La confesión de Agustín Orion sobre la patada con la que lesionó a Paredes en Boca: “La pasé mal, fue una de las cosas más feas”

El ex arquero de Boca Juniors recordó la acción que involucró al actual capitán xeneize durante un entrenamiento

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Trece años después de aquella jornada de julio de 2013 en Casa Amarilla, Agustín Orión volvió a hablar públicamente de la patada que le propinó a Leandro Paredes durante un entrenamiento a puertas abiertas del Boca Juniors dirigido por Carlos Bianchi y que dejó al mediocampista tres meses fuera de las canchas. “Una de las cosas más feas que me ha tocado en el fútbol”, reconoció el exarquero en el programa de streaming Todo por la Misma.

El episodio quedó grabado por las cámaras de televisión que cubrían la práctica abierta. Paredes, que tenía apenas 19 años en ese momento, quedó frente a frente con Orión en un ejercicio reducido y, en lugar de definir, optó por amagar. El arquero interpretó el gesto como una provocación y fue con fuerza desde atrás, en una acción que terminó con el volante tendido sobre el césped del predio xeneize. Los estudios posteriores confirmaron una ruptura del ligamento deltoideo del tobillo izquierdo.

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“En la vida uno no quiere hacerle daño a nadie. Íntimamente la pasé mal, me la comí yo, no tengo por qué exteriorizarlo. En su momento le pedí disculpas porque uno no sabe cómo reaccionar. Puede pasar, pasa poco. No me estoy justificando. Es una situación muy fea, uno no sale a la calle a lastimar a nadie, imaginate en una práctica de fútbol”, declaró Orión.

El arquero de Boca Juniors se lanzó con los dos pies hacia adelante y lastimó a la joven promesa del Xeneize en una práctica en Casa Amarilla

Las consecuencias fueron significativas para la carrera del entonces juvenil. Paredes estuvo 99 días fuera de las canchas y se perdió diez partidos del Xeneize entre julio y octubre de 2013. Aquella lesión, según el propio mediocampista admitió años más tarde, fue determinante en su decisión de dejar el club. En enero de 2014 se marchó a la Roma, donde comenzó a construir la carrera que lo llevaría a convertirse en campeón de América y del mundo con la selección argentina.

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Orión, por su parte, permaneció en Boca hasta mediados de 2016, acumuló 202 partidos con la camiseta azul y oro y ganó cuatro títulos durante ese período. La tensión generada en el vestuario por el episodio no se extendió más allá de los pocos meses que ambos compartieron plantel. “Sí, sí. Fuimos compañeros, después de eso volvió a jugar”, recordó el exarquero.

La versión del mediocampista, hecha pública en 2019 cuando todavía defendía la camiseta del París Saint-Germain, fue más dura. En declaraciones a Fox Sports, Paredes aseguró que hubo una advertencia previa que nadie tomó en cuenta. “Todos habían escuchado que me iba a lastimar y cinco minutos después me lesionó. Había anticipado en una jugada anterior que iba a lastimarme”, afirmó.

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El volante también apuntó directamente contra la dirigencia y el cuerpo técnico de ese momento. “Nadie me cuidó. Varios escucharon lo que me dijo y cinco minutos después pasó lo que pasó. Ni el club ni el entrenador me cuidaron cuando pasó esto”, declaró. Además, confirmó que la situación pesó en su decisión de emigrar: “Fue determinante y ayudó mucho a que me fuera. En ese momento no me cuidaron. Me quedó un sabor raro, pero bueno, ya pasó hace mucho”.

A pesar del distanciamiento, Orión se comunicó con el mediocampista después de la lesión. “Él después me escribió mensajes de texto”, confirmó Paredes. El volante, sin embargo, guardó cierto rencor durante años, aunque matizó la intención detrás de la acción: “Entiendo que en todos los clubes les ‘pegan’ a los chicos, pero sí creo que no van a lastimarlos con mala intención. Y en esta creo que hubo un poquito...”.

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Una fuente adicional precisó el contexto de aquella jornada: según lo que recordó Orión en la misma entrevista, ese día el plantel debía viajar para enfrentar a San Lorenzo, pero el partido fue suspendido por problemas con la barra y los jugadores regresaron a entrenar a Casa Amarilla.

Desde aquel episodio, los caminos de ambos divergieron radicalmente. Paredes pasó por la Roma, el Empoli, el PSG y regresó a Boca, donde hoy es capitán del equipo que conduce Rodolfo Arruabarrena y que pelea en tres frentes simultáneos. Orión se retiró del fútbol profesional a mediados de 2019 en el Colo-Colo chileno y hoy, a los 45 años, ocupa la presidencia del Ferrocarril Midland, club de la Primera Nacional.

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“Hoy es el mejor futbolista de la actualidad, sin ninguna duda”, afirmó sin reservas el exarquero al referirse al presente de aquel juvenil al que lastimó hace más de una década.