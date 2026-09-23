Titan Quest II saldrá del acceso anticipado y llegará a consolas en enero de 2027

Titan Quest II presenta su tráiler.

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THQ Nordic y Grimlore Games anunciaron el 23 de septiembre de 2026 que Titan Quest II saldrá del acceso anticipado el 19 de enero de 2027. Ese día tendrá su lanzamiento completo en PlayStation 5, Xbox Series y PC, donde podrá comprarse mediante Steam y Epic Games Store.

Fecha, plataformas y precios

El RPG de acción, un juego de rol centrado en combates en tiempo real y el desarrollo de personajes, llegó primero al acceso anticipado de PC el 1 de agosto de 2025. Esta modalidad permite comprar y jugar un proyecto mientras sigue en desarrollo, antes de que sus responsables publiquen la versión completa.

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El estreno definitivo ocurrirá casi 18 meses después de aquel debut. Para los usuarios de consolas también representará la primera oportunidad de acceder al juego, ya que durante esta etapa inicial estuvo limitado a computadoras.

El precio cambiará según la plataforma. Las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series costarán 59,99 dólares o 59,99 euros, mientras que la edición de PC tendrá un valor de 49,99 dólares o 49,99 euros. La diferencia será, por tanto, de 10 dólares o euros entre computadoras y consolas.

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THQ Nordic y Grimlore Games no detallaron precios para otras monedas ni posibles ediciones adicionales. El anuncio se concentró en la fecha, las plataformas confirmadas y el costo base de cada versión.

Una campaña contra la diosa de la venganza

La secuela recupera la mitología griega y las ideas centrales del Titan Quest original, pero presenta una versión reinterpretada de la antigua Grecia. La campaña llevará al jugador por playas, templos, ciudades, cavernas, ruinas habitadas por sombras y territorios fuera del alcance de los mortales.

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La antagonista será Némesis, diosa de la venganza. Según la historia, perdió el control y comenzó a corromper los Hilos del Destino, condenando a un castigo eterno a quienes intentan detenerla. El protagonista se encuentra entre sus objetivos y deberá combatir junto a los dioses, liberar a los castigados y alterar su propio destino.

Durante el recorrido aparecerán criaturas procedentes de los mitos griegos y del primer juego, entre ellas ictianos, centauros, grifos, hipocampos y cíclopes. También habrá monstruos legendarios ocultos, artefactos mágicos y encuentros con divinidades.

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La campaña fue diseñada manualmente y tendrá un énfasis particular en la exploración. Conversaciones, objetos y secretos distribuidos por los escenarios podrán conducir a nuevos descubrimientos. Entre los lugares confirmados figura el reino de las Moiras, responsables del destino dentro de la mitología griega.

Se anuncia Titan Quest II.

Clases híbridas, combate y exploración

Uno de los sistemas principales permitirá combinar dos maestrías para crear una clase híbrida. El jugador podrá mezclar sus fortalezas y debilidades, elegir modificadores de habilidades, distribuir atributos y adaptar el equipamiento al estilo de combate que prefiera.

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Este modelo busca ofrecer distintas configuraciones de personaje sin imponer una clase cerrada desde el comienzo. La combinación de especializaciones podrá modificarse mediante habilidades y objetos, mientras que cada pieza de equipo tendrá una función práctica dentro de alguna configuración. La variedad de opciones también dará motivos para completar la aventura con estilos diferentes.

Los enemigos estarán organizados en facciones y podrán coordinar sus capacidades durante las peleas. Para responder, el jugador tendrá que esquivar, contraatacar y elegir el momento adecuado para encadenar golpes. Los rituales permitirán controlar la dificultad, aunque el anuncio no detalló cómo funcionará ese ajuste ni qué límites tendrá.

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Los escenarios incluirán desniveles, caminos ocultos y zonas secretas que podrán descubrirse mediante poderes concedidos por los dioses. El desplazamiento contará además con Areion, una montura divina utilizada para recorrer las áreas de la campaña.

El apartado sonoro combinará música tradicional griega con elementos orquestales modernos. Grimlore Games, estudio responsable de SpellForce 3, acompañó el anuncio de la fecha con un nuevo tráiler dedicado al lanzamiento completo.

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