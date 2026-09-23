El particular video de Red Bull para anunciar la continuidad de Hadjar en 2027 tras su lesión: así está el mapa de pilotos de la Fórmula 1

Hadjar firmó su renovación con Red Bull

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Isack Hadjar renovó su contrato con Oracle Red Bull Racing para la temporada 2027, en una confirmación que coincidió con su regreso a la Fórmula 1 después de la lesión en la muñeca que lo dejó fuera de tres carreras. El anuncio tuvo un complemento en redes sociales: la escudería utilizó la rehabilitación del piloto francés para presentar la extensión con un juego de palabras sobre la acción de extender la articulación.

La cuenta oficial de Red Bull Racing difundió un video bajo el título “Sin juego de palabras... extendido”. La pieza muestra a Hadjar frente a un médico, que le consulta por su recuperación y le pide que extienda el brazo y la muñeca. Luego le entrega una birome para que firme el nuevo contrato. Ante otra pregunta sobre cómo se siente, el piloto responde: “Se siente bastante bien”, antes de mirar a cámara con un gesto cómplice.

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La secuencia unió dos hechos de las últimas semanas para el corredor de 21 años: el alta médica que le permitirá reaparecer en el Gran Premio de Azerbaiyán y la continuidad asegurada en el equipo de Milton Keynes. Hadjar volverá a compartir garaje con el neerlandés Max Verstappen, quien ya había renovado hasta 2030.

La muñeca de Hadjar se convirtió en parte central del anuncio porque su lesión lo marginó de los Grandes Premios de Países Bajos, Italia y España. Red Bull optó por no apresurar su regreso y el neozelandés Liam Lawson ocupó su lugar durante esas competencias.

Así se conforma la parrilla de cara a 2027

El francés sufrió una fractura durante una sesión de entrenamiento físico en el receso europeo. Tras varias semanas de evaluación, el equipo consideró que estaba en condiciones de volver en el circuito urbano de Bakú, un trazado con muros cercanos y altas velocidades. Hadjar describió ese período como una situación desconocida en su carrera. “El último mes fue complicado para mí; es la primera vez en mi vida que no compito y es una sensación extraña a la que acostumbrarse”, expresó.

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El regreso del piloto francés implicará el retorno de Lawson al equipo Visa Cash App Racing Bulls. La escudería agradeció al neozelandés por su participación durante las tres fechas en las que reemplazó a Hadjar y señaló que sus actuaciones representaron una contribución para el equipo. El japonés Yuki Tsunoda retomará su función de piloto reserva de la estructura filial.

Con la renovación de Hadjar, sólo quedarían tres escuderías (Aston Martin, Haas y Racing Bulls) por confirmar quiénes serán sus pilotos representantes de cara a 2027.

La renovación hasta 2027 se apoyó en el rendimiento de Isack Hadjar desde su llegada a la escudería principal. Según el comunicado oficial, el francés se ganó su lugar por “su velocidad innata, su incansable ética de trabajo y su talento natural para la competición”. Hadjar tuvo un inicio de temporada con un tercer puesto en la clasificación del Gran Premio de Australia. Desde el Gran Premio de Canadá, sumó siete carreras dentro de los seis primeros puestos y logró su segundo podio en la categoría en Mónaco.

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“Tras una destacada temporada de debut el año pasado, Isack se ganó su puesto en Oracle Red Bull Racing”, indicó el equipo. El francés se convirtió, además, en el undécimo piloto surgido de la cantera de Red Bull que compite para la formación principal.

Hadjar volverá al torneo tras perderse tres Grandes Premios por lesión (Reuters)

El director ejecutivo y jefe de equipo, Laurent Mekies, señaló que la extensión contractual fue una decisión directa a partir de la evolución del piloto. “Desde que se unió a nosotros a principios de año, ha estado magnífico tanto dentro como fuera de la pista, sobre todo teniendo en cuenta que esta es solo su segunda temporada en la Fórmula 1, lo que hizo que la decisión de prorrogar su contrato fuera fácil”, explicó.

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Mekies afirmó que Hadjar ya se integró “plenamente en el equipo” y destacó su disposición para aprender y mejorar. También recordó sus primeras actuaciones en la categoría y se refirió al impacto de la lesión en la continuidad de la temporada. “El periodo transcurrido desde su lesión ha sido difícil para Isack, pero esta renovación es una prueba de lo mucho que creemos en él y estamos deseando verle de vuelta en la pista”, agregó el responsable de Oracle Red Bull Racing.

El piloto francés aseguró que continuará con el mismo compromiso que asumió al incorporarse al equipo hace ocho meses. “Llegué a este equipo hace ocho meses y enseguida comprendí la envergadura y la ambición de esta organización. Hay muchísima gente con talento en la fábrica, y uno es consciente del privilegio que supone pilotar para un equipo tan increíble junto a un cuatro veces campeón del mundo como Max”, afirmó.

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El francés volverá este fin de semana al Gran Premio de Azerbaiyán. Su regreso a Bakú tendrá una doble señal para Red Bull: la recuperación de su muñeca y la vigencia de un contrato que lo mantendrá en el equipo durante 2027.