Tras las críticas por la falta de coordinación, Karina Milei y Bullrich se reúnen con los senadores libertarios

Patricia Bullrich y Karina Milei

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza desde las 20:00 una cena con los senadores de La Libertad Avanza en un local de sushi de Villa Urquiza, a horas de la sesión en la que el oficialismo buscará aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Entre los asistentes está Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, que vuelve a compartir un encuentro con la funcionaria nacional y líder del partido, luego de las tensiones que provocó el capítulo de discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027.

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“Convocó hoy ella y va a ser una charla con agenda abierta solamente para nosotros. Todos confirmamos nuestra participación, va a estar el equipo completo”, detalló uno de los invitados a la velada.

El cónclave se da en un contexto, además, en el que el control de la gestión quedó en manos de la hermana del presidente Javier Milei, que se encuentra en los Estados Unidos con una intensa agenda en el marco de la asamblea general de la ONU.

La ex ministra de Seguridad había cuestionado que los cambios sobre las prestaciones y las pensiones por invalidez laboral no fueran debatidos previamente dentro de la mesa política. Esa situación obligó a la Casa Rosada a revisar parte de la propuesta y a reabrir las negociaciones con los bloques aliados.

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La mesa política

En la reunión de la mesa política que se realizó este miércoles, el oficialismo terminó de ordenar la respuesta frente al conflicto y aceptó avanzar con una iniciativa alternativa, que mantiene el nomenclador universal de prestaciones, el arancel unificado y actualizaciones mensuales para las pensiones no contributivas por discapacidad.

Tal como reveló Infobae, aquel fue un encuentro “tranquilo”, que duró poco más de dos horas, en el que le pidieron a la senadora que evite exponer los temas y los discuta en instancias internas.

Si bien la ex ministra se mostró firme en su disconformidad por haberse de detalles clave del Presupuesto “por los diarios”, sus interlocutores insistieron: “Esas cosas se hablan puertas adentro”, le plantearon.

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Con ese acuerdo ya avanzado, Karina Milei y Bullrich vuelven a encontrarse antes de una jornada importante para el Senado. Todos los integrantes del bloque libertario confirmaron su asistencia a la cena, que se realiza en un lugar al que la secretaria general ya concurrió en otras oportunidades para reunirse con legisladores.

La cúpula del oficialismo buscará durante esta noche ordenar a su bancada y asegurar los acuerdos necesarios para avanzar con una de las reformas económicas prioritarias del Gobierno.

El proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central apunta a reforzar la independencia de la entidad monetaria. Entre sus principales disposiciones, prohíbe el financiamiento directo e indirecto del Tesoro, por lo que impediría los adelantos transitorios y la compra directa de títulos públicos en el mercado primario.

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La iniciativa también establece que las ganancias contables o por diferencias de cambio no podrán transferirse al Tesoro. Esos fondos deberán utilizarse, de manera prioritaria, para absorber pérdidas, recomponer el patrimonio de la autoridad monetaria o cancelar deuda pública.

El oficialismo buscará el jueves avanzar con el proyecto en el Senado (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

En las últimas horas, el oficialismo acordó con sectores de la oposición dialoguista introducir cambios en el mecanismo de remoción del presidente y los directores del BCRA. La nueva versión elimina la exigencia de una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras y establece que esa atribución quede en el Senado, con mayoría absoluta.

Si la Cámara alta aprueba el texto con esas modificaciones, el proyecto deberá regresar a Diputados en segunda revisión. La sesión también contempla el tratamiento de la ley de zonas frías, que modifica el sistema de subsidios al gas y propone compensaciones para otros distritos mediante el régimen de zonas cálidas.

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La cena en Villa Urquiza será, entonces, el primer encuentro político entre Karina Milei y Bullrich después de la discusión por discapacidad y una instancia para definir la estrategia legislativa antes del debate en el recinto.