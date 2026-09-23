Preocupación en la cordillera: hay alerta roja por lluvias y fuertes ráfagas de viento en Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por intensas lluvias para el oeste de Río Negro y el sur de Neuquén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por lluvias para este miércoles y que perdurará hasta el jueves para el oeste de Río Negro y el sur de Neuquén. La advertencia se da en medio de la intensificación del temporal que afecta a Bariloche y la región cordillerana.

Según remarcaron las autoridades, las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 80 y 120 milímetros, con picos localizados de hasta 150 milímetros, mientras que las ráfagas de viento podrían superar los 90 km/h. Frente a ese panorama, las autoridades dispusieron cortes de rutas y el cierre de sendas en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

PUBLICIDAD

El período de mayor intensidad se extenderá desde las últimas horas del miércoles hasta la madrugada del jueves. Según información difundida por Defensa Civil de Bariloche, en las zonas de mayor altitud tampoco se descarta la posibilidad de precipitaciones en forma de nieve.

Con ese cuadro, Vialidad Nacional dispuso un corte preventivo para todo tipo de vehículos en la ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre el empalme con la ruta Nacional 231 y la ruta Provincial 63, en el sector Río Hermoso-Siete Lagos. La restricción comenzó a regir a las 20:00 de este miércoles y se extenderá hasta las 8:00 de la mañana del jueves. El organismo solicitó evitar la circulación durante las horas nocturnas y de madrugada, mantener velocidad precautoria cuando las condiciones lo permitan y seguir los canales oficiales de información.

PUBLICIDAD

Los suelos saturados por las lluvias previas incrementan el peligro de aludes y deslizamientos de tierra sobre las rutas.

La interrupción de ese tramo reviste particular peso logístico, dado que la ruta 40 en el corredor de los Siete Lagos es una conexión estratégica entre San Martín de los Andes, Villa La Angostura -ciudades neuquinas- y Bariloche. Quienes tengan previsto desplazarse entre esas localidades durante las próximas horas deberán tener en cuenta que el paso estará vedado.

En paralelo, el Gobierno de Neuquén tomó sus propias medidas. Desde las 18:00 del miércoles se implementó la suspensión de actividades y circulación desde Villa Pehuenia hacia el sur, junto con la interrupción del tránsito en rutas provinciales y nacionales durante el período de mayor intensidad.

PUBLICIDAD

Vialidad Nacional dispuso el corte preventivo de la ruta Nacional 40 entre el empalme con la ruta 231 y la ruta provincial 63.

Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia, señaló que “la emisión de una alerta roja por parte del SMN constituye una situación excepcional y requiere adoptar medidas directas para proteger a la población”. Según lo informado, en algunos sectores ya se registran ráfagas de entre 70 y 80 km/h, con previsión de mayor intensidad durante la tarde y la noche.

Lo que sucede en Neuquén es que el sur no es la única zona que se encuentra comprometida. Sino que el resto de la provincia se encuentra bajo alerta naranja, por lo que el temporal afectará a todo el centro y oeste, de acuerdo con la información del SMN.

PUBLICIDAD

Las restricciones no responden solo a la magnitud de las precipitaciones previstas. Las lluvias y nevadas acumuladas en las últimas semanas dejaron los suelos saturados, condición que eleva el riesgo de deslizamientos y caída de piedras sobre las rutas. Esa combinación de suelos comprometidos y precipitaciones intensas configura un escenario propicio para aludes, crecidas repentinas de ríos y arroyos, y desbordes en sectores de montaña, tal como advirtió Defensa Civil.

Los suelos saturados por las lluvias previas incrementan el peligro de aludes y deslizamientos de tierra sobre las rutas.

En ese marco, el Parque Nacional Nahuel Huapi dispuso el cierre de todas sus sendas durante la vigencia del alerta. Una vez finalizado el período de riesgo, la habilitación se gestionará a través del Registro de Trekking, aunque desde la Intendencia del Parque subrayaron la importancia de consultar el estado de cada senda antes de emprender cualquier actividad. Los circuitos vehiculares turísticos permanecerán en condición condicional y serán evaluados durante las primeras horas del jueves para determinar si resultan transitables.

PUBLICIDAD