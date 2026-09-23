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“Que lo traigan, lo digo en serio”: el pedido desesperado por Mauro Icardi mientras define su futuro

El delantero argentino dejó de ser jugador del Galatasaray el 30 de junio, pero su nombre continúa teniendo peso en Turquía

La celebración de Mauro Icardi y la China Suárez después de la consagración del Galatasaray: “Hora de festejar”
Icardi, junto a la China Suárez, en tiempos felices en Estambul
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El arranque del Galatasaray en la Superlig turca encendió alarmas entre los referentes del fútbol local. Luego de la contundente derrota ante el Trabzonspor en el inicio del torneo, el ex futbolista Evren Turhan salió a cuestionar el nivel del equipo y fue directo en su diagnóstico: “El club no es el mismo desde que Mauro Icardi se fue”.

El análisis de Turhan tuvo lugar en el canal de YouTube BTV, donde repasó el presente del conjunto aurirrojo con una postura tan crítica como categórica. Para el exjugador, el declive no es casual ni atribuible a una mala noche: tiene nombre y apellido. “Con la salida de Icardi, el equipo se acabó por completo. Mira, puedes perder un partido, eso es lo que digo. Yo no me fijo en el resultado; me fijo en el juego que se practica”, afirmó Turhan en sus declaraciones recogidas por el medio.

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La derrota por 4 a 0 ante Trabzonspor (con tres goles de Mohamed Salah) en la última fecha puso al Galatasaray en el centro de las críticas desde el inicio de la temporada. Un golpe de esa naturaleza, para un club que en los últimos años había funcionado como la potencia más sólida del fútbol turco, resultó difícil de sostener con argumentos tácticos o circunstanciales. Y Turhan, lejos de buscar atenuantes, apuntó directamente a la ausencia del delantero argentino como la herida más profunda que arrastra el plantel.

La posición del exfutbolista no se limitó al diagnóstico. Turhan (quien pasó por 13 clubes, incluyendo el Galatasaray, en el fútbol de su país) fue más allá y exigió acción concreta: que la dirigencia mueva fichas en el próximo mercado de pases para recuperar al atacante. “¿Icardi encontró equipo? Que lo traigan. Que venga, que esté dentro del equipo, que empiece en el mercado de invierno. Lo digo en serio”, declaró, en alusión a que el punta sigue como agente libre.

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El pedido adquiere mayor peso si se considera el historial de Icardi en Estambul. El delantero fue, durante su etapa en el Galatasaray, uno de los jugadores más determinantes de la liga turca: convirtió 77 goles en 134 partidos, repartió 25 asistencias y ganó seis títulos de liga. Es el máximo anotador extranjero de la historia de la institución. Su contrato finalizó el 30 de junio, luego de una oferta de renovación que no lo satisfizo (5 millones de dólares por un año de vínculo, cuando venía percibiendo diez).

Más allá del reclamo por su regreso, Turhan también abrió un interrogante sobre los mecanismos internos que llevaron a la desvinculación de Icardi. Sin señalar directamente a ningún responsable, el exfutbolista dejó planteada una pregunta que incomoda al club: “Esto es algo importante. Es decir, ¿el presidente (Dursun Özbek) no lo quería, o el presidente lo quería y el entrenador (Okan Buruk) no? Aquí hay algo”, disparó ante las cámaras de BTV.

Mientras, el argentino, de 33 años, sigue a la espera de una definición sobre su futuro. En las últimas horas, el Tottenham desistió contratarlo. Antes, coqueteó y llegó a recibir un ofrecimiento formal de la Lazio (que se estiró a los 3 millones de dólares por un lazo por dos temporadas), pero tampoco se concretó.

El punta ex PSG e Inter de Milán sigue en carpeta de otros clubes, como Olympiacos FC y el PAOK Salonica de Grecia, pero como tiene el pase en su poder, cuenta con un margen extra para definir su porvenir.

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