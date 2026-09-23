La queja de Pierre Gasly tras el incidente con Franco Colapinto en la carrera en España y la charla interna en Alpine

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*El cruce entre Colapinto y Gasly en el final del GP de España

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En el primer día de actividad y atención a la prensa de los pilotos en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, Pierre Gasly denunció amenazas contra su familia tras la carrera en España y descartó que Alpine hubiera ordenado un intercambio de posiciones con Franco Colapinto en el cierre de la prueba en el nuevo circuito de Madrid. Ambos pilotos abordaron en Bakú el episodio que tensó la definición y coincidieron en que el equipo revisó lo ocurrido para evitar que se vuelva a repetir.

El piloto argentino terminó séptimo después de que Gasly ingresara a boxes al final de la vuelta, mientras Oscar Piastri se acercaba al argentino en los últimos giros. El australiano llegó a quedar a dos décimas de adelantarlo, pese a las dificultades para superar autos en el circuito de Madring. El francés circulaba con neumáticos desgastados y todavía debía realizar una parada cuando Colapinto lo alcanzó.

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Gasly mantuvo su posición y su menor ritmo permitió que el australiano a bordo de su McLaren redujera la distancia con el argentino, que reclamó por radio un cambio de posiciones. “Chicos, no perdamos tiempo”, dijo antes de insultar por la radio con Stuart Barlow. El equipo advirtió a Pierre que su compañero se aproximaba cuando faltaban tres vueltas, pero el francés pidió que no le hablaran y continuó en pista. Recién al final de esa vuelta ingresó a boxes, lo que dejó a Colapinto por delante de Piastri hasta la bandera a cuadros.

“No hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal. Todo se habló con el equipo y está todo claro”, afirmó el número 10 de Alpine ante la prensa en el paddock de Azerbaiyán. Consultado sobre si la situación podría haberse resuelto de otra manera, respondió: “Sí, lo hablamos con el equipo”, dijo en declaraciones que recogió Motorsport.

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Hay que recordar que durante los últimos giros en Madrid, Gasly se quedó con su ingeniero de pista por radio. “Bien, quedan tres vueltas. Entramos a boxes al final de esta vuelta”, le informó Josh Peckett. “Sinceramente, no tengo comentarios ni palabras. De verdad”, respondió de forma disgustada el francés de 30 años. Cuando su ingeniero le advirtió la presencia de Colapinto con el mensaje “Solo vigila a Franco detrás. Vigila a Franco detrás”, le dijeron, a lo que Pierre interrumpió la radio para expresar su malestar: “Ni siquiera me hables. Radio cerrada. Absolutamente asqueroso”.

El francés expresó su malestar por la estrategia del equipo en el GP de España

En la misma línea, el oriundo de Pilar comentó que fue un tema que se habló de manera interna en la escudería. “Creo que el equipo lo gestionó y creo que siempre intentamos aprender de esas cosas y de esas situaciones, así que espero que aprendamos y podamos seguir adelante”, expresó.

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El argentino remarcó que la amenaza deportiva era concreta por la cercanía de Piastri. “Bueno, Oscar casi me adelantó, estaba a solo dos décimas. Creo que, nuevamente, hablamos dentro del equipo y lo gestionamos juntos, con Pierre, con Flavio Briatore, con Steve Nielsen. Todos en el equipo hicieron un muy buen trabajo para entender lo que pasó y cómo mejorarlo para la próxima vez, y estoy contento con eso, creo”, agregó Colapinto. “Lo más importante es aprender de las cosas que podemos mejorar, para que la próxima vez no vuelva a suceder lo mismo, y seguir adelante”.

El incidente en la pista derivó en ataques en redes sociales dirigidos a Gasly y a personas de su entorno. El francés cuestionó que las críticas contra un piloto puedan extenderse a familiares y parejas. “Creo que personalmente me resulta un poco preocupante para nuestro deporte”, dijo. “Hasta cierto punto, sabes que soy un deportista de élite, así que sé que estoy expuesto, siempre ha sido así. Pero hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece incluso completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia, etc.”.

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El francés pidió que la Fórmula 1 establezca límites frente a ese comportamiento. “Puedes caerle bien a la gente o no gustarle, y eso está completamente bien. Pero hay una determinada línea que no debería cruzarse simplemente porque estás detrás de una pantalla, frente a un teclado, y esas líneas se cruzan demasiadas veces”, señaló en charla con los medios.

Gasly junto a Colapinto (REUTERS/Jakub Porzycki)

Colapinto también rechazó los mensajes contra Gasly y recordó que el rendimiento del equipo depende del trabajo conjunto de sus dos pilotos. “Mucha gente le estuvo enviando mensajes y, por supuesto, no está bien. No lo he visto porque estoy bastante presente en las redes sociales, pero nunca es agradable recibir ese tipo de cosas”, dijo.

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“Especialmente, aún menos cuando le está pasando al equipo para el que estoy compitiendo, y somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando y concentrándonos en el mismo resultado, en el mismo objetivo y en la misma meta, que es hacer que Alpine sea mejor”, continuó el número 43 de la grilla de la F1.

El argentino vinculó el caso con otros episodios de abuso contra protagonistas de la categoría. Mencionó los ataques que sufrió Yuki Tsunoda el año pasado y los mensajes dirigidos a los comisarios después de la penalización que recibió tras Zandvoort.

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“Pasa mucho con los aficionados en Fórmula 1, en cualquier deporte. Hoy en día es algo muy habitual. Lamentablemente, no debería ser algo habitual y definitivamente se debería prestar más atención a las cosas, a las palabras que salen de los teclados de todo el mundo”, afirmó Colapinto.

“La manera de apoyarnos como equipo es empujar al equipo hacia adelante y mantenernos fuertes juntos. No se trata solamente de mis aficionados. Tengo algunos que son muy apasionados y quieren que me vaya bien, y espero que puedan disfrutar de los buenos resultados que estoy obteniendo”, concluyó el argentino sobre el tema.

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Hace algunos días, en una distendida charla con el presentador español David Broncano, Colapinto le bajó el tono a la polémica. “Yo lo puteé un poquito. Hubo un malentendido”, reconoció. “A veces con los compañeros de equipo hay un poco de pica porque somos, al final, no sé, queremos ganar siempre y somos muy competitivos el uno con el otro. Si bien trabajamos juntos, hay momentos en que sale de la parte de uno que quiere ganarle a tu compañero”, agregó.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Jueves 24 de septiembre

Práctica libre 1: 05.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Práctica libre 2: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Viernes 25 de septiembre

Práctica libre 3: 05.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Clasificación: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Sábado 26 de septiembre

Carrera a 51 vueltas: 08.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV