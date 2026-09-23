Deportes

La queja de Pierre Gasly tras el incidente con Franco Colapinto en la carrera en España y la charla interna en Alpine

El francés dijo que recibió amenazas en las redes luego de lo sucedido en la definición del Gran Premio en Madrid

Guardar

*El cruce entre Colapinto y Gasly en el final del GP de España

PUBLICIDAD

En el primer día de actividad y atención a la prensa de los pilotos en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, Pierre Gasly denunció amenazas contra su familia tras la carrera en España y descartó que Alpine hubiera ordenado un intercambio de posiciones con Franco Colapinto en el cierre de la prueba en el nuevo circuito de Madrid. Ambos pilotos abordaron en Bakú el episodio que tensó la definición y coincidieron en que el equipo revisó lo ocurrido para evitar que se vuelva a repetir.

El piloto argentino terminó séptimo después de que Gasly ingresara a boxes al final de la vuelta, mientras Oscar Piastri se acercaba al argentino en los últimos giros. El australiano llegó a quedar a dos décimas de adelantarlo, pese a las dificultades para superar autos en el circuito de Madring. El francés circulaba con neumáticos desgastados y todavía debía realizar una parada cuando Colapinto lo alcanzó.

PUBLICIDAD

Gasly mantuvo su posición y su menor ritmo permitió que el australiano a bordo de su McLaren redujera la distancia con el argentino, que reclamó por radio un cambio de posiciones. “Chicos, no perdamos tiempo”, dijo antes de insultar por la radio con Stuart Barlow. El equipo advirtió a Pierre que su compañero se aproximaba cuando faltaban tres vueltas, pero el francés pidió que no le hablaran y continuó en pista. Recién al final de esa vuelta ingresó a boxes, lo que dejó a Colapinto por delante de Piastri hasta la bandera a cuadros.

“No hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal. Todo se habló con el equipo y está todo claro”, afirmó el número 10 de Alpine ante la prensa en el paddock de Azerbaiyán. Consultado sobre si la situación podría haberse resuelto de otra manera, respondió: “Sí, lo hablamos con el equipo”, dijo en declaraciones que recogió Motorsport.

Hay que recordar que durante los últimos giros en Madrid, Gasly se quedó con su ingeniero de pista por radio. “Bien, quedan tres vueltas. Entramos a boxes al final de esta vuelta”, le informó Josh Peckett. “Sinceramente, no tengo comentarios ni palabras. De verdad”, respondió de forma disgustada el francés de 30 años. Cuando su ingeniero le advirtió la presencia de Colapinto con el mensaje “Solo vigila a Franco detrás. Vigila a Franco detrás”, le dijeron, a lo que Pierre interrumpió la radio para expresar su malestar: “Ni siquiera me hables. Radio cerrada. Absolutamente asqueroso”.

El francés expresó su malestar por la estrategia del equipo en el GP de España

En la misma línea, el oriundo de Pilar comentó que fue un tema que se habló de manera interna en la escudería. “Creo que el equipo lo gestionó y creo que siempre intentamos aprender de esas cosas y de esas situaciones, así que espero que aprendamos y podamos seguir adelante”, expresó.

El argentino remarcó que la amenaza deportiva era concreta por la cercanía de Piastri. “Bueno, Oscar casi me adelantó, estaba a solo dos décimas. Creo que, nuevamente, hablamos dentro del equipo y lo gestionamos juntos, con Pierre, con Flavio Briatore, con Steve Nielsen. Todos en el equipo hicieron un muy buen trabajo para entender lo que pasó y cómo mejorarlo para la próxima vez, y estoy contento con eso, creo”, agregó Colapinto. “Lo más importante es aprender de las cosas que podemos mejorar, para que la próxima vez no vuelva a suceder lo mismo, y seguir adelante”.

El incidente en la pista derivó en ataques en redes sociales dirigidos a Gasly y a personas de su entorno. El francés cuestionó que las críticas contra un piloto puedan extenderse a familiares y parejas. “Creo que personalmente me resulta un poco preocupante para nuestro deporte”, dijo. “Hasta cierto punto, sabes que soy un deportista de élite, así que sé que estoy expuesto, siempre ha sido así. Pero hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece incluso completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia, etc.”.

El francés pidió que la Fórmula 1 establezca límites frente a ese comportamiento. “Puedes caerle bien a la gente o no gustarle, y eso está completamente bien. Pero hay una determinada línea que no debería cruzarse simplemente porque estás detrás de una pantalla, frente a un teclado, y esas líneas se cruzan demasiadas veces”, señaló en charla con los medios.

Gasly junto a Colapinto (REUTERS/Jakub Porzycki)
Gasly junto a Colapinto (REUTERS/Jakub Porzycki)

Colapinto también rechazó los mensajes contra Gasly y recordó que el rendimiento del equipo depende del trabajo conjunto de sus dos pilotos. “Mucha gente le estuvo enviando mensajes y, por supuesto, no está bien. No lo he visto porque estoy bastante presente en las redes sociales, pero nunca es agradable recibir ese tipo de cosas”, dijo.

“Especialmente, aún menos cuando le está pasando al equipo para el que estoy compitiendo, y somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando y concentrándonos en el mismo resultado, en el mismo objetivo y en la misma meta, que es hacer que Alpine sea mejor”, continuó el número 43 de la grilla de la F1.

El argentino vinculó el caso con otros episodios de abuso contra protagonistas de la categoría. Mencionó los ataques que sufrió Yuki Tsunoda el año pasado y los mensajes dirigidos a los comisarios después de la penalización que recibió tras Zandvoort.

“Pasa mucho con los aficionados en Fórmula 1, en cualquier deporte. Hoy en día es algo muy habitual. Lamentablemente, no debería ser algo habitual y definitivamente se debería prestar más atención a las cosas, a las palabras que salen de los teclados de todo el mundo”, afirmó Colapinto.

“La manera de apoyarnos como equipo es empujar al equipo hacia adelante y mantenernos fuertes juntos. No se trata solamente de mis aficionados. Tengo algunos que son muy apasionados y quieren que me vaya bien, y espero que puedan disfrutar de los buenos resultados que estoy obteniendo”, concluyó el argentino sobre el tema.

Hace algunos días, en una distendida charla con el presentador español David Broncano, Colapinto le bajó el tono a la polémica. “Yo lo puteé un poquito. Hubo un malentendido”, reconoció. “A veces con los compañeros de equipo hay un poco de pica porque somos, al final, no sé, queremos ganar siempre y somos muy competitivos el uno con el otro. Si bien trabajamos juntos, hay momentos en que sale de la parte de uno que quiere ganarle a tu compañero”, agregó.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Jueves 24 de septiembre

Práctica libre 1: 05.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Práctica libre 2: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Viernes 25 de septiembre

Práctica libre 3: 05.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Clasificación: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Sábado 26 de septiembre

Carrera a 51 vueltas: 08.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

Temas Relacionados

Pierre GaslyFranco ColapintoFórmula 1AlpineF1F1 hoyGran Premio de EspañaGran Premio de Azerbaiyán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Papá fue a jugar con Messi”: los tiernos mensajes que Dibu Martínez les dejó a sus hijos antes de unirse a la concentración de Argentina

La esposa del arquero del seleccionado nacional reveló los dibujos que les dejó a sus hijos antes de partir

“Papá fue a jugar con Messi”: los tiernos mensajes que Dibu Martínez les dejó a sus hijos antes de unirse a la concentración de Argentina

Sorpresa en la Fórmula 1: un piloto se declaró “agente libre” en medio de los rumores de salida de su equipo

Mientras Haas define a su dupla de corredores para el 2027, Esteban Ocon reconoció que no hay avances para su continuidad. Las versiones indican que será reemplazado por el brasileño Rafael Cámara

Sorpresa en la Fórmula 1: un piloto se declaró “agente libre” en medio de los rumores de salida de su equipo

El particular video de Red Bull para anunciar la continuidad de Hadjar en 2027 tras su lesión: así está el mapa de pilotos de la Fórmula 1

La escudería hizo referencia al contratiempo que sufrió el corredor de 21 años, quien volverá al Gran Premio de Azerbaiyán tras recibir el alta por una fractura de muñeca que lo apartó del torneo

El particular video de Red Bull para anunciar la continuidad de Hadjar en 2027 tras su lesión: así está el mapa de pilotos de la Fórmula 1

La AFA define el futuro de Lionel Scaloni: cuándo podría resolverse su continuidad en la selección argentina

La dirigencia que encabeza Claudio Tapia respalda al entrenador y analiza distintas alternativas contractuales, mientras aguarda su decisión de cara al próximo ciclo

La AFA define el futuro de Lionel Scaloni: cuándo podría resolverse su continuidad en la selección argentina

Federico Higuaín fue despedido de un club de la MLS tras ser acusado por abuso físico y sexismo contra una árbitra

El inicidente entre el técnico argentino del Columbus Crew 2 y la referí sucedió durante un encuentro de la MLS Next Pro

Federico Higuaín fue despedido de un club de la MLS tras ser acusado por abuso físico y sexismo contra una árbitra

MALDITOS NERDS

Rubeki presenta ‘The Hollowing’, un simulador de vuelo y terror para Steam

Rubeki presenta ‘The Hollowing’, un simulador de vuelo y terror para Steam

‘Witchbrook’ conserva su ventana de 2026 tras aparecer un posible video de 22 minutos

Marvel Studios confirma que tendremos el final de ‘Daredevil: Born Again’ en la temporada 3

‘Star Detective Precure!’ investigará un caso dentro de ‘Street Fighter 6′

‘The Walking Dead: Streets of Survival’ lleva la guerra total al arcade

ENTRETENIMIENTO

Desaparecida durante 45 años: encuentran por casualidad el modelo original de la legendaria nave espacial de Star Trek

Desaparecida durante 45 años: encuentran por casualidad el modelo original de la legendaria nave espacial de Star Trek

Kelly Osbourne rinde homenaje a Ozzy Osbourne en la Semana de la Moda de Londres

Crece la disputa por la herencia de Dolly Parton tras el despido de su sobrino

Presley Gerber habría recibido ketamina bajo prescripción médica pese a sus problemas de adicción

Jimmy Kimmel revela el insólito encuentro que tuvo con Matthew McConaughey en el baño de los Emmy

INFOBAE AMÉRICA

Un importante aeropuerto de EEUU activa una alerta tras el paso de una persona infectada con uno de los virus más contagiosos

Un importante aeropuerto de EEUU activa una alerta tras el paso de una persona infectada con uno de los virus más contagiosos

Durante los primeros 10 días de septiembre llovió lo mismo que en todo agosto en El Salvador

El opositor Juan Sebastián Chamorro comparecerá el 30 de septiembre ante el Senado estadounidense por Nicaragua

Un hondureño fue obligado a pagar 226 dólares mensuales por un menor que no es su hijo

“Lo escribí con las tripas y el corazón”: el autor que arrasa en Francia y enfrenta sospechas de haber creado su novela con inteligencia artificial