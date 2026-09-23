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La reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por su boda con Lali: “Me voy a casar y todavía me pongo rojo”

A semanas de la celebración, el conductor habló de su vínculo con la cantante y dejó una reacción espontánea cuando la conversación derivó en su vida privada

La reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por su casamiento con Lali
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A semanas de casarse con Lali Espósito, y después de que la cantante compartiera imágenes de la despedida de soltera que celebró con amigas en Río de Janeiro, Pedro Rosemblat reaccionó con incomodidad y humor cuando La Joaqui llevó la conversación hacia su futura esposa. El divertido momento sucedió cuando el conductor admitió que todavía se sonroja cada vez que le preguntan por la artista, pese a la cercanía de la boda.

Qué irónico, todos los caminos llevan a Mariana”, señaló La Joaqui, en alusión al nombre de pila de Espósito. Rosemblat intentó desviar la charla de inmediato: “Sí, increíblemente. Cambiemos de tema, por favor”. La cantante advirtió su reacción y le marcó: “Te sonrojaste”.

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El conductor se quedó momentáneamente sin recordar lo que iba a decir y soltó una expresión de frustración antes de retomar el hilo. Entonces, La Joaqui relacionó su reacción con el vínculo de pareja: “El amor es eso, que alguien se ponga rojo cuando preguntan por vos”.

Rosemblat confirmó que le ocurre con frecuencia y dejó una de las frases que resumió el intercambio: “Me voy a casar y todavía me pongo rojo”. La Joaqui intentó seguir el tema, pero él volvió a pedir un cambio de conversación.

La escapada de Espósito a Río de Janeiro reunió a amigas como Candela Vetrano, Mery del Cerro, Justina Bustos, Sol Jaite y Morena Fernández Quinteros. Las fotos del viaje, publicadas en redes sociales, mostraron parte de una celebración que antecede a la boda de la pareja.

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Pedro Rosemblat expresó incomodidad al hablar sobre su relación con Lali Espósito durante un intercambio con La Joaqui

La fecha que circuló para el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat surgió semanas atrás en LAM, el ciclo de América TV. Durante una de las emisiones, el panelista Pepe Ochoa afirmó que la pareja se casaría el 30 de octubre y presentó esa versión como un dato confirmado: “Lali Espósito se casa el 30 de octubre con Pedro Rosemblat. Es ya”.

La información se propagó rápidamente en redes sociales y programas de espectáculos. Sin embargo, la cantante respondió durante la madrugada desde su cuenta de X y negó la versión con un mensaje breve. Cerca de la 1:05, Espósito publicó: “Fake”, acompañado por los emojis de un pulgar en alto y una boca con labios rojos. No agregó detalles sobre los planes de la pareja ni precisó si la desmentida se refería a la fecha, a los preparativos difundidos o a la celebración en su conjunto.

Después de esa publicación, la artista no volvió a referirse al tema en Instagram ni en otras plataformas. Rosemblat, por su parte, tampoco hizo declaraciones públicas acerca de los trascendidos. La reserva que ambos mantuvieron sobre su vida personal contrastó con la repercusión de la versión televisiva y con las imágenes de la despedida de soltera que Lali compartió tras su viaje a Río de Janeiro.

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El conductor reconoció que todavía se sonroja cada vez que le preguntan por la cantante antes de la boda

Al dar la información, Ochoa también describió cómo sería la supuesta fiesta. Según relató al aire, la ceremonia tendría un formato íntimo dentro de los parámetros de una figura de la popularidad de Espósito. “La ceremonia va a ser íntima; me hablaron de entre 150 y 200 personas. Va a ser chiquita para lo que es Lali”, sostuvo el panelista.

El integrante de LAM agregó que la pareja habría avanzado en la organización y que ya habría mantenido reuniones con el servicio de catering. “Será a todo trapo. Contrataron a uno de los mejores caterings de Argentina. La semana pasada estuvieron ahí, tuvieron una reunión y ya cerraron todo”, contó. El lugar de la celebración no fue mencionado durante la emisión.

También deslizó que el menú seguiría una línea informal, con preparaciones tradicionales. “No va a haber nada elaborado a nivel de platos, sino que quieren que sean cosas simples y bien argentas”, explicó. Entre las alternativas que enumeró figuraban una recepción con picada y asado, además de milanesas con puré como posible plato principal.

La referencia gastronómica se vinculó con una elección que Espósito ya había mostrado en sus redes: en uno de sus cumpleaños, la actriz y cantante celebró en su casa con una torre de milanesas y papas fritas. Por ahora, la fecha y las características de la boda permanecen sin confirmación oficial de la pareja.

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