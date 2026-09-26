La llegada de polvo del Sahara mantendrá el calor sofocante y limitará las lluvias en el territorio dominicano

Una densa masa de polvo del Sahara avanza sobre el océano Atlántico desde la costa de África hacia el Caribe y la cuenca del Amazonas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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República Dominicana afrontará un fin de semana dominado por un sistema de alta presión que mantendrá condiciones mayormente secas y altas temperaturas en gran parte del territorio nacional, acompañado por la llegada de masas de aire cargadas con partículas del desierto africano.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el fenómeno limitará las lluvias significativas durante el sábado y el domingo, aunque el calor sofocante predominará en distintas regiones.

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El predominio de este sistema sobre el área del Caribe propiciará un cielo mayormente despejado y abundante radiación solar. A esta situación se suma la incursión de partículas suspendidas que viajan miles de kilómetros a través del océano Atlántico. Estas masas secas reducen la humedad en los niveles medios de la atmósfera e impiden la formación de nubes de gran desarrollo vertical, lo que garantiza jornadas soleadas en la mayoría de las provincias.

A pesar del ambiente seco generalizado, la interacción del calentamiento de la superficie durante el día, la orografía de las montañas y la influencia de una vaguada producirá modificaciones locales en la atmósfera. Durante las tardes y las primeras horas de la noche, se prevé la formación de nublados con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades puntuales del interior del país.

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Por otra parte, la institución meteorológica monitorea la trayectoria de la tormenta tropical Gonzalo, la cual se sitúa a 100 kilómetros (62 millas) al norte de la isla de Sal, en Cabo Verde. El sistema tropical presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h (46 mph) y avanza hacia el norte a una velocidad de desplazamiento de 15 km/h (9 mph).

Las altas temperaturas y la intensa radiación solar predominarán durante el fin de semana en gran parte de la República Dominicana, con registros que podrían superar los 37 ℃ en varias provincias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a su ubicación geográfica y a su trayectoria proyectada, la tormenta tropical Gonzalo no representa ningún tipo de peligro para la República Dominicana. Los meteorólogos indicaron que el fenómeno continuará su ruta sobre aguas abiertas del océano Atlántico oriental sin generar efectos directos ni indirectos sobre el territorio dominicano.

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El polvo del Sahara reduce la humedad e incide en la salud respiratoria

El polvo del Sahara es una masa de aire seco y cargado de minerales que se forma sobre el gran desierto africano durante la primavera y el verano. Los vientos alisios arrastran estas nubes de finas partículas a través de más de 8,000 kilómetros (4.970 millas) sobre el océano Atlántico hasta alcanzar el mar Caribe y América del Norte. Al desplazarse por la región, este aire árido inhibe la formación de tormentas tropicales, pero altera la calidad del aire ambiente.

Las micropartículas en suspensión contienen minerales, bacterias, esporas de hongos y polen que afectan el sistema respiratorio de la población. La exposición constante a esta capa atmosférica incrementa los casos de:

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Alergias

Asma

Rinitis

Conjuntivitis

Resequedad en la garganta y en la piel.

Infografía detalla el viaje y los efectos del polvo del Sahara, mostrando su origen en África, su ruta transatlántica hacia América, y sus impactos en el clima, la salud y los ecosistemas marinos y terrestres de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas o afecciones cardiovasculares constituyen el grupo de mayor riesgo ante la presencia de este fenómeno sahariano en República Dominicana.

Frente a la persistencia del calor y la presencia del material particulado, los especialistas aconsejan adoptar medidas preventivas concretas. Resulta indispensable mantener una hidratación constante mediante el consumo frecuente de agua, sin esperar a sentir sed.

Asimismo, los médicos recomiendan vestir ropas ligeras de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, y utilizar mascarillas en espacios abiertos para proteger las vías respiratorias.