Kelly Osbourne rinde homenaje a Ozzy Osbourne en la Semana de la Moda de Londres

Kelly Osbourne aparece en la pasarela de Londres tras hablar de su duelo por Ozzy. (Mark RALSTON/AFP)

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Kelly Osbourne participó el viernes 18 de septiembre en la Semana de la Moda de Londres, donde desfiló para la diseñadora Natasha Zinko con un elemento que recordó públicamente a su padre, el músico Ozzy Osbourne, fallecido en julio de 2025 a los 76 años.

La también presentadora y figura televisiva, de 41 años, apareció en la pasarela con un cambio de imagen que modificó notablemente su apariencia habitual.

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Lució un corte bob negro, asimétrico y de inspiración punk, acompañado por un conjunto compuesto por un chaleco blanco de cuello halter, una corbata de moño negra y una falda midi negra con una abertura lateral. Completó el atuendo con zapatos de tacón negros.

Uno de los accesorios que llamó la atención fue una pequeña figura con forma de murciélago, sujetada a una cadena que llevaba consigo durante el desfile. El objeto puede interpretarse como una referencia a una de las imágenes más conocidas de la trayectoria de Ozzy Osbourne.

Kelly Osbourne desfiló con un accesorio de murciélago.

En 1982, durante un concierto, el cantante mordió la cabeza de un murciélago que había sido arrojado al escenario, un episodio que posteriormente quedó asociado a su carrera y a su imagen pública.

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La aparición de Kelly Osbourne en la pasarela ocurrió pocos días después de que hablara públicamente sobre el impacto que tuvo la muerte de su padre en su salud emocional.

Durante una entrevista en el podcast We Need to Talk, conducido por Paul C. Brunson, la también personalidad televisiva recordó el encuentro y las palabras que el líder de Black Sabbath le dirigió en sus últimos días.

Según relató la celebridad, Ozzy la hizo sentarse con él para hablar sobre el vínculo entre ambos.

“Pase lo que pase en esta vida, puedes vivir el resto de tu vida sabiendo que hubo un hombre en este planeta que te amó de verdad. Que te amó de verdad por todo lo que eres. Y ese hombre soy yo”, le dijo el cantante a su hija", dijo.

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Kelly Osbourne declaró que su padre le dijo lo mucho que la amaba antes de morir.(REUTERS/Mario Anzuoni)

Kelly recordó que las palabras de su padre provocaron que comenzara a llorar y le pidiera que no hablara de esa manera, a lo que él le respondió: “Sabes que no voy a estar aquí para siempre”, y luego reconoció que a su hija a veces le costaba creer que era amada.

Tres días después de aquella conversación, Ozzy Osbourne murió. El músico falleció el 22 de julio de 2025, a los 76 años, a causa de un ataque cardíaco. Su familia informó entonces que se encontraba acompañado por sus seres queridos.

El encuentro entre padre e hija ocurrió poco después de una de las últimas presentaciones públicas de Ozzy.

El 5 de julio de 2025, el cantante regresó al escenario para el concierto Back to the Beginning, celebrado en Birmingham, Inglaterra, ciudad natal de Black Sabbath. En el evento se reunió con los integrantes originales de la banda, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

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Ozzy Osbourne tuvo la oportunidad de dar un último concierto antes de morir. (AFP)

Kelly atribuyó a su madre, Sharon Osbourne, parte de la organización que permitió que Ozzy pudiera participar en aquel concierto a pesar del deterioro de su estado de salud.