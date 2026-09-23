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Federico Higuaín fue despedido de un club de la MLS tras ser acusado por abuso físico y sexismo contra una árbitra

El inicidente entre el técnico argentino del Columbus Crew 2 y la referí sucedió durante un encuentro de la MLS Next Pro

Hombre calvo con barba vistiendo camiseta negra con el escudo del Club Internacional de Fútbol Miami
Federico Higuaín fue despedido por el Columbus Crew
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El Columbus Crew despidió a Federico Higuaín de su cargo como entrenador de su equipo filial luego de que la Asociación de Árbitros Profesionales de Estados Unidos lo señalara por un episodio de abuso físico y sexismo contra una árbitra. El hecho habría ocurrido el 23 de agosto, tras un partido del segundo equipo de la franquicia.

La salida del argentino fue anunciada este martes por el club de Ohio, donde Higuaín fue una de las figuras durante sus ocho temporadas como futbolista. Desde enero de 2025, el hermano de Gonzalo e hijo del Pipa, otro recordado jugador con paso por River Plate y Boca Juniors, dirigía al Columbus Crew 2, que compite en la MLS Next Pro, la liga de desarrollo vinculada a la Major League Soccer (MLS).

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La Asociación de Árbitros Profesionales (PSRA) difundió el fin de semana un comunicado en el que no identificó al entrenador involucrado. Según el sindicato, un técnico protagonizó “dos actos deliberados de abuso físico y sexismo contra una árbitra femenina” durante el saludo posterior a un encuentro.

La entidad sostuvo que el entrenador tomó la mano de la jueza y apretó con fuerza, además de negarse a soltarla pese a que ella se lo pidió en tres ocasiones. El comunicado también denunció que la intimidación física estuvo acompañada por una frase dirigida a la oficial: “No olvides que este es un juego de hombres”.

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La PSRA consideró insuficiente el castigo de dos encuentros que recibió inicialmente el entrenador. “Esta intimidación física se vio agravada por un comentario sexista y denigrante dirigido a la oficial”, indicó la asociación en su pronunciamiento. El sindicato también expresó su posición sobre la presencia de mujeres en el fútbol profesional. “Las mujeres mejoran este deporte en todos sus niveles. No deberían tener que soportar intimidaciones ni comentarios degradantes para demostrarlo”, afirmó.

Federico Higuaín Columbus Crew
Higuaín durante su despedida como jugador de Columbus

Luego de la difusión del comunicado, medios estadounidenses identificaron a Federico Higuaín como el técnico al que aludía la asociación. El club no detalló el episodio en su anuncio, aunque confirmó que el argentino dejaría sus funciones al frente del filial.

Issa Tall, mánager general del Columbus Crew, informó la decisión de la institución en un comunicado. “Determinamos que es lo mejor para nuestro Club, los jugadores y el personal de apoyo relevar a Federico Higuaín de sus responsabilidades”, señaló. Tall sostuvo que la medida fue tomada luego de mantener charlas con el entrenador y de revisar su desempeño en las últimas semanas. “Tras las conversaciones de esta semana y una evaluación más profunda del último mes, los estándares de nuestro Club sobre lo que se espera de un líder de uno de nuestros equipos no se han cumplido”, agregó.

De acuerdo con The Athletic, Higuaín se mostró “reacio a hacer autocrítica o asumir la responsabilidad de sus actos” durante las conversaciones posteriores al incidente. El medio estadounidense añadió que el exfutbolista tampoco ofreció una disculpa pública.

La desvinculación pone fin a una etapa que había comenzado en enero de 2025, cuando el exmediocampista asumió la conducción del segundo equipo del Crew. Su llegada al banco se produjo después de una trayectoria extensa como jugador, con pasos por clubes de Argentina, México y Estados Unidos.

Higuaín, de 41 años, jugó en River Plate, Nueva Chicago y América de México, entre otros equipos. Su recorrido más prolongado estuvo ligado al Columbus Crew, franquicia en la que actuó durante ocho temporadas y se convirtió en una referencia para los aficionados del club. El argentino también integró el plantel del Inter Miami, donde compartió vestuario con su hermano Gonzalo Higuaín, exdelantero del Real Madrid y de la selección argentina. Federico Higuaín se retiró como futbolista en 2021 y luego continuó su carrera dentro de la estructura del fútbol estadounidense.

La decisión del Columbus Crew se conoció después de que el sindicato arbitral reclamara una respuesta más firme frente al episodio denunciado. El club resolvió apartar al entrenador de sus responsabilidades en el filial.

El comunicado de la Asociación de Árbitros Profesionales de Estados Unidos:

Durante un reciente partido de MLS NEXT Pro, un entrenador principal cometió dos actos deliberados de abuso físico y sexista contra una árbitra: le apretó la mano y se negó a soltarla después de que ella le pidió que se detuviera en tres ocasiones. Esta intimidación física se agravó con un comentario sexista y degradante dirigido a la oficial: “No lo olvides, este es un juego de hombres”.

MLS NEXT Pro investigó el hecho y respondió con una suspensión de dos partidos y otras medidas disciplinarias que no incluyen suspensión.

La normativa de U.S. Soccer establece que un “agarre con fuerza” como este exige una suspensión mínima de tres partidos. Los actos de discriminación también requieren una suspensión mínima de tres encuentros. El reglamento de MLS NEXT Pro indica además que los entrenadores deben cumplir con “un estándar profesional más alto que los jugadores”.

La respuesta de la Liga está muy lejos de transmitir el mensaje adecuado a los participantes, los árbitros y el público. Debe ser reevaluada.

Las mujeres mejoran todos los niveles de este deporte. No deberían tener que soportar intimidaciones ni comentarios degradantes para demostrarlo. Nuestras árbitras han demostrado su excelencia en la escena mundial. Merecen el mismo respeto, dignidad y un entorno laboral seguro que cualquier otro árbitro.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con un texto en inglés sobre fondo azul y una sección de comentarios a la derecha
Un comunicado de la Asociación Profesional de Árbitros de Estados Unidos pide revisar la sanción a un entrenador por un acto sexista en un partido de la liga MLS Next Pro.

El comunicado del Columbus Crew:

Determinamos que lo mejor para nuestro club, los jugadores y el personal de apoyo es relevar a Federico Higuaín de sus responsabilidades.

Tras las conversaciones mantenidas esta semana y una evaluación más amplia durante el último mes, los estándares de nuestro club sobre lo que se espera de un líder de uno de nuestros equipos no se han cumplido.

Issa Tall Gerente general, Columbus Crew

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con el comunicado oficial sobre la destitución de Federico Higuaín
Un comunicado oficial del club Columbus Crew informa la destitución de Federico Higuaín como director técnico del equipo Crew 2.

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