Marvel Studios confirma que tendremos el final de ‘Daredevil: Born Again’ en la temporada 3

Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 7 y 8

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Marvel Studios terminará Daredevil: Born Again con su tercera temporada en Disney+, según información publicada por The Hollywood Reporter. La decisión se tomó dos meses después de finalizar el rodaje de los nuevos episodios y coincide con la salida de Dario Scardapane, responsable creativo de la serie desde su reformulación. La plataforma todavía no comunicó una fecha exacta para el estreno del cierre.

El cierre y la salida creativa

La tercera temporada marcará la conclusión formal de la serie protagonizada por Charlie Cox como Matt Murdock, el abogado de Hell’s Kitchen que combate el crimen bajo la identidad de Daredevil. Esto termina el recorrido específico de Born Again, aunque no implica que el personaje vaya a desaparecer de las futuras producciones de Marvel.

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El cierre llega acompañado por un cambio importante detrás de cámaras. El contrato de Scardapane expiró y Marvel Studios decidió no renovarlo. Su salida se produjo sin un anuncio público previo, y el reporte no identifica a la persona que asumirá sus tareas durante la etapa restante del proyecto.

El showrunner es el principal responsable creativo y operativo de una serie: supervisa los guiones, coordina al equipo de producción y mantiene una dirección narrativa común. La ausencia de Scardapane resulta relevante porque fue convocado para reorganizar Born Again después de que Marvel descartara buena parte de su planteamiento inicial.

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El rodaje de los nuevos episodios ya había terminado dos meses antes de conocerse la decisión. Las fuentes no precisan qué trabajos de posproducción siguen pendientes ni cuánto participó Scardapane en esa fase. Tampoco se informó si la tercera temporada fue escrita desde el comienzo como un final definitivo o si los planes se ajustaron después.

Un proyecto reformulado tras las huelgas

Born Again atravesó varios cambios desde que Disney+ recuperó la versión de Daredevil presentada previamente en Netflix. El proyecto original contemplaba una temporada de 18 episodios desarrollada por Matt Corman y Chris Ord, con un tono más ligero que el de la serie anterior.

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Las huelgas de guionistas y actores de 2023 interrumpieron la producción y le dieron a Marvel la oportunidad de revisar el material grabado. El estudio modificó entonces la dirección creativa, incorporó a Scardapane y sumó a los directores Justin Benson y Aaron Moorhead.

Después de esa reestructuración, el encargo quedó dividido en dos tandas que sumaban 17 capítulos entre la primera y la segunda temporada. La tercera recibió luz verde tras la recepción favorable de la primera entrega, aunque las fuentes consultadas no incluyen cifras de audiencia ni detalles sobre la cantidad de episodios del tramo final.

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Ese recorrido explica la tensión alrededor del anuncio. Born Again había conseguido una temporada adicional después de comenzar como un proyecto pensado para dos entregas, pero ahora deberá completar la historia sin el showrunner que encabezó su reformulación. Marvel Studios tampoco detalló si habrá otro cambio de tono o una nueva reorganización del equipo creativo.

Daredevil: Born Again - Temporada 2 - Episodios 2, 3 y 4

El futuro de Daredevil después de la serie

El final de Born Again afecta a la serie de Disney+, pero no determina el destino de Daredevil dentro del UCM, la continuidad compartida de películas y producciones televisivas de Marvel. Charlie Cox ya regresó al papel después de la cancelación de la etapa de Netflix, por lo que el personaje podría aparecer en otros proyectos sin necesidad de encabezar inmediatamente otra temporada.

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Una de las posibilidades mencionadas es que Marvel evalúe una nueva serie después de Secret Wars, aunque esa opción no fue confirmada por el estudio. Por ahora, tampoco hay anuncios sobre una continuación con otro título, una película individual o una participación concreta de Matt Murdock en producciones posteriores.

La prioridad será completar la tercera temporada y cerrar la historia iniciada en Born Again. Marvel Studios aún no informó la cantidad de capítulos, el reemplazo de Scardapane ni la fecha exacta de estreno en Disney+.

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