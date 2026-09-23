Deportes

La insólita reacción de Zlatan Ibrahimovic en un desafío viral: su respuesta al escuchar los nombres de Messi y Cristiano Ronaldo

El ex delantero sueco participó de un desafío viral y sorprendió al reaccionar qué delanteros fueron mejor que él

La llamativa reacción de Zlatan Ibrahimović ante un desafío con otros futbolistas

Guardar

Zlatan Ibrahimovic se sometió a una prueba particular: hablar solamente si escuchaba el nombre de un futbolista mejor que él. El ex delantero sueco permaneció en silencio durante todo el desafío, fiel al ego que construyó a lo largo de su carrera, y cerró el momento con una respuesta que generó repercusión en redes sociales.

La consigna, planteada por quien conducía la dinámica, fue directa: “No hables hasta que yo diga un jugador mejor que Zlatan Ibrahimovic”. A partir de ahí comenzó un desfile de nombres que incluyó a Ferran Torres, Wayne Rooney, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Ronaldo Fenómeno, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

PUBLICIDAD

Ante la mención de Ferran Torres y Wayne Rooney, Ibrahimovic mostró gestos de sorpresa, aunque sin llegar a hablar. Con el resto de los futbolistas mencionados, la expresión se mantuvo indistinta, sin variaciones que sugirieran algún tipo de reconocimiento hacia esos nombres.

El silencio se sostuvo incluso cuando se pronunciaron los nombres de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, considerados por buena parte de la crítica especializada como los máximos referentes del fútbol de las últimas dos décadas. Ibrahimovic no emitió palabra alguna ante ninguno de los siete futbolistas citados, lo que llevó a quien conducía la prueba a un comentario directo: “Hermano, podemos quedarnos aquí todo el día si quieres. Así que sigue diciendo nombres hasta que se te acabe la batería”, concluyó el ex punta del Milan, PSG, Ajax, Juventus e Inter de Milán, entre otros clubes.

PUBLICIDAD

La ausencia de reacción verbal ante cualquiera de los nombres propuestos funcionó como una afirmación implícita: para Ibrahimovic, ninguno de los mencionados alcanzó el nivel necesario para quebrar su silencio. La secuencia se viralizó en cuestión de horas en distintas plataformas, donde usuarios replicaron los distintos gestos del sueco frente a cada nombre.

Zlatan Ibrahimovic volvió a ser viral por una reacción (AP Foto/Antonio Calanni, archivo)
Zlatan Ibrahimovic volvió a ser viral por una reacción (AP Foto/Antonio Calanni, archivo)

El formato del desafío se apoya en la personalidad mediática que Ibrahimovic cultivó a lo largo de más de dos décadas de carrera profesional, marcada por declaraciones que reforzaron su imagen de seguridad y confianza en sus propias capacidades. Ese perfil, construido tanto dentro como fuera de las canchas, funciona como base para este tipo de contenidos que ponen a prueba, de manera lúdica, el límite de esa actitud.

El video que tiene como protagonista al ex punta sueco fue producido en el marco del EA Sports FC 27 que celebró en un evento en Nueva York para presentar el videojuego antes de su lanzamiento mundial. La reunión convocó a leyendas del fútbol, creadores de contenido, actores, músicos y figuras de otros deportes.

La jornada incluyó un livestream con los primeros avances de jugabilidad de FC 27 y enfrentamientos entre exfutbolistas y creadores de contenido. La presentación formó parte de la campaña previa al estreno de la nueva entrega de The World’s Game.

Entre los invitados estuvieron el propio Zlatan Ibrahimović, Thierry Henry, Luís Figo, Daniel Sturridge, Lewis Capaldi, KSI, Odell Beckham Jr. y varios integrantes del reparto de Ted Lasso. El acceso anticipado comenzó el 18 de septiembre, mientras que el lanzamiento mundial está previsto para el 25 de septiembre.

Temas Relacionados

EA SportsLionel MessiCristiano RonaldoZlatan Ibrahimovic

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francisco Comesaña ganó en el debut y siete argentinos avanzaron en el Buenos Aires Challenger

El máximo favorito superó a Juan Estévez en tres sets. También ganaron Federico Coria, Facundo Mena, Nicolás Kicker, Valerio Aboian, Álex Barrena y Juan Pablo Ficovich, en un día marcado por los cruces entre tenistas locales

Francisco Comesaña ganó en el debut y siete argentinos avanzaron en el Buenos Aires Challenger

La durísima crítica de una gloria de Boca Juniors a Nicolás Otamendi: “Un pibe le sacó un metro en un salto”

El exfutbolista cuestionó el nivel del defensor de River Plate y la selección argentina

La durísima crítica de una gloria de Boca Juniors a Nicolás Otamendi: “Un pibe le sacó un metro en un salto”

Argentina suma 184 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

La delegación albiceleste ostenta 48 de oro, 51 de plata y 85 de bronce. Las Leonas y Leones sumaron las preseas doradas del día

Argentina suma 184 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

El audio inédito de Maradona que compartió Fatura Broun: la ocurrencia que hizo furor

El arquero compartió un mensaje del ídolo argentino durante su etapa en Gimnasia de La Plata

El audio inédito de Maradona que compartió Fatura Broun: la ocurrencia que hizo furor

Con novedosos cambios, se confirmó la nueva edición de la Messi Cup: los clubes argentinos que participarán

El torneo internacional Sub-16 reunirá del 25 de octubre al 1 de noviembre a 16 equipos de nueve países en Miami. River Plate se consagró en la edición anterior

Con novedosos cambios, se confirmó la nueva edición de la Messi Cup: los clubes argentinos que participarán

MALDITOS NERDS

Rubeki presenta ‘The Hollowing’, un simulador de vuelo y terror para Steam

Rubeki presenta ‘The Hollowing’, un simulador de vuelo y terror para Steam

‘Witchbrook’ conserva su ventana de 2026 tras aparecer un posible video de 22 minutos

Marvel Studios confirma que tendremos el final de ‘Daredevil: Born Again’ en la temporada 3

‘Star Detective Precure!’ investigará un caso dentro de ‘Street Fighter 6′

‘The Walking Dead: Streets of Survival’ lleva la guerra total al arcade

ENTRETENIMIENTO

Presley Gerber habría recibido ketamina bajo prescripción médica pese a sus problemas de adicción

Presley Gerber habría recibido ketamina bajo prescripción médica pese a sus problemas de adicción

Jimmy Kimmel revela el insólito encuentro que tuvo con Matthew McConaughey en el baño de los Emmy

George Clooney está devastado por la muerte de Presley Gerber, el hijo de su mejor amigo

George Lucas revela que renunció a tres películas de ‘Star Wars’ antes de retirarse del cine: “Me estaba quedando sin tiempo”

Clavicular, influencer del ‘looksmaxxing’, responde tras ser acusado de violación

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica y Francia firman acuerdo para fortalecer sus relaciones diplomáticas y ampliar oportunidades de inversión

Costa Rica y Francia firman acuerdo para fortalecer sus relaciones diplomáticas y ampliar oportunidades de inversión

Más de 55 mil anomalías encuentra protección al consumidor al verificar comercios panameños

El Salvador: Tribunal impone 123 años de prisión al líder de robos armados cerca de bancos

Un turista canadiense afirma que los apagones terminaron con los viajes baratos a Cuba

El delantero Dereck Moncada se incorpora a Honduras para los partidos de la Liga de Naciones