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Desaparecida durante 45 años: encuentran por casualidad el modelo original de la legendaria nave espacial de Star Trek

Tras ser encontrada por fans de la saga en eBay y un proceso de autenticación y restauración, la nave original se exhibirá en el MIT Museum de Cambridge

Desaparecida durante 45 años: encuentran por casualidad el modelo original de la legendaria nave espacial de Star Trek (Flickr)
Desaparecida durante 45 años: encuentran por casualidad el modelo original de la legendaria nave espacial de Star Trek (Flickr)
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El modelo original de la nave Enterprise, de la saga Star Trek, se exhibirá desde el 30 de septiembre en el MIT Museum de Cambridge, Massachusetts, tras permanecer desaparecido durante 45 años y reaparecer en 2023 en una subasta de eBay.

La pieza, de 83 centímetros de longitud, quedará instalada en el museo hasta el 28 de marzo de 2027. Su llegada resulta de un acuerdo entre Rod Roddenberry, hijo del creador de la serie, Gene Roddenberry, y la Roddenberry Foundation, que cedieron la custodia temporal del objeto a la institución vinculada al Instituto Tecnológico de Massachusetts.

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Según ha publicado Inverse, la muestra se enmarca en la programación del MIT Future Fest, un ciclo de actividades sobre ciencia y tecnología organizado por el museo. Rod Roddenberry, productor televisivo e hijo del creador de Star Trek, participará el sábado 3 de octubre en el panel “The Next 250 Years”, junto a la informática estadounidense Daniela Rus y el matemático e informático australiano Rodney Brooks.

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El modelo fue construido en 1964 y apareció en las tres temporadas originales

El modelo fue construido en 1964 por el maquetista Richard C. Datin Jr., a partir del diseño del responsable de producción Matt Jefferies. La maqueta se utilizó en las secuencias de apertura de las tres temporadas de Star Trek, emitidas entre septiembre de 1966 y junio de 1969.

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Tras el cierre de la serie, el objeto quedó en poder de Gene Roddenberry, en cuyo despacho permaneció durante varios años. A finales de esa década fue cedido en préstamo a los estudios Paramount para la producción de Star Trek: The Motion Picture, estrenada en 1979. Desde ese momento, se perdió el rastro de la pieza.

La maqueta reapareció en 2023 en una venta de eBay

El modelo se mantuvo en paradero desconocido durante 45 años, hasta que en 2023 fue encontrado en el interior de una caja guardada en un domicilio particular y ofrecido en venta a través de eBay. El hallazgo dio paso a la intervención de la casa de subastas Heritage Auctions, que gestionó la devolución del objeto a la familia Roddenberry.

“Fueron los propios fans quienes encontraron el modelo, lo cual resulta bastante curioso”, cuenta Rod Roddenberry a Inverse. “Apareció de repente en eBay en 2023. La comunidad de Trek empezó enseguida a fijarse en los detalles y a decir: espera un momento, esta podría ser la maqueta original. Lancé un mensaje pidiendo que me pusieran en contacto con quien la tuviera, y a partir de ahí, Heritage Auctions y un grupo extraordinario de expertos en la saga ayudaron a autenticarla”.

Gene Roddenberry, productor de Star Trek, quien recibió un funeral espacial.
Gene Roddenberry, creador de Star Trek

Roddenberry, al frente de la Roddenberry Foundation, aclara además que, aunque la pieza ha sido restaurada parcialmente, esta frágil Enterprise, fabricada en madera y plexiglás, no se sometió a un proceso pensado para que pareciera nueva.

“Presentaba daños bastante importantes, así que trabajamos con Lou Zutavern, un reconocido diseñador y constructor de maquetas de Hollywood, para limpiarla a fondo, reparar lo necesario y estabilizar su estado”, explica Roddenberry. “Pero tuvimos mucho cuidado de no borrar su antigüedad ni las marcas de desgaste que forman parte de su historia. Era importante preservar su autenticidad, para que pueda continuar su recorrido e inspirar de nuevo a la gente”.

Con la pieza de nuevo bajo control de los herederos del creador de la franquicia, se decidió su cesión temporal al MIT Museum. La institución la incorporó a su programación como parte de sus contenidos sobre innovación tecnológica y cultura audiovisual.

La presentación del 30 de septiembre será la primera aparición pública de la maqueta en la costa este de Estados Unidos desde que fue recuperada. Permanecerá expuesta en Cambridge durante un periodo superior a un año, hasta el 28 de marzo de 2027.

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