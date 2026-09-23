“Papá fue a jugar con Messi”: los tiernos mensajes que Dibu Martínez les dejó a sus hijos antes de unirse a la concentración de Argentina

Mandinha Martínez difundió los mensajes y dibujos infantiles que sus hijos le dedicaron a Emiliano Martínez antes de sumarse a la selección argentina.

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La esposa de Emiliano Martínez, Mandinha, compartió un par de fotos de su casa tras las declaraciones del arquero sobre Lionel Messi durante la llegada de la selección argentina a Ezeiza. Las imágenes mostraron los mensajes manuscritos que el futbolista dejó para sus hijos antes de viajar. “Mejor papi del mundo. Te extrañamos”, fue el recado de su esposa.

En una cartulina, el Dibu escribió para su hijo mayor, Santiago: “Te amo Santi. Papi fue a jugar con Messi”. La frase fue compartida por Mandinha en sus historias de Instagram y reflejó la admiración del arquero por el capitán argentino, con quien volverá a concentrarse. Estuvo acompañada por el dibujo de una cancha, con siluetas que representaban al propio arquero, a Messi y a su hijo, que convertía un tanto tras la asistencia del 10 ante la vista de Mandinha y su otra hija, Ava.

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El dibujo que el Dibu Martínez le dejó a su hijo Santi en una cartulina

También hubo un dibujo particular para la pequeña Ava: “Te amo Ava. Papi fue a Argentina”. Fue igualmente en otra pizarra, que al igual que la de su hijo estuvo acompañada de algunas fotos familiares impresas. Vale recordar que la familia Martínez acaba de hacer un cambio drástico en su vida debido a la transferencia del Dibu desde el Aston Villa, que está ubicado en Birmingham, al Chelsea, con locación en Londres. Para esta fecha FIFA, los Martínez acompañarán a la distancia y no viajaron con Emiliano a Buenos Aires para presenciar los amistosos del conjunto nacional.

La despedida de Messi será el eje de la próxima agenda del seleccionado, que disputará tres amistosos durante la ventana FIFA. El equipo enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental y a Benín el martes 6 de octubre, también en la cancha de River.

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Consultado por el homenaje que Messi tendrá en el Monumental, el arquero bromeó ante los periodistas: “La verdad, pensé que ya se había retirado”. Luego se refirió al significado de la despedida: “Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina es un sueño para él y trataremos de que sea un lindo día”.

El regalo que le dejó el Dibu Martínez a su hija Ava antes de partir hacia Argentina

Martínez, que dejó entrever que no puso en duda su continuidad con el eqiupo argentino, también respondió sobre la continuidad de Lionel Scaloni al frente del seleccionado: “No tengo ni idea. Eso es algo con él y con su equipo de trabajo. Lo que decida, siempre lo vamos a apoyar”. Sobre la renovación del plantel, agregó: “Los que están no son chicos nuevos, son chicos que ya han estado. La Selección siempre va a ser la Selección, por más que la gente que se vaya o no se vaya”.

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Vale mencionar que a pesar de no tener un valor deportivo real para Argentina la siguiente fecha FIFA con tres amistosos (uno más de lo habitual, algo orquestado para que los suspendidos Leandro Paredes y Nahuel Molina adelanten la purga de su sanción tras la final del mundo contra España), sí le puede servir en lo estadístico a un Dibu Martínez que está a solo cuatro vallas invictas de Sergio Romero de convertirse en el arquero argentino con más ceros en su arco en partidos oficiales con la Albiceleste. El flamante golero del Chelsea, que ha confesado que suele mirar sus números personale, ya le bajó la persiana a su valla en 43 ocasiones, mientras que Chiquito todavía ostenta un total de 47.

Además, el propio Chiquito Romero es el guardameta argentino con más presencias en duelos internacionales con 97 encuentros disputados. El Dibu, que ya superó a otros como Ubaldo Matildo Fillol (54) y Roberto Abbondanzieri (49), alcanzará un total de 70 si es que ataja en los tres próximos compromsisos amistosos.

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