El sorpresivo gesto de Franco Colapinto con la hija de una famosa que encendió a sus fanáticos

Franco Colapinto

Guardar

Aunque su mundo está ligado a los circuitos y a las carreras de Fórmula 1, Franco Colapinto volvió a quedar relacionado con una figura del espectáculo. Después de las versiones que circularon sobre su vínculo con la actriz Maia Reficco, el piloto llamó la atención por una interacción en redes sociales con Sofía Solá, una de las hijas de Maru Botana. El gesto apareció en las últimas publicaciones de la modelo, que vive en España desde hace algunos meses y suele compartir con sus seguidores distintos momentos de su vida cotidiana.

Los “me gusta” de Colapinto aparecieron en los dos posteos más recientes de Solá. En ambas publicaciones, la joven mostró diferentes situaciones de su día a día en el país europeo, donde se instaló meses atrás. Las imágenes fueron acompañadas por distintos registros personales y, entre las interacciones que quedaron visibles, apareció la cuenta oficial del piloto de Alpine. Ese detalle fue detectado por algunos usuarios que siguen de cerca los movimientos del corredor en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Ambas publicaciones mostraban el “me gusta” de “@francolapinto” al pie. La interacción no tardó en ser advertida por uno de los seguidores del piloto, que decidió dejar un comentario en el perfil de Sofía. “¡Bien ahí Franquito poniendo like! ¡Dale tiburón! ¡Vamos el 43!”, escribió el usuario, en referencia al número del auto que utiliza Colapinto en Alpine. Y la modelo le dio su propio “me gusta”.

El usuario del piloto automovilístico resaltó entre los 'me gusta' de la hija de la cocinera (Instagram)

Ese gesto de Sofía agregó un detalle a la escena, ya que mostró que estaba al tanto de la observación que había realizado el usuario sobre la actividad de Colapinto en su perfil. Pero hasta el momento, la modelo no publicó una respuesta escrita ni hizo una referencia directa al piloto, pero su interacción generó interés entre sus seguidores y los del piloto.

PUBLICIDAD

La aparición de Colapinto en el perfil de la hija de Botana se produjo mientras continúan las repercusiones por su situación sentimental con Reficco. Las versiones sobre una posible separación entre el piloto y la actriz comenzaron a circular a fines de julio y sorprendieron a los seguidores de ambos, que habían visto distintos mensajes y gestos de cariño compartidos en las redes sociales. Durante ese período, la falta de nuevas publicaciones conjuntas alimentó las dudas sobre el estado de la relación.

El segundo 'me gusta' de Colapinto en otro de los posteos de Solá (Instagram)

Sin embargo, la historia tuvo un giro en agosto, cuando una fotografía tomada en las calles de Ámsterdam mostró nuevamente juntos a Reficco y Colapinto. En la imagen, ambos aparecían abrazados mientras caminaban por la ciudad. La postal fue interpretada como una señal de acercamiento y provocó nuevas especulaciones entre quienes seguían la relación. El registro fue tomado durante el mismo fin de semana en que el piloto disputó el Gran Premio de los Países Bajos, por lo que varios usuarios interpretaron que la actriz había viajado especialmente para acompañarlo.

PUBLICIDAD

El posible regreso de Maia y Franco también quedó relacionado con las declaraciones que la actriz realizó durante una entrevista con Cosmopolitan, en el marco del tour promocional de The Last Sunrise, su nueva película. Aunque evitó mencionar de forma explícita al piloto, Reficco se refirió a su presente sentimental y describió cómo se encontraba en ese momento. “No me encanta hablar de mi vida amorosa, pero estoy muy feliz”, expresó durante la conversación.

Por su parte, Solá le dio 'me gusta' al comentario de un usuario sobre la interacción con Colapinto (Instagram)

Luego, la actriz amplió su reflexión sobre el amor y las distintas formas en las que puede aparecer en la vida cotidiana. “Siento que el amor en todas sus formas no hace más que mejorar la vida y la compañía, ya sea a través de las amistades, la familia o una pareja”, señaló. “Estoy tratando de no comentar directamente sobre ese tipo de cosas, pero estoy muy feliz”, afirmó. La actriz eligió así no brindar detalles concretos sobre su vínculo con el piloto, pero dejó en claro cuál era su estado de ánimo durante la promoción de la película.

PUBLICIDAD

La fotografía tomada en Ámsterdam fue el principal elemento que impulsó las versiones sobre un posible acercamiento entre ambos. La primicia llegó a la televisión a través de Yanina Latorre, quien se refirió al tema en el programa SQP (América) el lunes 24 de agosto. La conductora realizó un enigmático antes de revelar quiénes eran los protagonistas de la imagen y explicó en qué contexto había sido tomada.

La cantante y el piloto de Fórmula 1 habían iniciado su relación en enero y, luego de meses, la relación había llegado a su fin (SQP-América TV)

“Me llegó una fotito de este fin de semana, abrazados los dos caminando por Ámsterdam. Ella lo debe haber ido a ver a él, que corrió en Países Bajos, y salieron a pasear juntos”, relató Latorre durante el programa.

PUBLICIDAD

Por ahora, el intercambio quedó reducido a dos “me gusta” y a la reacción de Solá frente al comentario de un usuario. Ninguno de los dos hizo una referencia pública al vínculo ni explicó el motivo de esa interacción. Sin embargo, ambos gestos comenzaron a dar de qué hablar y se convirtieron en un nuevo capítulo en el mundo del espectáculo.