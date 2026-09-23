‘Coffin Moon’ tendrá serie de Paramount+ con respaldo de Stephen King

FILE PHOTO: The Paramount logo is shown on one of the studio's structures at the Paramount studio lot in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 26, 2026. REUTERS/Mike Blake/File Photo

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Paramount Television Studios e Iron Ocean preparan una serie basada en Coffin Moon, la novela de vampiros publicada en 2025 por Keith Rosson y recomendada públicamente por Stephen King. La adaptación trasladará a la televisión una historia de venganza ambientada en Oregón durante el invierno de 1975, aunque todavía no se confirmó dónde podrá verse ni cuándo comenzará su producción.

Una persecución contra un vampiro centenario

La historia comienza en diciembre de 1975, en las afueras de Portland. Duane Minor es un veterano de la guerra de Vietnam que intenta dejar atrás el alcohol y vive con trastorno de estrés postraumático. Su trabajo consiste en administrar el Last Call Tavern, el bar de sus suegros, mientras trata de reconstruir su vida junto con su esposa, Heidi.

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La pareja también debe cuidar a Julia, la sobrina de 13 años de Heidi. La adolescente fue enviada a vivir con ellos después de presenciar cómo su madre asesinaba a su padrastro, un hombre que la maltrataba. Esa experiencia dejó a Julia en una situación familiar extrema antes del comienzo de la amenaza sobrenatural que mueve la trama.

El conflicto estalla cuando Duane expulsa del bar a una banda de motociclistas involucrada en el tráfico de heroína. El líder del grupo, John Varley, responde con una masacre: asesina a Heidi y a sus padres. Duane y Julia emprenden entonces una persecución para vengar a su familia, pero pronto descubren que Varley es un vampiro con varios siglos de existencia.

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La novela combina el relato criminal de los años setenta, una búsqueda de venganza y elementos clásicos del terror vampírico. Durante el viaje, Duane y Julia deben enfrentarse a la criatura y al riesgo de perder su propia humanidad, una tensión que ocupará el centro de la adaptación televisiva.

El equipo elegido por Paramount e Iron Ocean

Noah Harpster y Micah Fitzerman-Blue serán los showrunners y directores de la serie. Un showrunner es la persona responsable de supervisar la dirección creativa y la producción cotidiana de un programa, desde el desarrollo de los guiones hasta las decisiones que mantienen unida la temporada.

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Harpster y Fitzerman-Blue trabajaron previamente en Medicina letal y Un amigo extraordinario. En Coffin Moon estarán a cargo de desarrollar el libro para televisión y dirigir el proyecto. Por ahora, no se anunció cuántos episodios tendrá la serie ni si ambos dirigirán la temporada completa.

Rosson participará como productor y consultor, por lo que estará involucrado en el proceso de trasladar su novela a la pantalla. Iron Ocean, la productora vinculada con Jessica Biel, desarrollará el proyecto junto con Paramount Television Studios.

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El anuncio corresponde a una producción televisiva, pero todavía no identifica una señal o plataforma de estreno. Paramount tampoco comunicó el inicio del rodaje, las locaciones, el presupuesto o los actores considerados para interpretar a Duane, Julia, Heidi y John Varley.

Coffin Moon

El respaldo de Stephen King y las influencias del libro

La adaptación llega después de que Stephen King recomendara Coffin Moon en 2025. El autor la calificó como “increíblemente buena” y como “la mejor historia moderna de vampiros”, dos comentarios que ayudaron a colocar el libro ante una audiencia más amplia.

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Coffin Moon fue publicada bajo el sello de Penguin Random House. Entre los trabajos recientes de Rosson también se encuentran The Devil by Name y Fever House, ambos vinculados con el terror y publicados por el mismo grupo editorial.

Rosson tomó como inspiración True Grit, conocida en español como Valor de ley, la novela de Charles Portis sobre una joven que busca justicia por la muerte de su padre. Coffin Moon modifica ese punto de partida al llevar la acción a la década de 1970, incorporar a un veterano marcado por la guerra y transformar al objetivo de la persecución en el líder sobrenatural de una banda de motociclistas.

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Paramount Television Studios e Iron Ocean aún no informaron la fecha de estreno, el reparto ni la plataforma que distribuirá Coffin Moon.