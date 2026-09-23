La AFA define el futuro de Lionel Scaloni: cuándo podría resolverse su continuidad en la selección argentina

La Asociación del Fútbol Argentino aguarda la respuesta de Lionel Scaloni para definir la planificación del seleccionado nacional

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La AFA analiza la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de la selección argentina ante la próxima Copa América y el Mundial. La definición puede llegar en los próximos días y condicionará la planificación deportiva del seleccionado nacional para el nuevo ciclo.

La dirigencia que encabeza Claudio Tapia sostiene que Scaloni debe continuar al frente del proyecto, en una etapa que prevé cambios dentro del plantel.

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La definición de Scaloni y el próximo ciclo de la selección

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aguarda la respuesta de Lionel Scaloni sobre su futuro como director técnico de la selección argentina. La decisión aparece en un momento de planificación para las próximas competencias internacionales y para el Mundial que seguirá a la actual etapa.

La AFA proyecta que el director técnico encabece la transición ante los próximos cambios en el plantel (@Argentina)

El vínculo entre la AFA y Scaloni concentra la atención por la necesidad de sostener una conducción definida durante el próximo proceso.

La dirigencia de la entidad considera que el entrenador debe seguir como cabeza del grupo en el ciclo que se abre para el seleccionado. El análisis no parte de una crisis deportiva ni de una ruptura del equipo que obtuvo el último Mundial.

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La situación se relaciona con los cambios que afrontará el plantel en los próximos años y con la necesidad de preparar una nueva estructura. La eventual salida de Lionel Messi marca parte de ese escenario, aunque no se detallaron plazos ni condiciones sobre su futuro en la selección.

La AFA entiende que la transición requerirá una conducción con conocimiento del grupo y del recorrido que tuvo el equipo hasta ahora.

La continuidad de Scaloni permitiría mantener una línea de trabajo durante una etapa con modificaciones entre los jugadores convocados. La negociación también incluye la posición del entrenador frente a un proyecto que puede extenderse hasta la próxima Copa del Mundo.

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La dirigencia encabezada por Claudio Tapia respalda la continuidad del entrenador al frente del equipo

La AFA respalda a Lionel Scaloni para conducir la transición

La conducción de Claudio Tapia sostiene que Lionel Scaloni representa la opción para encabezar el proceso posterior a la actual generación de jugadores.

La AFA considera que el entrenador puede liderar el período de cambios que atravesará la selección argentina en los próximos compromisos. El proyecto deportivo tendrá como uno de sus desafíos la reorganización del equipo ante un eventual ciclo sin Messi.

La referencia no supone que la selección necesite una reconstrucción por un mal presente deportivo. El planteo apunta a la magnitud de los cambios que puede afrontar el grupo después de la etapa que terminó con la consagración mundialista.

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La entidad deportiva no fijó plazos definitivos ni difundió detalles sobre las condiciones de una negociación formal

La continuidad del cuerpo técnico permitiría que el proceso mantenga una línea de conducción durante esa transición. Scaloni conoce a los jugadores que integraron el ciclo reciente y también las decisiones que acompañaron la formación del equipo.

La AFA busca evitar una interrupción en la planificación antes de las competencias que definirá el próximo calendario internacional.

El respaldo de la dirigencia no asegura una renovación, porque la decisión final depende de la voluntad del entrenador. La definición de Scaloni resulta central para organizar el trabajo de la selección argentina antes de la Copa América y del Mundial.

La Copa América aparece como una alternativa para el contrato

Entre las opciones que circulan figura un contrato de Lionel Scaloni hasta la Copa América.

Esa fórmula permitiría revisar la continuidad después del torneo y antes de una eventual extensión rumbo al Mundial. Otra posibilidad contempla que Scaloni sume dos años más a su ciclo para llegar al próximo Mundial como entrenador de la selección argentina.

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El esquema hasta la Copa América abriría una instancia de evaluación posterior para la AFA y para el director técnico. La alternativa también dejaría abierta la posibilidad de que Scaloni decida apartarse si no encuentra razones para continuar.

La conducción directiva evalúa también la opción de ofrecer una extensión de dos años para abarcar el próximo Mundial (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

No se conocieron detalles sobre las condiciones de un eventual acuerdo ni sobre las fechas de una negociación formal. Tampoco se informó si la AFA fijó un plazo definitivo para recibir la respuesta del entrenador.

La expectativa se concentra en una resolución próxima porque el seleccionado debe ordenar las decisiones de su siguiente etapa.

Un acuerdo de corto plazo puede ofrecer una salida intermedia entre la continuidad inmediata y la planificación hasta el Mundial. La extensión posterior hasta la Copa del Mundo dependería de una nueva decisión de Scaloni tras la Copa América.

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