El delantero salvadoreño Nathan Ordaz se incorporará el 27 de septiembre y no jugará ante Martinica

El atacante del D.C. United resolverá un asunto personal con su club antes de integrarse al plantel de Hernán Gómez para tres de los cuatro partidos de la Liga de Naciones. (Imagen de cortesía)

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El delantero NathanOrdaz se sumará el 27 de septiembre a la selección de El Salvador después de resolver un asunto personal con D.C. United, una demora que lo dejará fuera del partido de este viernes ante Martinica pero no de los otros tres compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf. La Federación Salvadoreña de Fútbol informó que el futbolista mantiene su convocatoria y quedará disponible para el entrenador Hernán “Bolillo” Gómez.

El Salvador jugará este viernes frente a Martinica a las 9:00 de la noche. Luego enfrentará a Guatemala el 28 de septiembre, a Jamaica el 2 de octubre y nuevamente a Martinica el 5 de octubre.

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La incorporación prevista para los tres partidos posteriores

Ordaz podrá estar a disposición de la selección mayor desde el encuentro contra Guatemala y también para los duelos ante Jamaica y Martinica. La federación precisó que el atacante debe atender primero una situación vinculada con su club.

Su ausencia inicial no implica una baja de la nómina. El delantero era una de las novedades de la convocatoria para esta ventana de la Liga de Naciones.

D.C. United había anticipado el llamado mediante una publicación en redes sociales. “¡Está listo! Felicitaciones a Nathan Ordaz por su convocatoria para los partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf”, expresó el club de la MLS.

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El Salvador disputará cuatro partidos en la Liga de Naciones de Concacaf ante Martinica, Guatemala y Jamaica. Reuters/Gary Vasquez

Un delantero nacido en Estados Unidos con raíces salvadoreñas

Nathan Rafael Ordaz nació el 12 de enero de 2004 en Van Nuys, en el valle de San Fernando, Estados Unidos. Es hijo de padre mexicano y madre salvadoreña, posee nacionalidad estadounidense, mexicana y salvadoreña, y eligió representar a El Salvador.

Su formación comenzó en Real So Cal y continuó en la academia de Los Angeles Football Club, a la que se incorporó en 2018. En 2021 compitió con el equipo juvenil del club en la UPSL, una liga semiprofesional estadounidense.

El 22 de abril de 2022 firmó con LAFC un contrato como jugador surgido de la cantera, con vigencia hasta 2025. Esa temporada fue cedido a Las Vegas Lights, filial del club en la USL.

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Ordaz tuvo sus primeros contactos con las selecciones juveniles salvadoreñas entre 2021 y 2022. Participó en un campamento de la sub-19 y disputó la Dallas Cup, además de sumar cinco partidos internacionales con la sub-20.

Nathan Ordaz nació en Estados Unidos, posee triple nacionalidad y eligió representar a la selección de El Salvador. Reuters/Gary Vasquez

En mayo de 2022 se había comprometido a representar a México y formó parte de la lista preliminar para el Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Más tarde completó los trámites de su pasaporte salvadoreño y quedó habilitado para competir por el país de su madre.

El atacante debutó con la selección absoluta el 20 de marzo de 2024, en el empate 1-1 ante Bonaire. Ese mismo mes marcó sus primeros tantos internacionales con un doblete en la igualdad 2-2 contra República Dominicana.

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Bajo la conducción de Hernán Darío Gómez, Ordaz se consolidó como una opción ofensiva dentro del recambio generacional rumbo al Mundial de 2026. Su registro con la selección salvadoreña es de 14 partidos, dos goles y tres asistencias.