Luca, el niño de 10 años que pesa 10 kilos por una enfermedad ultrarrara, consigue que la Federación catalana le deje competir con su equipo: “Llegaremos hasta el final”

Luca. (cedida)

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Hace apenas 10 días, Luca no sabía si iba a poder jugar en una liga “con árbitros de verdad”. La Federación Catalana de Fútbol (FCF) había rechazado en varias ocasiones las peticiones que su club, el Castellnou de Bages, y sus padres, Iván y Judit, habían mandado para explicar la excepción que se debía tomar para que el chico pudiera jugar al fútbol con seguridad.

Luca tiene 10 años, mide 1,07 metros y pesa alrededor de 10 kilos. Todo por una alteración en el gen XRCC4. Empezó jugando con niños de su edad, pero pronto vio que físicamente no podía seguirles el ritmo. Llevaba cuatro años jugando con chicos más pequeños gracias a la liga comarcal no federada, pero este año, el club ha decidido federarse, lo que comenzó una batalla judicial por conseguir que Luca pueda seguir jugando con sus compañeros.

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El obstáculo era que, en la liga federada, Luca debía jugar con niños de entre 10 y 12 años, tres categorías por encima de la Sub-9, donde él estaba. La familia decidió enviar varias peticiones con informes médicos explicando su situación, pero siempre recibían la misma respuesta: la normativa no contemplaba excepciones de edad.

Luca y su familia. (cedida)

La FCF recula y deja jugar a Luca con su equipo

Fue entonces cuando Iván y Judit decidieron hacer una recogida de firmas que a día de hoy ya alcanza más de 30.000 firmas. También se pusieron en contacto con los medios de comunicación, entre ellos Infobae, para dar a conocer su historia y lucha.

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El movimiento decisivo llegó la semana pasada. El lunes, el Castellnou volvió a contactar con la federación para exponer de nuevo el caso y pedir que fueran a ver a Luca. La respuesta no cambió. “Seguían firmes en que no”, explica Iván a este diario. La única solución era hacer la ficha Sub-12 y que Luca jugara con niños más pequeños, arriesgándose a una sanción “económica y de puntos”, algo que “no era justo”, dice el padre.

Luca con Joan García. (cedida)

Iván, cansado de solicitar y recibir negativas, había dejado el asunto en manos de abogados. El miércoles por la tarde, Álvaro Gómez de la Vega, de Jofre Sports Law, un despacho de Málaga que lleva el caso “de manera desinteresada y gratuita”, envió tres burofaxes: uno a la FCF, otro a la Generalitat de Cataluña y otro al Síndic de Greuges.

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Incluían informes y documentos sobre Luca, requerimientos para cada institución y un plazo de respuesta de diez días. Al cabo de las horas, fue la propia federación la que se puso en contacto con el club. Luca tendrá ficha Sub-12, pero jugará con el Sub-9, con su equipo y sus compañeros.

En caso de que un club impugnara (cabe destacar que la iniciativa tiene el apoyo de los 165 clubes de Barcelona), la FCF intervendrá para frenar la reclamación y evitar sanciones. También pondrá el caso en conocimiento del comité de arbitraje para que Luca juegue sin problemas.

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Luca en un 'pasillito'. (cedida)

“Una buena noticia”

Para la familia es “una buena noticia”. Luca, dice su padre, “ya puede jugar de forma oficial y tranquila”, sin riesgo de sanción para él. El alivio alcanza también al club, un equipo pequeño con muy poco dinero al que incluso una multa baja le pesaría. “No es justo que el club tenga que asumir esas consecuencias”, afirma Iván.

Luca, el único caso en España con su enfermedad. (cedida)

La lucha... hasta el final

Sin embargo, la lucha no ha terminado. La licencia de Luca sigue siendo la de su edad, así que la vía jurídica busca ahora una ficha Sub-9 excepcional, de forma reglamentaria y “con todas las de la ley”, y no una situación que se tolera. “Llegaremos hasta el final, que las cosas queden bien consolidadas y firmes”, señala el padre.

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Pero también va más allá de Luca. La familia quiere que la normativa incorpore un protocolo para casos de diversidad y niños con discapacidad, “para que en otros casos similares al de Luca o el propio Luca en siguientes temporadas no tengamos que hacer esta batalla, ni nosotros ni nadie”.

Luca con su ídolo, Javi Puado. (cedida)

Así, esta temporada, Luca podrá volver a vestir la camiseta con el 7 a la espalda, jugar con sus compañeros, “viéndose uno más” y celebrar los goles como su ídolo, Javi Puado, capitán del Espanyol.