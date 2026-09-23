Sociedad

Conmoción en Salta: un camionero fue aplastado por su vehículo cuando lo arreglaba en la banquina y murió

El hombre, identificado como Celso Copio Saldias, sufrió un paro cardiorrespiratorio por el accidente. Los investigadores analizan si una falla neumática provocó el desprendimiento del acoplado

Conmoción en Salta por la muerte de un camionero: fue aplastado por el vehículo cuando lo arreglaba en la banquina
Las autoridades investigan si una pérdida de presión en el sistema neumático provocó el descenso del eje del camión. (Foto: El Tribuno)
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Un camionero murió aplastado por el acoplado de su propio vehículo mientras realizaba una inspección debajo del camión que conducía, sobre la Ruta Nacional 9/34 a la altura del peaje Cabeza de Buey, en la provincia de Salta. La víctima es un ciudadano boliviano que fue identificado como Celso Copio Saldias, con domicilio en la localidad de Tarija.

El hecho se registró durante la mañana del martes. Cerca de las 7, comenzaron a ingresar los primeros avisos a la Policía, aunque, según consignó El Tribuno, varios conductores que pasaron por el lugar antes de que llegaran los equipos de emergencia no tomaron mayor atención a la situación: al ver al hombre debajo del vehículo, supusieron que se trataba de una tarea de mantenimiento habitual.

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La reconstrucción preliminar del hecho indica que Copio Saldias detuvo el camión Volvo en la banquina de la ruta ante la sospecha de algún desperfecto. Tras descender de la cabina, habría levantado uno de los ejes traseros del tractor y se colocó debajo del vehículo para revisar la falla. Fue en ese momento cuando el acoplado se desprendió del conjunto y cayó sobre él, con consecuencias fatales. La causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio por aplastamiento, según las primeras determinaciones.

Entre las hipótesis que analiza la investigación aparece una posible falla en el sistema neumático de elevación de ejes, propio de este tipo de unidades de carga pesada. De acuerdo con explicaciones vinculadas al funcionamiento de ese mecanismo, una pérdida de presión de aire podría haber provocado el descenso brusco del eje sobre el conductor. Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada y la causa exacta del accidente continúa bajo investigación.

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En el lugar trabajaron bomberos, efectivos policiales de la zona y personal médico, mientras se aguardaban las actuaciones correspondientes para el retiro del cuerpo. El camión, identificado con un cartel que llevaba la leyenda “Vitamina Vida”, quedó inmovilizado sobre la calzada hasta que las autoridades completaran las diligencias de rigor.

Choque fatal en Jujuy: murió un hombre sobre la ruta 34

Una camioneta gris con la carrocería aplastada y un camión con caja azul inclinado sobre una barrera de hormigón en la ruta
Un hombre de 41 años perdió la vida en un choque entre un camión y una camioneta en el puente del arroyo Sauzalito en Jujuy.

El sábado pasado, un hombre de 41 años murió en un choque entre un camión y una camioneta ocurrido sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Caimancito, Jujuy. Mientras la Justicia intenta determinar las causas y responsabilidades del siniestro, el conductor del camión dio positivo en el control de alcoholemia.

Miguel Guerrero fue identificado como la víctima fatal. Conducía una Chevrolet S10 cuando se produjo el impacto, cerca de las seis, sobre el puente del arroyo Sauzalito, próximo a la intersección de la ruta nacional 34 y la ruta provincial 1.

De acuerdo con la información policial, la camioneta circulaba en sentido contrario a un camión Mercedes-Benz. Por razones bajo investigación, el vehículo de carga habría cruzado hacia el carril opuesto e impactó contra el lateral izquierdo de la S10.

Como resultado de la colisión, Guerrero falleció en el lugar. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a su acompañante y lo trasladó al hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín. Al mismo centro de salud fue derivado el acompañante del camionero, mientras el chofer del vehículo de mayor porte sufrió lesiones leves.

La camioneta quedó sobre la banquina luego del choque, con graves daños en el área del conductor. A su vez, el camión terminó suspendido en el puente sobre el arroyo Sauzalito, situación que requirió un operativo para retirar ambos vehículos y efectuar las pericias.

El control de alcoholemia practicado por efectivos de Seguridad Vial al camionero tuvo resultado positivo. Ese resultado fue incorporado a las actuaciones judiciales.

Del operativo participaron agentes de las comisarías 42ª de Caimancito y 22ª de Yuto, junto con personal de Gendarmería Nacional, Bomberos, Criminalística, Seguridad Vial y SAME. La circulación por el sector permaneció restringida durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas periciales.

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