El Salvador

Durante los primeros 10 días de septiembre llovió lo mismo que en todo agosto en El Salvador

El cambio en las precipitaciones permitió elevar el acumulado mensual, aunque el país conserva un faltante anual cercano al 30%, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente

Los primeros diez días de septiembre igualaron el acumulado de lluvia registrado durante todo el mes de agosto en El Salvador, según el Ministerio de medio Ambiente. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
Los primeros diez días de septiembre igualaron el acumulado de lluvia registrado durante todo el mes de agosto en El Salvador, según el Ministerio de medio Ambiente. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
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Los primeros 10 días de septiembre concentraron una cantidad de lluvia equivalente a la registrada durante todo agosto en El Salvador, un mes que fue el más seco de los últimos 56 años de registros, según informó Sidia Marinero, coordinadora del área de Clima y Agrometeorología del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

Durante una entrevista en Noticiero El Salvador, la especialista explicó que el cambio en el patrón de precipitaciones comenzó a observarse durante septiembre, tras una etapa marcada por déficit de lluvia, altas temperaturas y varios episodios de sequía meteorológica. No obstante, advirtió que la recuperación no ha sido uniforme en todo el territorio y que el acumulado anual todavía mantiene un déficit cercano al 30%.

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Prácticamente en los primeros 10 días del mes de septiembre llovió todo lo que llovió en todo agosto”, afirmó Marinero. Después de ese período inicial, las lluvias volvieron a disminuir en algunas zonas y mantuvieron una distribución irregular.

La meteoróloga Sidia Marinero afirmó que el acumulado anual de precipitaciones en El Salvador mantiene un déficit cercano al 30 por ciento respecto a los niveles habituales. (Cortesía: Noticiero El Salvador)
La meteoróloga Sidia Marinero afirmó que el acumulado anual de precipitaciones en El Salvador mantiene un déficit cercano al 30 por ciento respecto a los niveles habituales. (Cortesía: Noticiero El Salvador)

Septiembre registra lluvias concentradas tras un agosto marcado por la sequedad

Marinero indicó que, desde el inicio de la canícula, alrededor del 23 de junio, hasta el 20 de septiembre, se registraron cuatro eventos de sequía meteorológica. Dos de ellos alcanzaron la categoría grave, que se establece a partir de 21 días secos consecutivos.

El máximo registrado fue de 27 días sin lluvia en Santa Cruz Porrillo, La Unión y Planes de Montecristo. En otro de los eventos, el período seco alcanzó 22 días. Los restantes duraron 15 y 17 días, respectivamente.

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La meteoróloga precisó que las lluvias de los últimos días han contribuido a mejorar el acumulado mensual de septiembre, pero aún no compensan el déficit que arrastra el país desde los meses anteriores. En particular, el oriente recibió cantidades menores que el centro y occidente.

En La Unión, una de las zonas más afectadas por la escasez de lluvia, los acumulados recientes oscilaron entre un milímetro y 20 milímetros. “Es poco”, señaló Marinero al comparar esas cifras con las necesidades de humedad de los suelos y los cultivos.

Septiembre es, climatológicamente, el mes más lluvioso del año en El Salvador, con un promedio de 365 milímetros. Hasta el momento, el país acumula 230.7 milímetros, una cifra superior al 50% del volumen habitual para todo el mes.

El Salvador acumula 230.7 milímetros de lluvia en septiembre frente al promedio histórico mensual de 365 milímetros. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El Salvador acumula 230.7 milímetros de lluvia en septiembre frente al promedio histórico mensual de 365 milímetros. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La funcionaria mencionó el caso de Cojutepeque, donde el 36% de la lluvia esperada para septiembre cayó en apenas dos o tres días. Esa concentración ilustra el contraste entre la sequedad que predominó durante agosto y los eventos de lluvia intensa registrados desde el fin de semana.

Por su parte, las precipitaciones de esta semana se vinculan con la presencia de un campo depresionario frente a las costas de Centroamérica y la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical. Ambos sistemas favorecieron el ingreso de humedad, principalmente desde el Pacífico, y generaran nubosidad y lluvias de intensidad variable.

Prevén que las condiciones de El Niño se extiendan hasta comienzos de 2027

Por su parte, Marinero recordó que las lluvias concentradas en pocos minutos pueden causar inundaciones repentinas, sobre todo en áreas urbanas con drenajes obstruidos y en comunidades próximas a ríos y quebradas. Por esa razón, recomendó mantener limpios los techos, canales, cunetas y tragantes.

Marinero también señaló que el incremento de las lluvias ofrece alivio en algunas áreas, aunque no permite proyectar una recuperación total de los cultivos afectados por la irregularidad de la temporada. La postrera, segunda temporada de siembra y cosecha del año agrícola, enfrenta el riesgo de una transición próxima hacia la época seca.

Sequía meteorológica impacta en El Salvador
El fenómeno de El Niño mantendrá una probabilidad de persistencia hasta finales de 2026 y parte de la primavera de 2027. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)

“Según las previsiones, las probabilidades que las condiciones del El Niño podrían mantenerse hasta finales de 2026 y parte de la primera vera de 2027. La anomalía promedio máxima se espera para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre. Eso podría hacer una transición rápida del periodo de lluvia a la época seca ”

La especialista recomendó que los productores consideren sistemas de riego cuando sea posible, ante la menor certeza de las precipitaciones. También recordó que la actual temporada ha combinado períodos de calor, sequía y tormentas breves con alta intensidad.

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