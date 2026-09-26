Benjamín Vicuña habló del video de la China Suárez con su hijo Amancio que generó polémica: “Me preocupa”

El actor se refirió a la publicación de la madre de su hijo menor que generó polémica

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El video que publicó la China Suárez sacando el cuerpo por la ventanilla del auto mientras Mauro Icardi iba al volante continúa con repercusiones una semana después de su difusión. Lo que empezó como un contenido para redes sociales sigue generando diferentes aristas, y ahora se sumó Benjamín Vicuña, quien se refirió a la participación indirecta de su hijo Amancio en el conflicto.

Todo comenzó con un video de la pareja en un auto en movimiento, que derivó en la inhabilitación de la licencia de conducir de Icardi por parte del Ministerio de Transporte bonaerense. Lejos de bajar el tono, Suárez respondió con una segunda publicación en la que involucró a su hijo Amancio, lo que generó el repudio de organizaciones como Madres del Dolor.

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En este panorama, Vicuña habló con la prensa sobre su futuro laboral y el inminente final de Secreto en la montaña, la obra que protagoniza junto a Esteban Lamothe. “Estoy feliz, también emocionado porque nos despedimos de un proceso que fue hermoso, pero bueno, hay que seguir trabajando”, señaló Vicuña sobre el cierre de la temporada, y advirtió que su trabajo continuará en España bajo las órdenes de Álex de la Iglesia.

Consultado sobre la sobreexposición mediática de sus hijos, se mostró cauto: “A veces me preocupa también tanta sobreatención sobre los chicos, ¿verdad? Que me preguntes tú, que me pregunten en la calle. Me parece que ellos están bien, que es lo más importante y es lo único que me preocupa”, señaló. Consultado en LAM por el video puntual de la China con Amancio, evitó responder y se retiró del lugar.

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Luego de la polémica por el video que grabó junto a Mauro Icardi, la actriz redobló la apuesta (Video: Instagram)

La polémica sobre este tema comenzó el pasado lunes, cuando Suárez compartió en sus historias de Instagram un video al ritmo de “Training Season”, de Dua Lipa. En las imágenes, la actriz sacaba medio cuerpo por la ventanilla del auto de Icardi mientras el vehículo estaba en movimiento, sin cinturón de seguridad. La secuencia generó repercusión inmediata: el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires inhabilitó preventivamente al delantero para conducir y constató que su licencia argentina se encontraba vencida desde 2019. La medida, registrada el 21 de septiembre, se encuadró en la Ley Provincial N.º 13.927 y contempló, además del vencimiento del documento, la maniobra riesgosa registrada en el video.

Icardi respondió con furia en su cuenta de X. “Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, escribió, y agregó: “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”. El futbolista, sin club desde el fin de su contrato con el Galatasaray de Turquía, cuestionó también el estado de las calles bonaerenses.

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El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires sancionó al futbolista tras la difusión de las imágenes que compartió su pareja en redes sociales donde se la ve sacando medio cuerpo fuera del auto

Lejos de retractarse, Suárez redobló la apuesta el 23 de septiembre con una segunda publicación. Bajo el texto irónico “¿Así mejor?”, la actriz recreó el mismo trend, pero esta vez a bordo del auto de juguete de Amancio, de seis años, fruto de su relación con Vicuña. El niño manejaba el vehículo en la entrada de la propiedad conocida como “La Casa de los Sueños”, mientras ella hacía la coreografía desde el asiento trasero.

Ese segundo video motivó, el 24 de septiembre, un comunicado conjunto de Madres del Dolor y la Asociación de Víctimas de Tránsito. La organización, a través de su secretaria Viviam Perrone, cuestionó que la pareja “utilizó a su hijo para burlarse de la seguridad vial” y remarcó: “Detrás de cada conducta irresponsable al volante puede haber una vida. Y detrás de cada víctima, una familia que queda marcada para siempre”.

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