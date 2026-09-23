Jonathan Taylor Thomas, estrella de ‘Mejorando la casa’, fue arrestado más de 34 horas en California

Jonathan Taylor Thomas fue detenido por obstrucción. (Shutterstock. Captura de video)

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Jonathan Taylor Thomas, conocido por interpretar a Randy Taylor en la serie Mejorando la casa, fue detenido el lunes 21 de septiembre en Westlake Village, California, después de que el vehículo en el que viajaba como pasajero fuera detenido durante una investigación por posible conducción bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con los registros de la cárcel y los reportes policiales, el actor, de 45 años, no conducía el vehículo al momento de la intervención. La investigación por DUI estaba dirigida al conductor.

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Según la información proporcionada por las autoridades a PEOPLE, durante el procedimiento Thomas salió del vehículo pese a que los agentes le indicaron que permaneciera dentro.

Las autoridades señalaron que el actor no siguió las instrucciones y que su conducta interfirió con la investigación. Posteriormente fue detenido por obstrucción y por encontrarse presuntamente bajo los efectos del alcohol en un espacio público.

Los registros indican que Jonathan Taylor Thomas ingresó a la cárcel de la estación del sheriff de Malibu/Lost Hills a las 12:32 de la madrugada del lunes 21 de septiembre y fue registrado formalmente a la 1:50 a. m. Permaneció bajo custodia durante más de 34 horas antes de ser puesto en libertad.

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Jonathan Taylor Thomas permaneció bajo custodia durante más de 34 horas. (Jean-Paul Aussenard/WireImage)

Otra versión publicada por Entertainment Weekly, basada en información del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, señala que los agentes habían detenido el vehículo después de observarlo detenido en una intersección e iniciar una investigación relacionada con el comportamiento del conductor.

Según ese reporte, Thomas salió repetidamente del vehículo y se acercó a los agentes mientras realizaban las pruebas de sobriedad al conductor.

El mismo reporte señala que el conductor del vehículo fue detenido por una investigación de DUI relacionada con alcohol. La identidad del conductor no ha sido divulgada públicamente.

Hasta el miércoles 23 de septiembre, la Fiscalía no había presentado cargos contra Thomas. El caso todavía puede ser revisado por los fiscales, quienes podrían determinar posteriormente si corresponde presentar cargos dentro del plazo establecido por la legislación.

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Entertainment Weekly indicó que el caso será enviado a la Fiscalía del condado de Ventura para que se considere si corresponde presentar cargos.

Jonathan Taylor Thomas aún no está libre de cargos. (Jeffrey Mayer/WireImage)

Jonathan Taylor Thomas no ha realizado declaraciones públicas sobre el incidente y los medios que informaron sobre el caso señalaron que sus representantes fueron contactados para solicitar comentarios.

La noticia llega después de varios años en los que Thomas ha mantenido una presencia limitada en medios y eventos públicos. El actor dejó progresivamente la actuación a comienzos de los años 2000, después de haber trabajado desde niño en televisión y cine.

El famoso alcanzó reconocimiento internacional por su papel de Randy Taylor en Mejorando la casa, serie protagonizada por Tim Allen y Patricia Richardson.

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También prestó su voz al joven Simba en la película animada El Rey León de 1994 y participó en producciones como Man of the House, Wild America e I’ll Be Home for Christmas.

En 2013 explicó a PEOPLE que había trabajado de manera continua desde los ocho años y que quería dedicar tiempo a sus estudios, viajar y tomar un descanso de la actuación.

Jonathan Taylor Thomas es conocido por su papel en Mejorando la casa.

Más adelante regresó brevemente a la televisión. Entre 2013 y 2015 participó en varios episodios de Last Man Standing, la serie protagonizada por Tim Allen, donde volvió a compartir pantalla con antiguos compañeros de Mejorando la casa.

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En julio de 2026, Jonathan Taylor Thomas apareció en una fotografía publicada por Patricia Richardson junto a Taran Noah Smith, quien interpretó a otro de sus hermanos en la serie. Antes de esa imagen, su última aparición pública fotografiada se había registrado en 2021, cuando fue visto paseando con sus perros.