Rubeki presenta ‘The Hollowing’, un simulador de vuelo y terror para Steam

The Hollowing presenta su tráiler.

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El desarrollador independiente Rubeki presentó mediante un tráiler The Hollowing, un juego de terror atmosférico en primera persona que combina simulación de vuelo y exploración. El título llegará a Steam para PC a finales de 2026, será editado en colaboración con Future Friends Games y ya cuenta con una demo gratuita en la plataforma.

Vuelos para mantener las comunicaciones

The Hollowing pone al jugador al mando de una aeronave que debe viajar entre asentamientos, aeropuertos y puestos avanzados ubicados dentro de una misteriosa megaestructura. La misión consiste en mantener operativas las torres de comunicación que conectan esos lugares mientras se descubren los secretos del entorno.

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La experiencia estará centrada en la navegación, los despegues y los aterrizajes. A esas tareas se suma la exploración de una construcción cubierta de niebla, cuyos espacios y amenazas aportan el componente de terror. La perspectiva en primera persona muestra la acción desde la mirada del piloto, tanto durante los vuelos como al investigar el escenario.

El planteamiento combina procedimientos reconocibles de la aviación con una situación difícil de explicar: los aeropuertos están repartidos dentro de una estructura de dimensiones descomunales. Rubeki todavía no detalló qué peligros aparecerán durante los trayectos ni cuánto control tendrá el jugador sobre los sistemas de la aeronave.

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Una conexión directa con Lorn’s Lure

The Hollowing transcurre en el mismo escenario narrativo que Lorn’s Lure, el anterior trabajo de Rubeki. En ese juego, el recorrido estaba enfocado en escalar y atravesar una enorme estructura; el nuevo proyecto cambia la movilidad vertical por rutas aéreas entre instalaciones aisladas.

La relación entre ambos títulos también puede verse en la dirección visual. The Hollowing utiliza una estética retro inspirada en los juegos de la primera PlayStation, con una presentación que resultará familiar para quienes hayan jugado Lorn’s Lure.

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Rubeki no confirmó si la megaestructura de The Hollowing es exactamente la misma que aparecía en su obra anterior. La descripción y las imágenes sugieren una conexión directa, pero todavía se desconoce hasta qué punto el nuevo juego resolverá los misterios que quedaron abiertos en Lorn’s Lure. Tampoco se detalló si será necesario conocer la historia previa para comprender esta entrega.

The Hollowing, de Rubeki

Fecha, demo y plataformas confirmadas

La página de Steam sitúa el lanzamiento de The Hollowing a finales de 2026, aunque todavía no existe una fecha concreta. Future Friends Games participará como editora del proyecto, mientras Rubeki continúa a cargo del desarrollo.

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Los interesados ya pueden descargar una demo gratuita y agregar el juego a su lista de deseados. Esta función de Steam envía una notificación cuando un título se publica o recibe novedades importantes en su tienda.

Por ahora, PC es la única plataforma anunciada. Rubeki y Future Friends Games no informaron si The Hollowing tendrá versiones para consolas.

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