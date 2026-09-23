Entretenimiento

Kelly Osbourne rinde homenaje a Ozzy Osbourne en la Semana de la Moda de Londres

La cantante y personalidad televisiva apareció en la pasarela londinense con un nuevo look y un accesorio inspirado en el músico

Kelly y Ozzy Osbourne
Kelly Osbourne aparece en la pasarela de Londres tras hablar de su duelo por Ozzy. (Mark RALSTON/AFP)
Guardar

Kelly Osbourne participó el viernes 18 de septiembre en la Semana de la Moda de Londres, donde desfiló para la diseñadora Natasha Zinko con un elemento que recordó públicamente a su padre, el músico Ozzy Osbourne, fallecido en julio de 2025 a los 76 años.

La también presentadora y figura televisiva, de 41 años, apareció en la pasarela con un cambio de imagen que modificó notablemente su apariencia habitual.

PUBLICIDAD

Lució un corte bob negro, asimétrico y de inspiración punk, acompañado por un conjunto compuesto por un chaleco blanco de cuello halter, una corbata de moño negra y una falda midi negra con una abertura lateral. Completó el atuendo con zapatos de tacón negros.

Uno de los accesorios que llamó la atención fue una pequeña figura con forma de murciélago, sujetada a una cadena que llevaba consigo durante el desfile. El objeto puede interpretarse como una referencia a una de las imágenes más conocidas de la trayectoria de Ozzy Osbourne.

Kelly Osbourne
Kelly Osbourne desfiló con un accesorio de murciélago.

En 1982, durante un concierto, el cantante mordió la cabeza de un murciélago que había sido arrojado al escenario, un episodio que posteriormente quedó asociado a su carrera y a su imagen pública.

PUBLICIDAD

La aparición de Kelly Osbourne en la pasarela ocurrió pocos días después de que hablara públicamente sobre el impacto que tuvo la muerte de su padre en su salud emocional.

Durante una entrevista en el podcast We Need to Talk, conducido por Paul C. Brunson, la también personalidad televisiva recordó el encuentro y las palabras que el líder de Black Sabbath le dirigió en sus últimos días.

Según relató la celebridad, Ozzy la hizo sentarse con él para hablar sobre el vínculo entre ambos.

“Pase lo que pase en esta vida, puedes vivir el resto de tu vida sabiendo que hubo un hombre en este planeta que te amó de verdad. Que te amó de verdad por todo lo que eres. Y ese hombre soy yo”, le dijo el cantante a su hija", dijo.

Kelly Osbourne declaró que su padre le dijo lo mucho que la amaba antes de morir.(REUTERS/Mario Anzuoni)
Kelly Osbourne declaró que su padre le dijo lo mucho que la amaba antes de morir.(REUTERS/Mario Anzuoni)

Kelly recordó que las palabras de su padre provocaron que comenzara a llorar y le pidiera que no hablara de esa manera, a lo que él le respondió: “Sabes que no voy a estar aquí para siempre”, y luego reconoció que a su hija a veces le costaba creer que era amada.

Tres días después de aquella conversación, Ozzy Osbourne murió. El músico falleció el 22 de julio de 2025, a los 76 años, a causa de un ataque cardíaco. Su familia informó entonces que se encontraba acompañado por sus seres queridos.

El encuentro entre padre e hija ocurrió poco después de una de las últimas presentaciones públicas de Ozzy.

El 5 de julio de 2025, el cantante regresó al escenario para el concierto Back to the Beginning, celebrado en Birmingham, Inglaterra, ciudad natal de Black Sabbath. En el evento se reunió con los integrantes originales de la banda, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

Ozzy Osbourne tuvo la oportunidad de dar un último concierto antes de morir. (AFP)
Ozzy Osbourne tuvo la oportunidad de dar un último concierto antes de morir. (AFP)

Kelly atribuyó a su madre, Sharon Osbourne, parte de la organización que permitió que Ozzy pudiera participar en aquel concierto a pesar del deterioro de su estado de salud.

Temas Relacionados

Kelly OsbourneOzzy OsbourneSemana de la Moda de Londresentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crece la disputa por la herencia de Dolly Parton tras el despido de su sobrino

Bryan Seaver, quien durante años estuvo al frente de la seguridad de la cantante, fue apartado de sus funciones

Crece la disputa por la herencia de Dolly Parton tras el despido de su sobrino

Presley Gerber habría recibido ketamina bajo prescripción médica pese a sus problemas de adicción

Personas cercanas al modelo habrían expresado su preocupación por el uso de la sustancia

Presley Gerber habría recibido ketamina bajo prescripción médica pese a sus problemas de adicción

Jimmy Kimmel revela el insólito encuentro que tuvo con Matthew McConaughey en el baño de los Emmy

La anécdota ocurrió después del homenaje a las figuras fallecidas de la industria, que conmovió a Kimmel por la inclusión de su amigo Cleto Escobedo III

Jimmy Kimmel revela el insólito encuentro que tuvo con Matthew McConaughey en el baño de los Emmy

George Clooney está devastado por la muerte de Presley Gerber, el hijo de su mejor amigo

El actor mantiene una amistad de décadas con Rande Gerber y estuvo presente en la vida de Presley

George Clooney está devastado por la muerte de Presley Gerber, el hijo de su mejor amigo

George Lucas revela que renunció a tres películas de ‘Star Wars’ antes de retirarse del cine: “Me estaba quedando sin tiempo”

El cineasta contó por qué abandonó la dirección cinematográfica después del “Episodio III: La venganza de los Sith”

George Lucas revela que renunció a tres películas de ‘Star Wars’ antes de retirarse del cine: “Me estaba quedando sin tiempo”

DEPORTES

La insólita reacción de Zlatan Ibrahimovic en un desafío viral: su respuesta al escuchar los nombres de Messi y Cristiano Ronaldo

La insólita reacción de Zlatan Ibrahimovic en un desafío viral: su respuesta al escuchar los nombres de Messi y Cristiano Ronaldo

Francisco Comesaña ganó en el debut y siete argentinos avanzaron en el Buenos Aires Challenger

La durísima crítica de una gloria de Boca Juniors a Nicolás Otamendi: “Un pibe le sacó un metro en un salto”

Argentina suma 184 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

El audio inédito de Maradona que compartió Fatura Broun: la ocurrencia que hizo furor

TELESHOW

Fito Páez habló de su relación con Sofía Gala: “Puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”

Fito Páez habló de su relación con Sofía Gala: “Puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”

Sabrina Rojas dejó la puerta abierta a una reconciliación con José Chatruc: “Yo lo adoro”

La Joaqui adelantó el video de su nueva canción con una indirecta a Luck Ra: “Contala como quieras, yo ya sé cómo es”

Las fotos playeras de Maia Reficco en Mallorca, en medio de rumores de separación de Franco Colapinto

Wanda Nara habló en exclusiva con Teleshow previo al estreno de MasterChef: “Mis hijos quieren ver a mamá en la tele”

INFOBAE AMÉRICA

El 38.5% de las micro y pequeñas empresas salvadoreñas ofrece un primer empleo a sus trabajadores

El 38.5% de las micro y pequeñas empresas salvadoreñas ofrece un primer empleo a sus trabajadores

Guatemala reorganiza su Ministerio Público y aparta a los fiscales vinculados a la intentona contra la transición democrática

En Panamá tres mujeres fueron aprehendidas cargando 104 paquetes de presunta droga

La ONU atribuye al régimen nicaragüense ocho muertes bajo custodia

“Que los perdone el Señor, pero yo no”: padre de policía hondureño Erlin Izaguirre rompe el silencio