La filosa frase de Colapinto al hablar de la polémica con Pierre Gasly en el GP de España de F1

Franco Colapinto reveló su reacción ante Pierre Gasly en el Gran Premio de España de Fórmula 1

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Franco Colapinto se refirió a la polémica en el final del Gran Premio de España de Fórmula 1 con su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly. El francés no acató el pedido del cambio de posiciones con el argentino, que venía más rápido y pedía que le dejara el lugar porque tenía que acercarse a Liam Lawson (Racing Bulls) y debía alejarse de Oscar Piastri (McLaren).

Sin embargo, el piloto bonaerense de 23 años se refirió al episodio con humor, mientras se enfocaba en la próxima cita del calendario, el Gran Premio de Azerbaiyán. “Yo lo puteé un poquito. Hubo un malentendido”, reconoció en una entrevista con David Broncano, aunque bajó el tono de la polémica y remarcó que ya no reacciona como antes ante estas situaciones".

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El comentario del argentino apuntó a lo ocurrido en las vueltas finales de la carrera disputada en el circuito de Madrid, cuando quedó atrapado detrás de Gasly, que debía ingresar a boxes de manera obligatoria tras no haber realizado ninguna parada durante la competencia. “Soy políticamente correcto, mejoré mucho. Si hubieras hecho esta entrevista en 2024 hubiera sido otra cosa. Hubiera sido una tragedia, ya hubiera terminado hace rato porque me hubieran sacado esposado”, lanzó entre risas, en referencia a su primera temporada en la F1, cuando corría para Williams.

Durante la carrera, Colapinto se ubicó detrás de Gasly y necesitaba que su compañero le cediera el paso antes de su ingreso a boxes, algo que le permitiría resguardar mejor su posición frente al avance de Piastri. El francés, sin embargo, no recibió una orden clara del equipo en ese sentido y comenzó a defender su lugar sin cederlo.

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La furia de Franco Colapinto con Pierre Gasly en el final del GP de España de F1

“Chicos, no perdamos tiempo”, advirtió Colapinto por radio a su ingeniero, Stuart Barlow, ante la falta de una definición rápida. La tensión escaló en los segundos siguientes, cuando el argentino volvió a insistir con el reclamo mientras la diferencia con Piastri se reducía. Finalmente, Gasly ingresó a boxes recién en el penúltimo giro y recibió una sanción de cinco segundos por exceso de velocidad en su parada en los boxes, lo que lo dejó 12° y fuera de la zona de puntos. Franco, en cambio, cerró la carrera en la séptima posición y sumó unidades para el equipo.

El piloto argentino se refirió a las razones detrás de este tipo de episodios entre compañeros de escudería. “A veces con los compañeros de equipo hay un poco de pica porque somos, al final, no sé, queremos ganar siempre y somos muy competitivos el uno con el otro”, explicó. “Si bien trabajamos juntos, hay momentos en que sale de la parte de uno que quiere ganarle a tu compañero”, agregó.

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Colapinto aclaró que, más allá de la tensión puntual, la relación con Gasly es óptima. “Nos llevamos bien y tenemos muy buena relación, pero en el momento de la adrenalina y todo eso pasan cosas que no tienen que pasar”, sostuvo el pilarense. Alpine difundió tras la carrera una publicación en sus redes sociales con una foto de ambos pilotos y el mensaje “juntos somos más fuertes”, en un intento por bajarle el tono al episodio.

Con la polémica ya relativizada, Colapinto se mostró entusiasmado de cara al Gran Premio de Azerbaiyán, donde en 2024 había logrado una octava posición con Williams. “Tengo muchas ganas de volver para lo que esperamos que sea otro fin de semana de carreras competitivo. Maximizamos el resultado en Madrid y me alegró mucho despedirme de Europa sumando de nuevo”, señaló.

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El posteo de Alpine buscando bajar el tono luego del GP de España (@AlpineF1Team)

El argentino describió las particularidades del circuito de Bakú: “Es otro trazado de alta velocidad que combina secciones urbanas con muros muy cercanos. Nuestro objetivo será trasladar el nivel de rendimiento mostrado en España a este fin de semana”. También remarcó la importancia del tramo del calendario que se abre a partir de esta cita. “Entramos en un periodo de gran actividad en las próximas semanas, por lo que es importante aprovechar al máximo todas las oportunidades que surjan, y Bakú ha ofrecido históricamente mucha acción”, afirmó.

Colapinto llegó a esta carrera en la duodécima posición del Campeonato de Pilotos, con 27 unidades, después de haber sumado puntos en dos fechas consecutivas. “Trabajaremos duro para asegurarnos de estar en la mejor posición posible para sacar partido de estos momentos y aspirar a otro puesto entre los diez primeros, mientras seguimos persiguiendo a nuestros rivales en el campeonato”, concluyó.

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La actividad de la Fórmula 1 en Azerbaiyán se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre, luego de que la categoría aceptara adelantar la fecha de la carrera del domingo al sábado para evitar que coincida con el Día del Recuerdo, una festividad nacional de luto en el país anfitrión.