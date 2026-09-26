“Apreciaciones desde el Obelisco”: el cruce entre el gobernador de Neuquén y Prat Gay por Vaca Muerta

El economista Alfonso Prat-Gay habló sobre la situación económica actual y el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta en la provincia de Neuquén

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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, respondió a las declaraciones de Alfonso Prat Gay sobre el impacto de Vaca Muerta en la economía provincial y sostuvo que sus apreciaciones no reflejan la situación local. El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales el mensaje del mandatario neuquino.

Figueroa publicó su respuesta luego de que el ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri afirmara, en una entrevista con Ahora Play, que la actividad vinculada al petróleo y el gas todavía no genera un derrame amplio en la provincia.

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“No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco”, escribió el gobernador neuquino. En el mismo mensaje, le reprochó a Prat Gay no haber recorrido el territorio provincial y le propuso realizar una visita conjunta.

“Cómo estás, Alfonso Prat Gay, te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido. No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco. Te comparto un estudio de la Fundación Mediterránea”, expresó Figueroa en sus redes sociales.

El gobernador de Neuquén cruzó a Alfonso Prat Gay y Javier Milei lo compartió en sus redes sociales

El gobernador agregó: “La próxima vez te saco a recorrer mi provincia”, y señaló que Neuquén logró resultados que, según su planteo, otras administraciones del país no consiguieron “cuando tuvieron su oportunidad”.

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El economista relató que realizó una recorrida por pequeñas y medianas empresas y otros sectores de la economía neuquina, aunque aclaró que no llegó a Añelo, la localidad cercana a la formación de Vaca Muerta.

“Porque no derrama ni en Neuquén”, afirmó Prat Gay durante la entrevista. “Me tomé el trabajo de hacer una recorrida. No llegué hasta Añelo para ver Vaca Muerta propiamente dicha, pero hice una recorrida entre pymes, distintos sectores y demás”.

El exfuncionario sostuvo que su impresión fue diferente de la que esperaba antes de viajar. “Me llevé una imagen distinta de la que yo pensaba”, dijo. Según describió, no percibió un clima económico de expansión generalizada pese al crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

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El presidente Javier Milei compartió las declaraciones de Rodolfo Figueroa sobre Vaca Muerta

Prat Gay remarcó que Neuquén fue “la única provincia en la que aumentó el empleo desde que asumió Milei”, pero contrastó ese dato con las conversaciones que mantuvo durante su visita. “El humor que yo me encontré no era un humor de una economía que estaba en franca expansión y la fiebre del oro negro y todo eso”, señaló.

También diferenció la situación de las operadoras petroleras de la de otras actividades. “Sí, les está yendo muy bien a las operadoras. Pero de ahí para abajo, las pymes, bueno, ni hay que hablar; el comercio, la construcción un poco mejor”, enumeró.

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Como respaldo de su respuesta, Figueroa adjuntó un análisis de la Fundación Mediterránea sobre la economía neuquina. El texto presentó a la provincia como “el caso más claro” de un crecimiento que alcanza a distintas actividades.

“Neuquén: derrame amplio”, indicó el informe difundido por el gobernador. El documento sostuvo que no solo mejoran los sectores de petróleo y gas, sino que “el resto de los bienes transables crecen incluso más”.

El análisis agregó que “los demás sectores de la economía provincial también avanzan”. Figueroa utilizó esa evaluación para rebatir la idea de que la expansión vinculada a Vaca Muerta queda concentrada en las empresas operadoras.

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Prat Gay, por su parte, reconoció el alcance limitado de su experiencia durante la recorrida. “Por supuesto, es una muestra muy pequeña”, aclaró. Sin embargo, explicó que tomó a Neuquén como referencia para evaluar los efectos de uno de los sectores que el Gobierno nacional identifica entre los beneficiados por su programa económico.

“Voy a la provincia donde claramente está concentrada toda la acción de ese sector y la verdad que todavía no derrama”, concluyó el exministro.