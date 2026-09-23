Un importante aeropuerto de EEUU activa una alerta tras el paso de una persona infectada con uno de los virus más contagiosos

El Departamento de Salud Pública de Filadelfia emitió una alerta sanitaria por posible exposición al sarampión en el aeropuerto internacional de la ciudad. (AP Foto/Matt Rourke)

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El Departamento de Salud Pública de Filadelfia informó una posible exposición al sarampión en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, después de que una persona infectada transitara por varias terminales durante la noche del 13 de septiembre y la madrugada del 14. La alerta alcanza a pasajeros, acompañantes y trabajadores que estuvieron en zonas específicas del aeropuerto dentro del horario señalado por las autoridades. Según el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, la persona no salió del predio aeroportuario.

La exposición abarcó las terminales B y F, además de los sectores de conexión con las terminales C, D y E. El período fijado por las autoridades comenzó a las 19:25 del domingo 13 de septiembre y finalizó a las 00:05 del lunes 14. De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, las personas potencialmente expuestas deben revisar su estado de vacunación y prestar atención a posibles síntomas.

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El aviso ocurrió pocos días después de una exposición probable en el Children’s Hospital of Philadelphia, conocido como CHOP, donde la ciudad informó un caso distinto. Las autoridades locales aclararon que el episodio del aeropuerto no está vinculado con el reportado en el hospital, mientras Pensilvania enfrenta un aumento de casos y muertes asociadas a la enfermedad durante 2026. Según el Departamento de Salud de Pensilvania, el estado confirmó cuatro muertes asociadas al sarampión desde agosto.

¿Cuándo y dónde ocurrió la exposición al sarampión en el aeropuerto de Filadelfia?

La alerta sanitaria corresponde a una persona con sarampión que pasó por el Aeropuerto Internacional de Filadelfia entre las 19:25 del 13 de septiembre y las 00:05 del 14 de septiembre. La ciudad indicó que el viajero permaneció dentro de las instalaciones y recorrió las terminales B y F, junto con zonas que conectan con las terminales C, D y E. Según el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, el caso se identificó después de la circulación del pasajero por el aeropuerto.

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El comunicado no informó el vuelo, la aerolínea ni el itinerario del viajero. Tampoco identificó a la persona infectada, de acuerdo con los criterios de confidencialidad aplicados por las autoridades sanitarias. El aviso se concentró en las áreas y franjas horarias en las que otras personas pudieron haber tenido contacto con el virus. Según el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, la recomendación es revisar los antecedentes médicos y consultar a un proveedor de salud en caso de dudas.

La dependencia municipal recordó que una persona suele considerarse protegida contra el virus si nació antes de 1957, tuvo sarampión con anterioridad o recibió dos dosis de una vacuna con componente antisarampionoso. La inmunización se administra habitualmente a través de la vacuna contra sarampión, paperas y rubéola, identificada como MMR. De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, quienes recibieron una sola dosis deben hablar con un médico sobre la posibilidad de completar el esquema.

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Las autoridades locales omitieron los detalles del vuelo y la identidad del pasajero infectado para preservar los criterios de confidencialidad. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)

¿Qué deben hacer quienes estuvieron en las terminales afectadas?

Las personas que estuvieron en las áreas indicadas deben verificar si cuentan con dos dosis de la vacuna MMR o con otra prueba de inmunidad. El Departamento de Salud pidió que quienes no estén vacunados, no conozcan su situación, sean menores de 12 meses, estén embarazadas sin inmunidad o tengan un sistema inmunitario debilitado contacten cuanto antes a un profesional. Según el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, algunos expuestos aún pueden recibir intervenciones posteriores al contacto.

La ciudad indicó que las personas sin inmunidad que pudieron haberse expuesto deben usar mascarilla en interiores públicos y cerca de personas no vacunadas durante tres semanas después del contacto. La medida busca reducir la posibilidad de transmitir el virus antes de la aparición de un sarpullido. De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, quienes desarrollen síntomas hasta el 5 de octubre deben llamar antes de acudir a una institución médica y explicar que estuvieron en un área de posible exposición.

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Los síntomas iniciales del sarampión incluyen fiebre, tos, secreción nasal y ojos rojos o llorosos. El sarpullido suele aparecer después de esos signos, comienza en el rostro y se extiende hacia el tronco y las extremidades. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los primeros síntomas se presentan normalmente entre siete y 14 días después de la infección.

