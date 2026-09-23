La insólita reacción de Zlatan Ibrahimovic en un desafío viral: su respuesta al escuchar los nombres de Messi y Cristiano Ronaldo

La llamativa reacción de Zlatan Ibrahimović ante un desafío con otros futbolistas

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Zlatan Ibrahimovic se sometió a una prueba particular: hablar solamente si escuchaba el nombre de un futbolista mejor que él. El ex delantero sueco permaneció en silencio durante todo el desafío, fiel al ego que construyó a lo largo de su carrera, y cerró el momento con una respuesta que generó repercusión en redes sociales.

La consigna, planteada por quien conducía la dinámica, fue directa: “No hables hasta que yo diga un jugador mejor que Zlatan Ibrahimovic”. A partir de ahí comenzó un desfile de nombres que incluyó a Ferran Torres, Wayne Rooney, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Ronaldo Fenómeno, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

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Ante la mención de Ferran Torres y Wayne Rooney, Ibrahimovic mostró gestos de sorpresa, aunque sin llegar a hablar. Con el resto de los futbolistas mencionados, la expresión se mantuvo indistinta, sin variaciones que sugirieran algún tipo de reconocimiento hacia esos nombres.

El silencio se sostuvo incluso cuando se pronunciaron los nombres de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, considerados por buena parte de la crítica especializada como los máximos referentes del fútbol de las últimas dos décadas. Ibrahimovic no emitió palabra alguna ante ninguno de los siete futbolistas citados, lo que llevó a quien conducía la prueba a un comentario directo: “Hermano, podemos quedarnos aquí todo el día si quieres. Así que sigue diciendo nombres hasta que se te acabe la batería”, concluyó el ex punta del Milan, PSG, Ajax, Juventus e Inter de Milán, entre otros clubes.

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La ausencia de reacción verbal ante cualquiera de los nombres propuestos funcionó como una afirmación implícita: para Ibrahimovic, ninguno de los mencionados alcanzó el nivel necesario para quebrar su silencio. La secuencia se viralizó en cuestión de horas en distintas plataformas, donde usuarios replicaron los distintos gestos del sueco frente a cada nombre.

Zlatan Ibrahimovic volvió a ser viral por una reacción (AP Foto/Antonio Calanni, archivo)

El formato del desafío se apoya en la personalidad mediática que Ibrahimovic cultivó a lo largo de más de dos décadas de carrera profesional, marcada por declaraciones que reforzaron su imagen de seguridad y confianza en sus propias capacidades. Ese perfil, construido tanto dentro como fuera de las canchas, funciona como base para este tipo de contenidos que ponen a prueba, de manera lúdica, el límite de esa actitud.

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El video que tiene como protagonista al ex punta sueco fue producido en el marco del EA Sports FC 27 que celebró en un evento en Nueva York para presentar el videojuego antes de su lanzamiento mundial. La reunión convocó a leyendas del fútbol, creadores de contenido, actores, músicos y figuras de otros deportes.

La jornada incluyó un livestream con los primeros avances de jugabilidad de FC 27 y enfrentamientos entre exfutbolistas y creadores de contenido. La presentación formó parte de la campaña previa al estreno de la nueva entrega de The World’s Game.

Entre los invitados estuvieron el propio Zlatan Ibrahimović, Thierry Henry, Luís Figo, Daniel Sturridge, Lewis Capaldi, KSI, Odell Beckham Jr. y varios integrantes del reparto de Ted Lasso. El acceso anticipado comenzó el 18 de septiembre, mientras que el lanzamiento mundial está previsto para el 25 de septiembre.

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