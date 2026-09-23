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Crece la disputa por la herencia de Dolly Parton tras el despido de su sobrino

Bryan Seaver, quien durante años estuvo al frente de la seguridad de la cantante, fue apartado de sus funciones

El patrimonio de Dolly Parton entra en disputa tras el despido de su sobrino.
El patrimonio de Dolly Parton entra en disputa tras el despido de su sobrino.
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Bryan Seaver, sobrino de Dolly Parton y quien durante años estuvo al frente de la seguridad de la cantante, fue despedido de su función tras la muerte de la artista, de acuerdo con documentos obtenidos por TMZ.

La decisión afecta también a las empresas de seguridad vinculadas con Seaver, que fueron retiradas de las propiedades de Parton.

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Según el medio estadounidense, la notificación de terminación fue enviada el miércoles, cuando un nuevo equipo de seguridad comenzó a asumir el control de distintos inmuebles relacionados con la cantante en Nashville.

Entre ellos se encuentran su residencia principal, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad, su museo y un almacén.

El cambio se produce en los días posteriores al fallecimiento de la artista y en medio de una disputa relacionada con la administración de sus bienes y propiedades.

Bryan Seaver se encargaba de la seguridad de las propiedades de Dolly Parton. (Captura de video)
Bryan Seaver se encargaba de la seguridad de las propiedades de Dolly Parton. (Captura de video)

Bryan Seaver, quien tenía una relación familiar directa con la cantante, había desempeñado durante años funciones vinculadas con la protección de sus instalaciones.

El documento de terminación señala que las propiedades y los intereses empresariales profesionales de Dolly Parton están bajo la estructura del DP Dean Trust.

La notificación establece la salida de Seaver y de sus compañías de las labores de seguridad, pero también especifica que su interés personal en el fideicomiso permanece intacto.

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La situación ha generado declaraciones públicas por parte de Seaver y de integrantes de su equipo. Según TMZ, el grupo expresó su desacuerdo con las medidas adoptadas y señaló directamente al representante de Dolly Parton, Danny Nozell, así como a Pinnacle Bank.

Dolly Parton
Los representante de Dolly Parton fueron señalados por su sobrino. (AP/Jonathan Short)

Estamos consternados por las acciones inesperadas y, hasta ahora, inexplicadas que se han tomado desde la muerte de Dolly”, señalaron Seaver y su equipo.

En el mismo mensaje, el grupo hizo referencia a las muestras de apoyo recibidas tras el fallecimiento de la cantante y destacó el alcance internacional de las expresiones de afecto hacia Dolly Parton.

Nos ha reconfortado la manifestación de amor en todo el mundo hacia Dolly, no solo por su música, sino por la vida que llevó y el mensaje de amor que representó”, indicaron.

La declaración también establece la postura de Seaver respecto a las instrucciones que, según él, habría dejado Parton antes de su muerte.

“Seguimos firmemente decididos a cumplir con la directiva final de ella de proteger a su familia y nos negamos a sentirnos intimidados por aquellos cuyas acciones creemos que se están llevando a cabo de mala fe y con la intención de obtener beneficios de la vida de alguien que voluntariamente dio tanto”, afirmaron.

El sobrino de Dolly Parton asevera que no se están siguiendo las instrucciones de la cantante.
El sobrino de Dolly Parton asevera que no se están siguiendo las instrucciones de la cantante.

La relación de Bryan Seaver con Dolly Parton adquirió especial relevancia después de la muerte de la cantante.

El sobrino fue el familiar elegido para comunicar públicamente el fallecimiento de la artista, por lo que su posterior salida de las labores de seguridad representa un cambio dentro del círculo que había estado vinculado con la protección de sus bienes.

Parton murió a los 80 años, según la información difundida tras su fallecimiento. Su trayectoria abarcó varias décadas en la música country, además de actividades empresariales y proyectos relacionados con el entretenimiento y el turismo.

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