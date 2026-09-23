Juicio por Loan Peña, en vivo: el tribunal escuchará a tres policías que analizaron celulares y participaron de peritajes clave

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa hoy en Corrientes con cinco nuevos testimonios. Tres corresponden a efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervinieron en el análisis de teléfonos celulares y en distintos procedimientos realizados durante las primeras semanas de la investigación.
Declararán Johanna Méndez, inspectora de la División Antisecuestros Sur de la PFA; Dalma Yamila Benítez, cabo de la División Antisecuestros Norte; y Carlos Fuentes, subinspector de la División Homicidios.
La lista se completa con Horacio José Céspedes, que participó como testigo de un allanamiento realizado en Resistencia, Chaco, y Hugo Daniel Duarte, quien presenció los peritajes sobre la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.
Declara Hugo Daniel Duarte, testigo que presenció los peritajes sobre la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.
Renunció el presidente del Tribunal
Antes del comienzo de la audiencia, el juez Fermín Amado Ceroleni, quien preside el tribunal que lleva adelante el juicio por la desaparición de Loan Peña, confirmó que presentó su renuncia y el Gobierno Nacional la aceptó.
Según explicó, inició el proceso de jubilación y estará al frente del debate hasta el próximo 1º de diciembre. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1066/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La decisión implica que Ceroleni no estará presente cuando se emita el veredicto.
Comenzó la audiencia
El juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña se reanudará este miércoles en Corrientes con cinco nuevos testimonios. Tres corresponden a efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervinieron en el análisis de teléfonos celulares y en distintos procedimientos realizados durante las primeras semanas de la investigación.