Gendarmería descubrió más de 140 kilos de marihuana dentro de equipajes de un micro en Misiones

Efectivos de la Gendarmería Nacional exhiben el cargamento marihuana decomisado en el micro

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Agente de la Gendarmería Nacional descubrieron un importante cargamento de marihuana oculto entre varios equipajes de un micro de larga distancia que circulaba por la Ruta Nacional N° 12, en la provincia de Misiones. Según comunicó oficialmente la fuerza de seguridad, en total fueron descubiertos poco más de 142 kilos.

El procedimiento tuvo lugar a las 20.00 del martes, en el kilómetro 1.327 de esa ruta, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial “El Arco”, dependiente del Escuadrón 50 “Posadas” de Gendarmería Nacional, inspeccionaron un transporte de pasajeros que se dirigía desde la ciudad de Puerto Iguazú hacia la provincia de Buenos Aires.

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El equipaje donde estaba parte de la droga

En el operativo de control vehicular sobre la ruta, los gendarmes hallaron más de 142 kilos de marihuana repartidos en 201 ladrillos y tres paquetes amorfos, ocultos en bultos sin identificación dentro de la bodega y el pasillo de un ómnibus de larga distancia.

El can antinarcóticos “Yang” olfateó la bodega y el pasillo del interior del ómnibus, lugares donde reaccionó de forma exaltada y marcó la existencia de estupefacientes. A partir de ese indicio, los gendarmes bajaron seis bultos que no contaban con identificación de sus propietarios.

Tras marcar las cajas y bolsas arpilleras, los efectivos procedieron a la apertura de los bultos. En su interior estaban los ladrillos y tres paquetes amorfos que contenían una sustancia vegetal compacta, sin ningún tipo de rótulo o dato que permitiera identificar a un dueño.

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El cargamento fue descubierto gracias al can "Yang"

Las pruebas de campo narcotest arrojaron resultado positivo para cannabis sativa. El peso total de la droga secuestrada alcanzó los 142 kilos 320 gramos, distribuidos en los seis bultos hallados en la bodega y el pasillo del colectivo. Al no estar registrado bajo el nombre de ningún pasajero, por el momento no hubo detenidos; sin embargo, la investigación recién comienza.

Agentes de la Gendarmería Nacional incautaron 142 kilos de marihuana hallados en la bodega y el pasillo de un ómnibus de larga distancia en Misiones.

En la causa intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Posadas, que ordenó el decomiso de la droga y de los demás elementos de interés para el expediente. Todo el material quedó a disposición de la Justicia por encontrarse en infracción a la Ley 23.737, que prohíbe la tenencia y el tráfico de estupefacientes

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