lo que iba a pasar”. El ex jugador de River afirmó que el gesto no estuvo dirigido contra el plantel rival: “Lo aclaramos un millón de veces: nunca fue en contra de Central. Por el contrario, resaltamos mucho la temporada que habían tenido, solamente no estábamos de acuerdo con esa decisión que se había tomado”.

Para el referente de Estudiantes, el conflicto debería considerarse superado porque ya hubo otro campeón desde entonces: “Me parece que rememorar de nuevo eso y empezar a buscar una cizaña donde no la hay no me parece correcto. No tenemos nada en contra de Rosario Central. Nuestra decisión era en base a un poquito más arriba de lo que pasó”.

PUBLICIDAD

Estudiantes le ganó 3-0 a Central y lo eliminó de los octavos de final de la Copa Argentina

El conflicto se originó el 23 de noviembre de 2025, antes del partido que Estudiantes ganó 1-0 en el Gigante de Arroyito, por el campeonato de Primera División y en un encuentro de eliminación directa. Durante el pasillo al campeón, la ceremonia en la que un equipo forma una fila para reconocer al rival que obtuvo un título, los futbolistas de Estudiantes se dieron vuelta cuando ingresó Rosario Central. La decisión fue impulsada por Verón y buscó cuestionar la consagración de Central, que en Estudiantes consideraban injusta. Aunque el gesto tuvo como trasfondo una disputa dirigencial, provocó reacciones entre los jugadores y los hinchas del equipo rosarino.

Antes de viajar a Santiago del Estero, el delantero de Central, Marco Ruben, había expresado una postura similar en declaraciones a Canal 3 de Rosario y Telefé: “Queremos ganar esta final por orgullo propio, por lo que pasó hace un tiempo con ellos. Todo suma. Tiene que ser un motor importante para nosotros. (El gesto del pasillo de espaldas) a mí me dolió mucho y creo que al hincha también. La gente de Central lo toma como un partido muy especial, más allá de la estrella”.

PUBLICIDAD

Vale aclarar que estos equipos ya se volvieron a cruzar después de aquel pasillo que generó una impactante imagen para el fútbol argentino: fue por los octavos de final de la actual edición de la Copa Argentina y con victoria de Estudiantes 3-0 ante Central. Los platenses todavía están vivos en la competición (chocarán en cuartos contra Plaense) y además se enfocan en las semifinales de la Libertadores ante Flamengo y la final de la Supercopa Argentina contra Independiente Rivadavia.

El conjunto dirigido el Cacique Medina accedió a la definición tras conquistar el Trofeo de Campeones 2025. En el estadio Único de San Nicolás venció 2-1 a Platense, campeón del Apertura, con dos goles de Lucas Alario, luego de que Estudiantes se adjudicara el Clausura. Los de Jorge Almirón llegaron a la final como el equipo que acumuló más unidades en la tabla anual de 2025: 66 puntos.

PUBLICIDAD