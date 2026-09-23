“Lo escribí con las tripas y el corazón”: el autor que arrasa en Francia y enfrenta sospechas de haber creado su novela con inteligencia artificial

Polémica en Francia: un fenómeno literario, acusado de usar inteligencia artificial (REUTERS Sarah Meyssonnier)

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Uno de los nuevos escritores estrella de la temporada literaria en Francia, el canadiense Thélyson Orélien, está en el centro de una polémica, acusado de haber utilizado la inteligencia artificial para escribir su primera novela, lo que él desmiente categóricamente.

Su libro, C’était ça ou mourir, se ha convertido en un fenómeno literario en Francia y circula entre los favoritos a los grandes premios de la temporada. Este éxito también es a nivel internacional, porque está previsto que salga en una treintena de países, entre ellos Estados Unidos y Corea del Sur.

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Desde el lunes el autor, que también tiene nacionalidad haitiana, está acusado de haber escrito “casi integralmente” el libro con IA, según una cuenta anónima en X.

Esta cuenta, que contaba con menos de un centenar de seguidores cuando lanzó los ataques, afirmó que analizó varios fragmentos de la obra con el programa estadounidense de detección de IA Pangram.

Thélyson Orélien (François Couture / Wikipedia)

“Siempre me han gustado la creación y la escritura, no veo por qué recurriría a una máquina”, dijo Orélien al diario francés Libération. Añadió que está “reuniendo un expediente” con sus editores para demostrar que escribió la obra de su puño y letra.

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En C’était ça ou mourir, que podría traducirse como “era esto o morir”, el autor relata en primera persona la historia de Jonas Dorléon, un profesor que huye de su país, Haití, atrapado en la violencia de las bandas. Comienza entonces un peligroso periplo por 12 países hasta llegar a Canadá.

“No escribí esta novela con la cabeza, sino con las tripas y el corazón”, declaró recientemente el escritor de 38 años.

Tras las acusaciones, Grasset, la editorial que lo publica en Francia, se pronunció “contra cualquier comentario malintencionado que afirme de manera categórica que el libro habría sido alimentado o escrito por una IA, lo que hiere profundamente al escritor”.

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El escritor canadiense de origen haitiano Thélyson Orélien niega haber recurrido a herramientas de IA para escribir su primera novela, que ya figura entre las favoritas de la temporada literaria francesa (REUTERS Sarah Meyssonnier)

Boréal, que sacó antes su libro en Canadá, aseguró que no se tomaba estas acusaciones “a la ligera”, pero que tenía toda su “confianza en el trabajo” del autor.

Se sometió los mismos extractos analizados con Pangram a otros detectores y obtuvo resultados diferentes.

Con la herramienta de verificación InVID-WeVerify, cocreada por la AFP, la evaluación indica que estos pasajes fueron “muy probablemente escritos por un humano”.

Las conclusiones de otros siete detectores (winston AI, detecting-ai.com, app.its-ai.org, detectgpt.com, isgen.ai, copyleaks.com, ghostbuster.app), son divergentes.

Fuente AFP