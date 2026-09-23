Economía

Cuál es el país que ofrece 1.000 visas a jóvenes argentinos para trabajar y viajar durante un año

El programa Working Holiday permite permanecer hasta 12 meses en el país, realizar trabajos temporales y estudiar o capacitarse. Los requisitos

Primer plano de manos sosteniendo un pasaporte azul, papeles con un clip y una tarjeta oscura sobre un escritorio blanco iluminado por luz natural.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nueva Zelanda habilitará 1.000 visas Working Holiday para ciudadanos argentinos de entre 18 y 35 años, un programa que permite combinar turismo, trabajo temporal y estudio. El permiso habilita a permanecer en el país durante hasta 12 meses, viajar dentro y fuera del país y trabajar durante la estadía sin necesidad de contar con una oferta laboral previa.

La visa está destinada a jóvenes argentinos que quieran recorrer el país y, al mismo tiempo, acceder a empleos temporales durante su estadía. Para postularse, es necesario ser ciudadano argentino y contar con un pasaporte válido, que debe tener una vigencia de al menos tres meses posteriores al vencimiento de la visa. El cupo abrirá este jueves 24 de septiembre.

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Entre los principales requisitos se encuentra demostrar que se dispone de al menos NZD 4.200 (USD 2.390) para cubrir los gastos de manutención durante la estadía. Como comprobante pueden presentarse estados de cuenta bancarios, resúmenes de tarjetas de crédito, giros bancarios o cheques de viajero.

Además, los solicitantes deben contar con seguro médico integral durante todo el período de permanencia, incluido el eventual costo de una internación. Como comprobante se puede presentar una copia del certificado del seguro o una carta de aprobación emitida por la compañía aseguradora.

Entre los principales requisitos se encuentra demostrar que se dispone de al menos NZD 4.200 (USD 2.390) para cubrir los gastos de manutención durante la estadía
Entre los principales requisitos se encuentra demostrar que se dispone de al menos NZD 4.200 (USD 2.390) para cubrir los gastos de manutención durante la estadía

Qué permite hacer la Working Holiday

El permiso habilita a trabajar en empleos temporales durante hasta 12 meses, siempre que la actividad sea legal y exista un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios con un empleador. No permite acceder a un trabajo permanente ni operar un negocio como propietario.

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Para solicitar la visa no es necesario contar previamente con una oferta de trabajo.

El programa también permite estudiar o realizar capacitaciones durante un máximo acumulado de seis meses dentro de los 12 meses de estadía. A su vez, quienes obtengan el permiso pueden entrar y salir de Nueva Zelanda todas las veces que quieran mientras la visa se encuentre vigente.

En caso de realizar trabajos remunerados, los ingresos están sujetos al pago de impuestos. Para ello, es necesario obtener un número IRD (Inland Revenue Department), utilizado por la administración tributaria del país.

Cuánto cuesta y cuáles son los requisitos

La visa tiene un costo desde NZD 770 (USD 438) y el tiempo de procesamiento informado es de dos semanas para el 80% de las solicitudes, según la información oficial mostrada en la página del programa.

Para postularse, es necesario:

  • Tener entre 18 y 35 años.
  • Ser ciudadano de Argentina y contar con un pasaporte válido.
  • No haber recibido anteriormente una Working Holiday de Nueva Zelanda, incluso si nunca se utilizó.
  • Cumplir con los requisitos de salud y buen carácter.
  • Tener razones genuinas para viajar a Nueva Zelanda.
  • Contar con al menos NZD 4.200 para cubrir los gastos de estadía.
  • Tener seguro médico integral durante la permanencia.
  • Tener planes para abandonar Nueva Zelanda al finalizar la estadía.
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La visa tiene un costo desde NZD 770 (USD 438). REUTERS/Jason Lee

Las autoridades pueden solicitar documentación adicional durante el trámite. Entre ella se encuentra un certificado médico o una radiografía de tórax, comprobantes de fondos, documentación del seguro y un pasaje para salir del país o evidencia de que se cuenta con dinero suficiente para comprarlo, entre otros.

Cómo se realiza el trámite

La solicitud se presenta online y en inglés. El primer paso consiste en reunir la documentación necesaria, incluyendo los datos del pasaporte. Los certificados médicos o policiales que no estén redactados en inglés deben contar, cuando corresponda, con traducciones certificadas.

Los documentos originales deben ser escaneados y los datos de identidad deben ingresarse exactamente como figuran en el pasaporte. Si el documento necesita ser renovado, las autoridades recomiendan hacerlo con anticipación.

Nueva Zelanda cobrará a turistas extranjeros por acceder a sitios naturales desde 2027
fuente: REUTERS/David Gray/ File Photo

Una vez reunida la documentación, el solicitante debe completar el formulario online, cargar los archivos y pagar la tarifa correspondiente. Luego, Inmigración puede solicitar información adicional antes de tomar una decisión.

Si la solicitud es aprobada, se entrega una eVisa y se envía una copia al solicitante. El estado del trámite puede consultarse ingresando a la cuenta utilizada para realizar la solicitud.

Un punto importante es que quienes ya hayan obtenido una Working Holiday para otro país igualmente pueden postularse a la de Nueva Zelanda. La restricción alcanza específicamente a quienes ya recibieron anteriormente una Working Holiday de Nueva Zelanda, aunque no hayan utilizado esa visa.

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