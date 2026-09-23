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Los easter eggs de la nueva película de ‘Resident Evil’ que los fans reconocerán de los videojuegos

La producción dirigida por Zach Cregger incluye referencias a distintas entregas de la saga, desde el juego original de 1996

Resident Evil, película dirigida por Zach Cregger
Los guiños que solo los fans de Resident Evil reconocerán en la nueva película. (IMDb)
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La nueva película de Resident Evil, dirigida por Zach Cregger y protagonizada por Austin Abrams como Bryan, incorpora numerosas referencias a los videojuegos de la franquicia.

Además de trasladar algunas de sus mecánicas a la pantalla, la producción incluye objetos, personajes, criaturas y situaciones que funcionan como Easter eggs para los seguidores de la saga.

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Desde elementos asociados con los primeros juegos hasta referencias específicas a Resident Evil 2, la película utiliza distintos detalles para conectar su historia con el universo creado por Capcom.

A continuación te dejamos los Easter eggs de la película:

1. Las latas de First-Aid Spray y Green Herbs

Las plantas verdes de los videojuegos de 'Resident Evil' aparecen en la cinta.
Las plantas verdes de los videojuegos de 'Resident Evil' aparecen en la cinta.

Durante su recorrido, Bryan pasa junto a dos latas de First-Aid Spray (Spray de primeros auxilios) en un granero y posteriormente deja atrás una camioneta cargada con Green Herbs (plantas verde).

Ambos elementos forman parte del inventario tradicional de los videojuegos y cumplen la función de recuperar la salud de los personajes.

Su aparición en la película reproduce uno de los recursos habituales de los juegos: encontrar objetos de curación mientras se exploran diferentes escenarios.

2. La máquina de escribir

La máquina de escribir pata guardar la partida en 'Resident Evil' aparece en una de las escenas.
La máquina de escribir pata guardar la partida en 'Resident Evil' aparece en una de las escenas.

En la granja, Bryan encuentra una máquina de escribir colocada en una de las habitaciones.

El objeto remite al sistema de guardado de las primeras entregas de Resident Evil, en las que los jugadores necesitaban una máquina de escribir y un Ink Ribbon para registrar su progreso.

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La presencia del objeto se integra en una escena de exploración, sin que Bryan llegue a utilizarlo.

3. La escopeta sobre la chimenea

La escopeta sobre la chimenea en la película es similar a la del primer videojuego.
La escopeta sobre la chimenea en la película es similar a la del primer videojuego.

Otra referencia aparece sobre la chimenea de la granja, donde Bryan encuentra una escopeta montada. El diseño recuerda a la escopeta que aparece en el Resident Evil original de 1996.

En aquel juego, retirar el arma de su soporte podía activar una trampa si no se sustituía correctamente. En la película, Bryan puede hacerse con ella sin reproducir esa situación.

Los cartuchos que aparecen junto al arma también presentan un diseño de empaque similar al utilizado para la munición en los videojuegos.

4. La puerta con el símbolo de diamante

La puerta con el símbolo de diamante es similar a los videojuegos de Resident Evil.
La puerta con el símbolo de diamante es similar a los videojuegos de Resident Evil.

Las cerraduras y llaves son parte recurrente de los juegos de Resident Evil. La película incorpora esta característica cuando Bryan intenta escapar de una granja en una camioneta y descubre que una puerta está bloqueada por una cerradura con un diamante.

El protagonista intenta dispararle e incluso trata de atravesarla con el vehículo, pero ninguna de las dos acciones funciona. La escena remite a las puertas identificadas con diamantes y a la Diamond Key de Resident Evil 2.

5. J. Wilson

Joseph Wilson, personaje de Resident Evil: Outbreak es referenciado en la cinta.
Joseph Wilson, personaje de Resident Evil: Outbreak es referenciado en la cinta.

El policía que detiene a Bryan al comienzo de la película se llama J. Wilson. El nombre puede funcionar como una referencia a Joseph Wilson, personaje de Resident Evil: Outbreak, ambientado durante los acontecimientos ocurridos en Raccoon City.

La conexión no ha sido establecida de manera explícita, por lo que se mantiene como una posible referencia para los seguidores de la franquicia.

6. El oso de peluche

El llavero con forma de oso de peluche es asociado con Ada Wong y Leon.
El llavero con forma de oso de peluche es asociado con Ada Wong y Leon.

En una camioneta donde Bryan encuentra a una niña infectada aparece también un oso de peluche. El objeto puede relacionarse con un detalle presente en Resident Evil 2: el llavero con forma de oso de peluche asociado con Ada Wong y Leon.

7. La corporación Umbrella

Paul Walter Hauser aparece como una referencia a la corporación Umbrella.
Paul Walter Hauser aparece como una referencia a la corporación Umbrella.

Una de las referencias más directas aparece con la llegada de Paul, personaje interpretado por Paul Walter Hauser. El científico revela que trabaja para Umbrella, la compañía farmacéutica y biotecnológica que ocupa un lugar central en la mitología de Resident Evil.

Desde el primer videojuego, Umbrella está vinculada con investigaciones biológicas y experimentos virales que desencadenan parte de los acontecimientos de la franquicia.

8. La manivela de las alcantarillas

Mientras Bryan recorre las alcantarillas, puede observarse una rueda de válvula. El objeto recuerda a las manivelas utilizadas en diferentes entregas de Resident Evil para activar mecanismos y abrir determinados accesos.

Aunque se trata de un elemento funcional dentro de los escenarios de la película, su diseño remite a uno de los objetos recurrentes de los videojuegos.

9. La transformación de Bryan y William Birkin

Bryan termina transformándose en Resident Evil.
Bryan termina transformándose en Resident Evil.

Uno de los guiños relacionados con Resident Evil 2 aparece hacia el final de la película. Después de ser mordido por un niño infectado, Bryan comienza a transformarse en una criatura de gran tamaño, con una mano provista de garras y un ojo que aparece sobre uno de sus hombros.

La apariencia guarda similitudes con William Birkin, científico de Umbrella que, tras entrar en contacto con el G-Virus, experimenta varias mutaciones a lo largo de Resident Evil 2.

10. Puertas, munición y pantallas de carga

Además de los objetos concretos, la película reproduce algunas mecánicas reconocibles de los videojuegos.

Bryan comienza con una pistola y un cuchillo, debe administrar la munición y posteriormente encuentra armas como una escopeta y una ametralladora.

En una escena de la granja, Zach Cregger también encuadra a Bryan atravesando una puerta de una manera que recuerda a las antiguas pantallas de carga de Resident Evil, en las que las puertas se abrían lentamente antes de mostrar la siguiente zona.

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