Bangkok declaró el estado de desastre en sus 50 distritos por las inundaciones

Declarada zona de desastre en los 50 distritos de Bangkok por las inundaciones

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Las autoridades han declarado zona de desastre los 50 distritos en los que está dividido administrativamente la ciudad de Bangkok, la capital de Tailandia, debido a las fuertes lluvias recientes que han provocado importantes inundaciones.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, ha firmado la declaración este sábado por la mañana tras decidir ampliar la zona desde los tres distritos declarados zona de desastre previamente.

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La medida permite a la administración responder más rápidamente a la emergencia, que afecta en mayor medida a las regiones del este de la ciudad, informa el diario ‘Bangkok Post’.

El Departamento Meteorológico de Tailandia ha informado de un sistema de bajas presiones en la llanura central, Bangkok y las provincias circundantes. Está previsto que siga lloviendo hasta el domingo.

Personas transportan alimentos mientras avanzan por una calle inundada durante fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia, el 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Patipat Janthong TPX IMÁGENES DEL DÍA

Septiembre es el mes de mayores precipitaciones en la región de Bangkok, pero este año se han registrado cifras inusualmente altas con 487 milímetros de lluvia por metro cuadrado entre el 1 y el 25 de septiembre, muy por encima de la media de 269 milímetros registrada entre 1991 y 2020.

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Además de en la capital, hay inundaciones en otras 20 provincias tailandesas: Najon Ratchasima, Chanthaburi, Phetchabun, Chon Buri, Chachoengsao, Buri Ram, Surin, Sing Buri, Samut Prakan, Najon Sawan, Phichit, Rayong, Ang Thong, Chai Nat, Uthai Thani, Prachin Buri, Ayutthaya, Sa Kaeo, Phitsanulok, Suphan Buri y Najon Phanom.

Decenas de calles inundadas

Tras más de 24 horas de lluvia, algo poco usual en Bangkok, más acostumbrada a breves e intensos chaparrones durante la época de lluvias, que se extiende aproximadamente de junio a octubre, varias zonas de la capital –incluida parte del céntrico barrio de Ekkamai– están anegadas.

La zona este de la ciudad sufre las mayores afectaciones del temporal, que se prevé que se prolongue cinco días, con el agua impidiendo la circulación de vehículos pequeños, principalmente motocicletas, uno de los principales medios de transporte en Tailandia.

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“En la acera calculo que hay unos 40 centímetros (de agua). Somos 300 casas y mínimo (el nivel del agua llega) hasta la rodilla”, relata el español Eneko Iruretagoyena, vecino de una zona aledaña a un canal cercano al aeropuerto internacional de Suvarnabhumi (este).

Lluvia intensa en Bangkok

Iruretagoyena asegura que hizo acopio de provisiones ante la previsión de que las lluvias dificultarían la movilidad, igual que otras decenas de ciudadanos, según puede apreciarse este sábado en supermercados del centro de Bangkok.

Las autoridades han habilitado refugios temporales en varios distritos, principalmente del noreste y el norte de la capital, como Lat Phrao y Chatuchak, cercanos al centro, o Don Mueang, que alberga otro aeropuerto internacional.

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Bangkok es especialmente susceptible de sufrir inundaciones ante fuertes precipitaciones debido a factores como su ubicación sobre el delta del río Chao Phraya, a unos 1,5 metros sobre el nivel del mar; la histórica sobreexplotación de acuíferos subterráneos, que ha contribuido al hundimiento de la metrópolis; o su extensa red de canales.

El Ejército de Tailandia evacúa a afectados

El Ejército de Tailandia evacúa este sábado a ciudadanos afectados por las inundaciones provocadas por las fuertes y persistentes lluvias que azotan la capitalina Bangkok y áreas colindantes desde hace más de 24 horas, además de repartir provisiones entre residentes de zonas anegadas.

Efectivos de las fuerzas armadas trasladaron a varias personas mayores de una residencia situada en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok y parte de su área metropolitana, hasta uno de los refugios temporales habilitados por las autoridades ante el temporal, que se espera que se prolongue cinco días.

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Así lo mostró el Ejército del país asiático a través de la plataforma X, en una publicación acompañada de imágenes en las que aparecen ancianos, algunos en silla de ruedas, siendo trasladados hasta un vehículo militar por parte de efectivos equipados con chubasqueros y a quienes el agua les llega a la altura de las rodillas.

Personas transportan artículos de compra en carritos mientras avanzan por una calle inundada durante una fuerte lluvia en Bangkok, Tailandia, el 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Patipat Janthong

Las fuerzas tailandesas anunciaron, en la misma red social, evacuaciones de personas vulnerables también desde domicilios particulares hacia distintos tipos de centros habilitados ante los riesgos derivados de las lluvias, así como repartos de provisiones, principalmente agua potable, entre residentes de áreas bajas, adyacentes a canales.

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La Administración Metropolitana de Bangkok declaró este sábado el estado de desastre en los 50 distritos bajo su jurisdicción por las inundaciones derivadas de las fuertes lluvias que registra la capital tailandesa y su área metropolitana, donde viven unos los 15 millones de personas.

La medida “permite a las agencias competentes actuar dentro de sus atribuciones de manera rápida, sistemática y adecuada a la situación”, argumentaron las autoridades en un comunicado difundido en Facebook.

En una alerta que los habitantes de Bangkok recibieron en sus teléfonos móviles sobre las 9:00 hora local (2:00 GMT), el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de Tailandia instó a “los residentes de zonas aledañas a canales y áreas de baja altitud a trasladarse a lugares más elevados, proteger objetos de valor y evitar desplazamientos innecesarios”.

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Vehículos circulan por una calle inundada durante fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia, el 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Patipat Janthong

El Departamento de Meteorología explicó que “es probable que se registren lluvias de fuertes a muy fuertes” en toda Tailandia, debido al “sistema activo de baja presión” sobre la zona central del país, donde se ubica Bangkok, y al monzón que afecta simultáneamente a las regiones norte, sur y suroeste.

El organismo advirtió de eventuales “inundaciones repentinas, desbordamientos y deslizamientos de tierra”, así como del “fortalecimiento de los vientos”, que amenazan con causar olas de hasta tres metros en el golfo de Tailandia y el mar de Andamán.

(Con información de Europa Press y EFE)