Jimmy Kimmel revela el insólito encuentro que tuvo con Matthew McConaughey en el baño de los Emmy

El extraño abrazo de Matthew McConaughey a Jimmy Kimmel que terminó en una pregunta inesperada.

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Jimmy Kimmel relató en su programa un episodio ocurrido durante la ceremonia de los Emmy 2026, cuando, según contó, Matthew McConaughey lo abrazó en el baño mientras el actor se encontraba usando un urinario.

La anécdota fue compartida el lunes en Jimmy Kimmel Live! durante una conversación con Woody Harrelson, compañero dedicado a recordar a figuras de la industria del entretenimiento fallecidas durante el último año.

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El presentador señaló que la secuencia le provocó una de reparto de McConaughey en la serie Brothers.

El comunicador explicó que el encuentro ocurrió después de la ceremonia In Memoriam, segmento dedicado a recordar a figuras de la industria del entretenimiento fallecidas durante el último año.

El presentador señaló que la secuencia le provocó una reacción emocional debido a la inclusión de su amigo y antiguo líder de la banda de su programa, Cleto Escobedo III.

Jimmy Kimmel confesó que resultó conmovido por el memorial de los Emmy. REUTERS/Mario Anzuoni

“Empecé a emocionarme”, contó durante la conversación con Harrelson. Según su relato, decidió dirigirse al baño para recomponerse y, mientras se lavaba las manos, descubrió que Matthew McConaughey se encontraba justo a su lado.

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“Estaba lavándome las manos. Noté que justo a mi lado —quiero decir, justo a mi lado— estaba Matthew McConaughey. Estaba en el urinario dio un abrazo muy agradable. Me abrazó de verdad, ya sabes, con mucho cariño. Y yo lo estaba abrazando. Le dije: ‘Hola’. Él vio que estaba molesto y me dijo: ‘Oye, ¿estás bien?’”, dijo.

Jimmy Kimmel explicó que le contó a al artista lo que había ocurrido durante el segmento de homenaje. El actor, de acuerdo con el presentador, se encontraba todavía en el urinario cuando decidió acercarse y abrazarlo.

“Me dio un abrazo muy agradable. Me abrazó de verdad, ya sabes, con mucho cariño. Y yo lo estaba abrazando durante un rato”, relató.

Fue entonces cuando, según el presentador, surgió una situación inesperada. Kimmel contó que le preguntó directamente al actor: “¿Tu pene está fuera?”, a lo que respondió: “Sí, lo está”.

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Matthew McConaughey no había subido su bragueta cuando abrazó a Jimmy Kimmel. REUTERS/Aude Guerrucci

“Pensé: ‘Está bien, nunca intento calificar ni criticar lo que hacen otras personas’. Supuse que ustedes dos, sea cual sea su asunto Sí, lo está. De hecho, voy a frotarlo un poco contra ti”, comentó.

La conversación continuó con la participación de Harrelson, quien, según Kimmel, también se encontraba en el baño en ese momento. El actor salió de uno de los cubículos y presenció la parte final del encuentro entre ambos.

Jimmy Kimmel le preguntó entonces a Harrelson si Matthew McConaughey le había explicado lo que había ocurrido o si simplemente había tenido que interpretar la escena que acababa de observar.

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La respuesta de Harrelson fue: “Pensé: ‘Está bien, nunca intento calificar ni criticar lo que hacen otras personas’. Supuse que ustedes dos, sea cual sea su asunto, no quiero ser el tipo que diga: ‘No, no en el baño de los Emmy’”.

Jimmy Kimmel cerró la historia señalando que el episodio terminó modificando el ambiente que había vivido después del homenaje. “Pero les diré que eso alivió considerablemente el momento”, añadió el presentador.

Jimmy Kimmel recordó con humor ese momento en el baño. REUTERS/Mario Anzuoni

El episodio fue contado mientras Harrelson y Kimmel hablaban sobre Brothers, la nueva serie de comedia protagonizada por Woody Harrelson y McConaughey. La producción, que llegará a Apple TV el 23 de septiembre, presenta a ambos actores interpretando versiones ficticias de sí mismos.

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La serie también ha generado atención debido a la relación de larga duración entre Harrelson y McConaughey, quienes han trabajado juntos en distintos proyectos a lo largo de sus carreras.

En Brothers, esa relación se incorpora a una historia de ficción centrada en dos personajes que comparten una dinámica familiar.