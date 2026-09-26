Crimen y Justicia

Gendarmería descubrió más de 140 kilos de marihuana dentro de equipajes de un micro en Misiones

El hallazgo se produjo el martes en la Ruta Nacional N°12. Los gendarmes contaron con la ayuda del can “Yang”. La droga estaba en la bodega y el pasillo del ómnibus. No hay detenidos

Agentes de Gendarmería Nacional junto a un perro de rastreo y varios paquetes rectangulares acomodados en el suelo frente a una camioneta
Efectivos de la Gendarmería Nacional exhiben el cargamento marihuana decomisado en el micro
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Agente de la Gendarmería Nacional descubrieron un importante cargamento de marihuana oculto entre varios equipajes de un micro de larga distancia que circulaba por la Ruta Nacional N° 12, en la provincia de Misiones. Según comunicó oficialmente la fuerza de seguridad, en total fueron descubiertos poco más de 142 kilos.

El procedimiento tuvo lugar a las 20.00 del martes, en el kilómetro 1.327 de esa ruta, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial “El Arco”, dependiente del Escuadrón 50 “Posadas” de Gendarmería Nacional, inspeccionaron un transporte de pasajeros que se dirigía desde la ciudad de Puerto Iguazú hacia la provincia de Buenos Aires.

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Maletas de color negro y rojo junto a bultos envueltos en plástico transparente y cinta impresa con la palabra frágil
El equipaje donde estaba parte de la droga

En el operativo de control vehicular sobre la ruta, los gendarmes hallaron más de 142 kilos de marihuana repartidos en 201 ladrillos y tres paquetes amorfos, ocultos en bultos sin identificación dentro de la bodega y el pasillo de un ómnibus de larga distancia.

El can antinarcóticos “Yang” olfateó la bodega y el pasillo del interior del ómnibus, lugares donde reaccionó de forma exaltada y marcó la existencia de estupefacientes. A partir de ese indicio, los gendarmes bajaron seis bultos que no contaban con identificación de sus propietarios.

Tras marcar las cajas y bolsas arpilleras, los efectivos procedieron a la apertura de los bultos. En su interior estaban los ladrillos y tres paquetes amorfos que contenían una sustancia vegetal compacta, sin ningún tipo de rótulo o dato que permitiera identificar a un dueño.

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Un agente y un perro de la Gendarmería permanecen junto a varios paquetes rectangulares envueltos en cinta marrón sobre el suelo
El cargamento fue descubierto gracias al can "Yang"

Las pruebas de campo narcotest arrojaron resultado positivo para cannabis sativa. El peso total de la droga secuestrada alcanzó los 142 kilos 320 gramos, distribuidos en los seis bultos hallados en la bodega y el pasillo del colectivo. Al no estar registrado bajo el nombre de ningún pasajero, por el momento no hubo detenidos; sin embargo, la investigación recién comienza.

Un agente de seguridad de espaldas junto a un autobús de dos pisos y varios bultos colocados en el suelo durante la noche
Agentes de la Gendarmería Nacional incautaron 142 kilos de marihuana hallados en la bodega y el pasillo de un ómnibus de larga distancia en Misiones.

En la causa intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Posadas, que ordenó el decomiso de la droga y de los demás elementos de interés para el expediente. Todo el material quedó a disposición de la Justicia por encontrarse en infracción a la Ley 23.737, que prohíbe la tenencia y el tráfico de estupefacientes

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