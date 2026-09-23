‘Console Archives Karate Champ’ recupera el clásico de Data East en consolas actuales

Karate Champ presenta su tráiler.

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Hamster anunció que Console Archives Karate Champ llegará en formato digital a PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 el 24 de septiembre, con un precio de 7,99 dólares o 800 yenes. El lanzamiento recupera el juego de acción publicado originalmente por Data East en 1986 para una consola doméstica de 8 bits.

Combates basados en precisión y puntuación

Karate Champ propone enfrentamientos de karate construidos alrededor de combinaciones simples de controles. El jugador dispone de una variedad de movimientos y debe ejecutarlos con precisión para imponerse en cada combate. Los golpes de mayor importancia entregan más puntos, por lo que la puntuación depende tanto del resultado como de la capacidad para introducir cada comando en el momento correcto.

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La presentación oficial resume el objetivo con una consigna directa: alcanzar el rango de Champ. Esa estructura conserva el diseño de la versión publicada en 1986, cuando los juegos domésticos estaban condicionados por controles con pocos botones y hardware de 8 bits.

El anuncio no detalla cambios en las reglas, nuevos modos ni modificaciones en la dificultad. La propuesta de esta edición consiste en trasladar el lanzamiento original a sistemas actuales y rodearlo de herramientas que faciliten las partidas, sin mencionar una reconstrucción gráfica o jugable.

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Las funciones incorporadas por Console Archives

La colección Console Archives está dedicada a juegos clásicos que aparecieron originalmente en consolas domésticas. A diferencia de una remasterización, esta línea conserva el título de base e incorpora opciones de emulación y accesibilidad para adaptarlo al hardware moderno.

Entre sus funciones se encuentran la configuración personalizada de botones, los ajustes de disparo rápido y varios puntos de guardado. Estos últimos permiten registrar el progreso en distintos momentos, una posibilidad que reduce la necesidad de completar largas sesiones bajo las restricciones del diseño original.

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Hamster también menciona una función de rebobinado para algunos títulos de la colección. Esta herramienta permite retroceder unos instantes para corregir una acción o repetir una secuencia, aunque el anuncio no confirma expresamente si estará habilitada en Karate Champ.

Las opciones visuales permitirán modificar la disposición de la pantalla y aplicar filtros inspirados en televisores CRT, es decir, los aparatos de tubo de rayos catódicos utilizados durante la época en la que apareció el juego. Esos filtros buscan reproducir características de las pantallas antiguas, mientras que los ajustes de imagen ofrecen alternativas para quienes prefieran una presentación adaptada a televisores actuales.

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Console Archives Karate Champ

Idiomas, precio y disponibilidad

La edición contiene únicamente la versión inglesa de Karate Champ. La versión japonesa no estará incluida y todos los textos dentro del juego aparecerán en inglés, un dato relevante para quienes esperaban elegir el idioma del contenido original.

El menú de opciones y el manual tendrán soporte para japonés, inglés, francés, alemán, italiano y español. La traducción, por lo tanto, estará disponible para consultar instrucciones y configurar las funciones modernas, pero no cambiará el idioma de los textos integrados en el juego.

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El precio anunciado es de 7,99 dólares en los mercados que utilicen esa moneda y de 800 yenes en Japón. Las fuentes mencionan una distribución digital, sin referencias a una edición física o a reservas anticipadas.

Hamster acompañó el anuncio con un tráiler oficial y confirmó el 24 de septiembre como fecha de lanzamiento en PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.

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