¿Qué pasó en el Children’s Hospital of Philadelphia?

El 17 de septiembre, Filadelfia informó una exposición probable al sarampión en CHOP, ubicado en el 3401 de Civic Center Boulevard. El episodio ocurrió el 11 de septiembre y comprendió la unidad NICU West, el salón de familias de esa unidad y el atrio, entre las 9:30 y las 16:15. La cafetería principal del hospital también estuvo incluida, entre las 12:05 y las 14:45. Según el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, las personas expuestas recibieron recomendaciones similares a las emitidas para el aeropuerto.

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El Departamento de Salud de Filadelfia, CHOP y las autoridades estatales trabajan para garantizar que los bebés potencialmente expuestos reciban un producto preventivo de anticuerpos. El organismo no precisó cuántos menores pudieron estar expuestos ni cuántos recibieron esa intervención. De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, el objetivo es prevenir la enfermedad o reducir el riesgo de un cuadro grave entre los lactantes.

Las autoridades municipales sostienen que los episodios de CHOP y el aeropuerto corresponden a casos separados. Esa distinción resulta relevante porque permite delimitar los posibles contactos y establecer períodos de vigilancia distintos. Según el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, quienes estuvieron en el hospital durante el horario señalado debían controlar síntomas hasta el 2 de octubre, mientras el seguimiento para la exposición en el aeropuerto se extiende hasta el 5 de octubre.

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Un caso de sarampión generó una alerta de exposición previa en la unidad de cuidados intensivos neonatales y la cafetería del hospital de niños de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas muertes por sarampión confirmó Pensilvania en 2026?

El Departamento de Salud de Pensilvania confirmó el 25 de agosto dos muertes asociadas al sarampión entre residentes no vacunados del condado de Lancaster. La agencia señaló que eran las primeras muertes relacionadas con la enfermedad en el estado en 35 años. Según el Departamento de Salud de Pensilvania, ambas personas no habían recibido la vacuna MMR.

El 15 de septiembre, la misma dependencia informó otras dos muertes asociadas al sarampión. Una de las personas residía en el condado de Jefferson y la otra en el condado de Mifflin. Las dos tampoco estaban vacunadas. De acuerdo con el Departamento de Salud de Pensilvania, el estado acumulaba cuatro muertes asociadas al sarampión en 2026 tras esa actualización.

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La secretaria de Salud de Pensilvania, Debra Bogen, afirmó en el comunicado del 25 de agosto que la vacuna MMR “es segura y proporciona la mejor protección que tenemos contra el sarampión”. La dependencia no divulgó más detalles de los pacientes para proteger su identidad y la de sus familias. Según el Departamento de Salud de Pensilvania, la información epidemiológica y las recomendaciones para residentes están disponibles a través de sus canales sanitarios estatales.

¿Cómo se transmite el sarampión y qué tan efectiva es la vacuna MMR?

El sarampión se transmite por contacto con gotas respiratorias y mediante partículas que pueden permanecer suspendidas en el aire cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. El virus puede seguir infeccioso en el aire y sobre superficies durante un máximo de dos horas después de que el paciente abandona un lugar. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, una persona contagiada puede transmitir la enfermedad desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido.

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El período entre la exposición y el inicio del sarpullido suele ser de 14 días, aunque puede variar entre siete y 21 días. Los CDC explican que la fiebre suele comenzar antes, por lo general entre siete y 12 días después del contacto con el virus. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, esta ventana explica la necesidad de mantener la vigilancia durante varias semanas después de una exposición.

Dos dosis de la vacuna MMR tienen una efectividad del 97% para prevenir el sarampión, mientras una dosis alcanza el 93%, según los CDC. La agencia también señala que cerca de una de cada cinco personas no vacunadas que contraen la enfermedad en Estados Unidos requiere hospitalización. Entre las complicaciones se incluyen neumonía, encefalitis y muerte, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Para quienes transitaron por las terminales señaladas en Filadelfia, la principal medida es comprobar la inmunidad y consultar a un profesional si no existe constancia de vacunación o aparecen síntomas. La ciudad mantendrá el seguimiento del episodio hasta el 5 de octubre y pidió que cualquier persona con signos compatibles avise por teléfono a un centro médico antes de presentarse. Según el Departamento de Salud Pública de Filadelfia, esa comunicación previa permite que los servicios de salud adopten medidas para limitar nuevas exposiciones.