Juicio por el crimen del ex Puma Aramburu: cuántos años de prisión pidió el fiscal para los acusados del asesinato (Photo by Benoit PEYRUCQ / AFP)

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El fiscal general Philippe Courroye solicitó este miércoles 27 años de prisión para Loïk Le Priol por el asesinato del ex jugador de rugby argentino Federico Martín Aramburu, y 20 años para Romain Bouvier por tentativa de asesinato. El pedido se conoció durante el alegato final del juicio que se desarrolla ante el Tribunal de lo Penal de París por el crimen ocurrido el 19 de marzo de 2022.

Courroye, de 67 años, describió el hecho como una “cacería humana” motivada por la humillación que sufrió Le Priol durante una discusión previa en el bar Mabillon. “Cazaron a Aramburu, quien humilló al gran Loïk Le Priol”, sostuvo el fiscal, según reconstruyó el diario francés L’Équipe.

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Aramburu, ex jugador de Los Pumas surgido en el CASI con pasado en el Biarritz, tenía 42 años cuando recibió varios disparos en la madrugada del 19 de marzo de 2022, en pleno bulevar Saint-Germain de París. Esa mañana, su esposa María permanecía en el País Vasco junto a sus tres hijos cuando conoció la noticia de la muerte violenta de su marido.

La TV en Francia difundió detalles del enfrentamiento antes del juicio

Según la reconstrucción del fiscal, el episodio comenzó con una discusión alcoholizada en la terraza de un bar entre Aramburu, su socio comercial Shaun Hegarty, y los dos acusados. Testigos citados durante el juicio, entre ellos un camarero y un portero, declararon haber visto un arma y un brazalete policial, además de escuchar a Le Priol repetir: “Voy a matarlo, voy a matarlo”. Un testigo situado detrás de los jugadores relató además un insulto directo de Le Priol hacia Hegarty.

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Para la fiscalía, la salida de los acusados del establecimiento no constituyó una retirada, sino el inicio de una persecución dirigida contra Aramburu. Courroye rechazó los cuestionamientos de las defensas, que intentaron desacreditar a los testigos por una supuesta influencia de la cobertura periodística del caso: “¿Estos testigos simplemente repetían lo que habían leído aquí y allá? Eso es un insulto a la integridad de los testigos”, afirmó.

Se lleva adelante en Francia el juicio por el asesinato del ex rugbier Federico Martín Aramburu (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la acusación, Romain Bouvier disparó primero contra Aramburu, quien no portaba armas. Un experto forense estableció que el ex rugbista recibió dos impactos de ese primer tirador: uno en el muslo, a 71 centímetros del suelo, y otro en el pecho, a 1,21 metros de los talones, trayectorias que para el fiscal descartan la versión de Bouvier, quien sostuvo que apuntó al piso para ahuyentarlo. “¿Era esa la única opción que tenías? Hacer la pregunta es responderla. Podrías haber huido”, le reprochó Courroye durante el alegato.

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El fiscal cuestionó además el comportamiento posterior de Bouvier, quien desarmó y descartó el arma utilizada, eliminó ropa y provocó la desaparición de un teléfono celular. “Me pregunto por qué desarmó el arma, tiró el arma y la ropa e hizo desaparecer el teléfono”, planteó Courroye, para quien esas acciones confirman la intención homicida.

Le Priol, por su parte, efectuó los disparos que causaron la muerte de Aramburu, tres de ellos por la espalda, de acuerdo con la exposición fiscal. Courroye recordó el testimonio de un guardia penitenciario que escuchó al acusado jactarse en su celda de tener los planos de la cárcel, con una frase que el funcionario registró textualmente: “Lo que más me gustó fueron las últimas cuatro balas que le metí en el pecho”.

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Shaun Hegarty, socio y compañero de aquella noche fatal, reconstruyó la persecución armada que terminó con la vida del ex rugbier en las calles de París

El alegato ubicó al Grupo de Unión y Defensa (GUD), disuelto en 2024, como el nexo entre Le Priol y Bouvier. Courroye caracterizó a la organización como un espacio marcado por el discurso identitario, la violencia y la fascinación por las armas: “No es una unión de paz y amor ni un grupo de exploración inofensivo”, señaló, aunque aclaró que no buscaba convertir el proceso en un debate político.

El fiscal describió además la relación entre ambos acusados como el eje de una “máquina mortal”, a la que sumó el vínculo de Le Priol con su entonces pareja, Lyson R., quien condujo la camioneta utilizada por uno de los autores materiales para llegar al lugar del hecho.

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Además de las condenas solicitadas contra los autores materiales de los disparos, Courroye pidió tres años de prisión, con doce meses en suspenso, para Lyson R., por los delitos de sustracción, encubrimiento y destrucción de pruebas. Para Antony S., amigo de Bouvier, requirió una pena similar de tres años, con veinticuatro meses en suspenso, bajo los mismos cargos.

El fiscal exigió también que tanto Le Priol como Bouvier sean sometidos a tratamiento médico y social como parte de la condena. El veredicto del Tribunal de lo Penal de París se conocerá este viernes, cuando se determinará si los dos principales acusados reciben cadena perpetua por el crimen de Aramburu.

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