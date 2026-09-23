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El rotundo apoyo del presidente de la FIA a Pierre Gasly tras su denuncia por amenazas: “El abuso no tiene lugar”

Mohammed Ben Sulayem respaldó al piloto francés tras los ataques dirigidos a su familia luego del incidente con Franco Colapinto en el Gran Premio de España y pidió acciones contra el acoso digital

Mohammed Ben Sulayem junto a Pierre Gasly. El presidente de la FIA le brindó su apoyo al francés (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Mohammed Ben Sulayem junto a Pierre Gasly. El presidente de la FIA le brindó su apoyo al francés (REUTERS/Hamad I Mohammed)
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Pierre Gasly afirmó que recibió amenazas, insultos y mensajes de acoso en redes sociales dirigidos a él y a su familia luego de un incidente en la pista durante el Gran Premio de España de Fórmula 1, disputado en el circuito de Madrid. El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, salió en defensa del piloto francés y calificó los ataques como “completamente inaceptables”.

El episodio se originó en las vueltas finales de la carrera, cuando Gasly, de Alpine, completó un extenso período con neumáticos duros a la espera de un posible ingreso del auto de seguridad. Al no producirse esa situación, el francés debió detenerse en boxes bajo bandera verde, lo cual demoró a su compañero de equipo, Franco Colapinto, quien en ese momento defendía la séptima posición del acoso de Oscar Piastri, de McLaren. El argentino pudo terminar en esa posición y el galo finalizó en el puesto 12º, además de recibir una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en los boxes cuando efectuó su parada.

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Durante las vueltas finales, Colapinto solicitó de manera insistente a su equipo que Gasly le cediera el paso, mientras Piastri recortaba la diferencia hasta llegar a apenas dos décimas de segundo. “Swap. ¡Swap!”, repitió el argentino por la radio pidiendo el cambio, sin que llegara una instrucción concreta desde el muro de Alpine. Gasly, por su parte, expresó su frustración al confirmar que la estrategia con el auto de seguridad no se concretaría: No me hables. Radio, corto”, le dijo a su ingeniero.

La secuencia derivó en una respuesta agresiva en redes sociales contra Gasly, que se extendió más allá de las críticas deportivas habituales. El piloto denunció que los mensajes incluyeron amenazas dirigidas a su novia y a otros familiares.

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En declaraciones a medios especializados previo al Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, Gasly explicó que acepta la exposición pública que conlleva ser un deportista de alto rendimiento, pero rechazó que esa condición habilite ataques hacia su entorno cercano. “Personalmente, encuentro esto un poco perturbador para nuestro deporte. Soy un atleta de primer nivel, así que sé que estoy expuesto, siempre fue así, pero el alcance de las amenazas y los ataques me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a los familiares, a mi novia, etcétera. No creo que eso deba ser así”, afirmó.

Mohammed Ben Sulayem abraza al piloto Pierre Gasly con casco azul y traje rosa junto a un comunicado de la iniciativa UAOA
La carta de Mohammed Ben Sulayem en apoyo a Pierre Gasly

El piloto también señaló que existe una diferencia entre la aceptación de opiniones divididas y el cruce de límites que implica el anonimato en internet. “Puedes gustar o no gustar, eso está completamente bien, pero hay una línea que no debería cruzarse solo porque estás detrás de una pantalla y un teclado, y esas líneas se cruzan demasiadas veces”, sostuvo.

Colapinto respaldó a su compañero de equipo y remarcó que está al tanto del volumen de mensajes que recibió. Ambos pilotos confirmaron que la situación se abordó internamente con Alpine tras la carrera y que no hubo una instrucción explícita de intercambio de posiciones durante la competencia.

El respaldo de Ben Sulayem fue luego del Congreso Americano de la entidad rectora, celebrado en Buenos Aires. El dirigente recordó que fundó la iniciativa Unidos Contra el Acoso en Línea (UAOA) a partir de episodios similares registrados en el automovilismo. “El abuso online dirigido hacia Pierre Gasly y su familia es completamente inaceptable. Pierre cuenta con todo mi apoyo y condeno firmemente este tipo de comportamiento. Ningún piloto, oficial, voluntario o fan debería tener que enfrentarse a algo así”, señaló el titular de la FIA.

En una publicación difundida en Instagram, en la que compartió una foto de un abrazo con Gasly, Ben Sulayem amplió su postura y remarcó que la responsabilidad de combatir el odio en línea recae sobre todos los actores del automovilismo. “No podemos aceptar el odio online dentro de nuestro deporte y todos tenemos una responsabilidad, organismos reguladores, equipos, pilotos, aficionados y plataformas de redes sociales, de enfrentar este comportamiento y crear un entorno basado en el respeto”, remarcó.

El emiratí a cargo de la entidad rectora cerró su mensaje con un llamado a la acción concreta dentro de la comunidad deportiva: “La competencia y la pasión están en el corazón del automovilismo, pero el abuso no tiene lugar en él. Debemos seguir unidos y tomar medidas concretas para proteger a todos los miembros de nuestra comunidad deportiva”.

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