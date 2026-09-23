El presidente dominicano alerta ante la ONU sobre cómo los conflictos externos encarecen los alimentos y la energía

El mandatario dominicano defendió un orden internacional basado en reglas para resolver controversias entre Estados sin recurrir al uso de la fuerza. /(REUTERS/CAITLIN OCHS)

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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, advirtió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que las guerras en Europa y Oriente Medio han tenido consecuencias directas sobre la economía de su país, con alzas en los precios de los alimentos y la energía. “Situaciones que ocurren muy lejos de nuestras costas pueden golpear directamente la mesa de nuestras familias”, afirmó durante su intervención en el 81.º período de sesiones.

Abinader recordó que República Dominicana importa la totalidad de los combustibles que consume, una condición que, según explicó, deja al país expuesto a decisiones y conflictos externos sobre los que no tiene control. “No fijamos esos precios, pero nos impactan sin poder controlarlos”, sostuvo al reclamar una reducción de las tensiones internacionales.

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El mandatario dominicano abogó por la desescalada de los conflictos, la defensa de la libertad de navegación y una salida diplomática que evite la proliferación nuclear en la región.

Afirmó que, para los Estados insulares en desarrollo, el respeto de un orden basado en reglas constituye un elemento de seguridad, ya que permite que las controversias se resuelvan mediante normas acordadas y no por el uso de la fuerza.

El mandatario aprovechó la ocasión para presentar indicadores económicos. En ese sentido, destacó que la pobreza monetaria se redujo al 14.6% este año, un dato que atribuyó a las políticas de crecimiento, empleo y asistencia social implementadas en los últimos años.

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El presidente señaló que esa reducción permitió mejorar las condiciones de vida de amplios sectores, aunque reconoció que persisten desafíos vinculados a la desigualdad territorial y al costo de los alimentos.

Las proyecciones del sector turístico dominicano prevén superar los 12 millones de visitantes este año./ (Ministerio de Turismo de República Dominicana)

También mencionó que el país recibió durante cuatro años consecutivos más de USD 4,000 millones anuales en inversión extranjera directa. En 2025, agregó, esa cifra superó por primera vez los USD 5,000 millones, mientras que las proyecciones para este año anticipan una cifra mayor.

Las exportaciones dominicanas alcanzaron casi USD 16,000 millones, un récord para el país, según el jefe de Estado. Vinculó esos resultados con la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la confianza de los inversores. Además, afirmó que el crecimiento del turismo llevó al país de 7.5 millones de visitantes en 2019 a una previsión superior a 12 millones de visitantes este año.

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Abinader sostuvo que los avances de los países de renta media no deben derivar en restricciones para acceder a financiamiento concesional. Recordó que esas naciones reúnen a cerca de tres de cada cuatro habitantes del planeta y a dos de cada tres personas que viven en pobreza extrema. Por eso, reclamó que las instituciones financieras adopten indicadores que vayan más allá del ingreso per cápita e incorporen el índice de vulnerabilidad multidimensional.

En su discurso, Abinader también planteó que la Organización de las Naciones Unidas necesita recuperar la confianza de los Estados a través de tres ejes: una mayor representación, la renovación de las operaciones de paz y un respaldo más amplio para los países en desarrollo. República Dominicana, señaló, fue uno de los primeros países en pagar este año la totalidad de su contribución al presupuesto ordinario de la ONU.

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FOTO DE ARCHIVO: El presidente dominicano propuso reformar el Consejo de Seguridad y respaldó la elección de una mujer para encabezar la Secretaría General de la ONU. /(REUTERS/Carlo Allegri)

Asimismo, pidió una reforma del Consejo de Seguridad para que refleje la actual configuración multipolar. En ese punto, insistió en la necesidad de que América Latina y el Caribe tengan un papel en la próxima conducción de Naciones Unidas y respaldó la posibilidad de que una mujer asuma por primera vez la Secretaría General. “En más de ochenta años, ninguna mujer ha dirigido esta organización”, remarcó.

El presidente incluyó entre los desafíos el avance de redes criminales transnacionales que controlan territorios, trafican armas y personas, y reclutan niños. Señaló que ese fenómeno obliga a revisar las operaciones de paz y a garantizar que las decisiones aprobadas por los organismos multilaterales cuenten con recursos y mecanismos de ejecución.

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