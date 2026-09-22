‘Star Detective Precure!’ investigará un caso dentro de ‘Street Fighter 6′

Street Fighter 6

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Capcom confirmó durante Tokyo Game Show 2026 una colaboración entre Street Fighter 6 y Star Detective Precure!, también conocida como Detective Pretty Cure. El contenido comenzará el 17 de diciembre de 2026 dentro del Battle Hub e incluirá una historia original dividida en cuatro episodios, centrada en un incidente que reúne a las detectives mágicas con varios luchadores del videojuego.

El misterio de las máquinas arcade

La historia llevará a Cure Answer y al resto de las protagonistas del anime hasta el Battle Hub, el espacio social en línea de Street Fighter 6 donde los jugadores pueden reunirse, utilizar máquinas arcade y participar en distintas actividades. Allí tendrán que investigar por qué varias máquinas aparecieron destruidas, con sus pantallas completamente negras.

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Las primeras pesquisas involucrarán a Luke, Jamie y Kimberly, tres de las jóvenes figuras del plantel de Street Fighter 6. Las heroínas interrogarán a los luchadores para intentar identificar a los responsables del daño y reconstruir lo ocurrido antes de su llegada.

La colaboración se desarrollará mediante cuatro episodios. Capcom presentó el contenido como una trama creada específicamente para este cruce, aunque todavía no explicó cómo se distribuirán los capítulos ni si todos estarán disponibles desde el primer día. El caso de las máquinas destruidas funcionará como punto de partida para reunir a los dos elencos.

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El escenario elegido permite incorporar a las chicas mágicas sin modificar la historia principal de Street Fighter 6 ni trasladar el combate a otro lugar. El Battle Hub forma parte de Metro City, la ciudad que sirve como uno de los espacios centrales del juego y que también aparece en el modo World Tour.

El cruce visual entre ambas series

Luke, Jamie y Kimberly adoptarán en las escenas de la colaboración el estilo de dibujo del anime producido por Toei. Las imágenes presentadas durante el anuncio muestran a los luchadores adaptados a la estética de Star Detective Precure!, en lugar de utilizar directamente sus modelos tridimensionales habituales.

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El contraste surge de las identidades de las dos franquicias. Street Fighter está centrada en combates entre luchadores con técnicas y orígenes diferentes, mientras que Precure pertenece al mahō shōjo, una categoría japonesa protagonizada por chicas que emplean poderes mágicos y suelen transformarse para enfrentar amenazas. Esta entrega agrega investigaciones, viajes temporales y ladrones a esa fórmula.

Capcom también confirmó objetos temáticos para los avatares creados por los jugadores. La lista completa de recompensas todavía no fue presentada. Colaboraciones anteriores del juego incorporaron elementos como stickers, títulos y regalos digitales, pero la desarrolladora no confirmó cuáles de esos artículos formarán parte de este evento ni anunció trajes basados en las protagonistas.

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La presentación llegó mientras Capcom prepara la incorporación de Arjun, el segundo personaje del cuarto año de contenidos de Street Fighter 6. Algunos asistentes de Tokyo Game Show 2026 pudieron probar al luchador, mientras que una presentación previa había mostrado detalles relacionados con el cuarto atuendo de C. Viper.

Street Fighter 6 x Star Detective Precure!

Quiénes son las detectives mágicas

Star Detective Precure! es la entrega número 23 de Precure y se encontraba en emisión al momento del anuncio. La serie también aparece identificada como Detective Pretty Cure y Meitantei Precure!, nombres que remiten a su combinación de chicas mágicas y relatos de investigación.

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La protagonista es Anna Akechi, una estudiante de segundo año de secundaria. Durante su cumpleaños número 14 conoce al hada Pochitan y utiliza un colgante mágico que la transporta desde 2027 hasta 1999. El viaje la deja en Makoto Mirai, 28 años antes de su época original.

En el pasado, Anna conoce a Mikuru Kobayashi, una adolescente de su misma edad que sueña con convertirse en una gran detective. Ambas adquieren la capacidad de transformarse en Precures y comienzan a perseguir a un grupo de ladrones fantasma dedicado a robar los objetos más valiosos de los habitantes de la ciudad. Anna espera que la resolución de esos casos también le permita encontrar una forma de regresar a 2027.

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El evento de Street Fighter 6 trasladará esa estructura detectivesca al Battle Hub a partir del 17 de diciembre de 2026. Capcom todavía no detalló todas las recompensas ni informó durante cuánto tiempo permanecerá disponible la colaboración.