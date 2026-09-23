Lo citaron de urgencia a la selección de Inglaterra, grabó un video con su novia y los usuarios estallaron: “Vuelve a tus vacaciones”

Morgan Gibbs-White deja sus vacaciones tras ser convocado por la selección de Inglaterra

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Morgan Gibbs-White se convirtió en tendencia en redes sociales después de que su prometida, Britney De Villiers, publicara un video que recrea una escena de High School Musical 2, tras la llamada de última hora que el volante ofensivo recibió de la selección de Inglaterra.

El clip acumula más de tres millones de reproducciones en TikTok y llevó a varios aficionados a pedir que el jugador del Nottingham Forest “sea enviado de vuelta a sus vacaciones”.

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El futbolista de 26 años había quedado inicialmente fuera de la convocatoria de Thomas Tuchel para los cuatro compromisos de la Nations League que la selección inglesa disputará en las próximas dos semanas. Con esa exclusión confirmada, Gibbs-White viajó junto a su familia a Dubái para tomarse unos días de descanso. La escapada duró poco: apenas dos horas después de iniciado el viaje, recibió el llamado de Tuchel para incorporarse al grupo, luego de que cinco jugadores, entre ellos Cole Palmer y Declan Rice, fueran baja por distintos motivos.

De Villiers documentó el momento con un video en el que ella y Gibbs-White interpretan la letra de la canción Gotta Go My Own Way, del segundo filme de la saga High School Musical. En la escena, el jugador asume el papel que en la película original interpreta Vanessa Hudgens y hace mímica de la frase “tengo que seguir mi propio camino”, mientras se despide con la mano y agrega: “Tengo que irme, pero te echaré de menos”.

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Morgan Gibbs-White junto a su pareja (@britneydevilliers)

En la descripción del clip, De Villiers escribió que Gibbs-White recibió la llamada de la selección “dos horas después de haber empezado las vacaciones familiares”. Después añadió, con un emoji de risa, que su prometido “estaba de muy buen humor, de lo contrario nunca habría hecho este video”. La publicación superó rápidamente los 100.000 “me gusta” y generó una oleada de comentarios de aficionados ingleses.

Entre las reacciones más repetidas, un usuario escribió que Gibbs-White “debería ser mandado de vuelta de vacaciones inmediatamente por eso”. Otro comentario, en tono más festivo, celebró la ocurrencia de la pareja: “Esto es divertidísimo, bien por ellos”. Un tercer aficionado bromeó con que la escena lo “deja fuera” de su equipo de fantasy football, mientras que otro sugirió que Tuchel podría ver el video y decidir excluirlo nuevamente.

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La convocatoria de emergencia puso fin a 12 meses sin vestir la camiseta de Inglaterra para el mediapunta, quien se incorporó al grupo el martes. Antes del llamado, De Villiers había señalado en Instagram que su prometido era, hasta ese momento, el único jugador que había generado cinco o más ocasiones de gol en un solo partido de la Premier League esta temporada.

Morgan Gibbs-White entrenando junto Harry Kane de cara a los partidos de Inglaterra (Reuters/Jason Cairnduff)

El dato hace referencia a la actuación de Gibbs-White en la victoria 2-1 del Nottingham Forest sobre el Aston Villa a comienzos de septiembre, donde generó siete ocasiones y asistió a Igor Jesus en el gol de la victoria. Según los registros del club, fue la primera vez que un futbolista del Forest, desde su regreso a la Premier League, creó siete o más ocasiones y sumó una asistencia en un mismo encuentro.

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Con la incorporación de Gibbs-White, Inglaterra se prepara para enfrentar a España este sábado en un Wembley con todas las localidades agotadas, en el arranque de esta convocatoria de la Nations League. El calendario continuará con partidos ante República Checa y Croacia, antes de que el combinado inglés cierre la gira con un nuevo cruce frente a los checos.

Tuchel, quien llevó a Inglaterra a las semifinales del Mundial (cayó ante Argentina), declaró que no tiene sentido acumular jugadores en la posición de mediapunta, aunque elogió el nivel reciente de Gibbs-White y dejó entrever que el futbolista podría ganar protagonismo en el equipo.

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Al margen de la actualidad con la selección, el nombre de Gibbs-White aparece vinculado con un posible traspaso al Bayern de Múnich. Su contrato con el Nottingham Forest vence en 12 meses y, de concretarse el interés del club alemán, podría reencontrarse a nivel de clubes con Harry Kane, capitán de la selección inglesa, en caso de que el delantero renueve su vínculo con el conjunto bávaro.